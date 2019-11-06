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6 ноября 2019, 08:23

Aston Martin представил первый мотоцикл

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Фото
На крупнейшей выставке мотоциклов EICMA в Милане британский производитель спорткаров продемонстрировал свой первый мотоцикл, построенный в сотрудничестве со специалистами Brough Superior.
Aston Martin представил первый мотоцикл

Фото

Aston Martin представил первый мотоцикл

Фото

Aston Martin представил первый мотоцикл

Фото

Aston Martin представил первый мотоцикл

Фото

Aston Martin представил первый мотоцикл

Фото

Aston Martin представил первый мотоцикл

Фото

Aston Martin представил первый мотоцикл

Фото

Aston Martin представил первый мотоцикл

Фото

Aston Martin представил первый мотоцикл
Aston Martin представил первый мотоцикл
Aston Martin представил первый мотоцикл
Aston Martin представил первый мотоцикл
Aston Martin представил первый мотоцикл
Aston Martin представил первый мотоцикл
Aston Martin представил первый мотоцикл
Aston Martin представил первый мотоцикл
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Компания Aston Martin впервые в своей истории решилась выпустить мотоцикл. «Первенца» назвали AMB 001 – от «Aston Martin Brough». Над его созданием инженеры Aston Martin трудились совместно со специалистами возрожденной британской мотоциклетной марки Brough Superior. 

Мотоцикл оснащен двухцилиндровым V-образным турбомотором объемом 998 куб. см и мощностью 180 лошадиных сил, разработанном инженерами Brough Superior. Изготовленная из карбона рама позволила удержать вес AMB 001 в пределах 180 килограммов. Мотоцикл выкрашен в фирменный серебристый металлик Aston Martin с зеленоватыми акцентами. Сиденье сшито вручную из высококачественной желтой кожи. Единственный нюанс – ездить на нем по дорогам общего пользования будет нельзя, только по треку.

Всего планируется выпустить 100 экземпляров. Цена каждого составит порядка 108 000 евро (или 7,6 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Собирать мотоциклы будут на заводе Brough Superior во Франции. Первые покупатели получат свои AMB 001 через год - в четвертом квартале 2020-го.

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Cyber Snipa
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Aston Martin представил первый мотоцикл
{{material_127906}}Компания Aston Martin впервые в своей истории решилась выпустить мотоцикл. «Первенца» назвали AMB 001 – от «Aston Martin Brough». Над его созданием инженеры Aston Martin трудились совместно со специалистами возрожденной британской мотоциклетной марки Brough Superior. Мотоцикл оснащен двухцилиндровым V-образным турбомотором объемом 998 куб. см и мощностью 180 лошадиных сил, разработанном инженерами Brough Superior. Изготовленная из карбона рама позволила удержать вес AMB 001 в пределах 180 килограммов. Мотоцикл выкрашен в фирменный серебристый металлик Aston Martin с зеленоватыми акцентами. Сиденье сшито вручную из высококачественной желтой кожи. Единственный нюанс – ездить на нем по дорогам общего пользования будет нельзя, только по треку.Всего планируется выпустить 100 экземпляров. Цена каждого составит порядка 108 000 евро (или 7,6 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Собирать мотоциклы будут на заводе Brough Superior во Франции. Первые покупатели получат свои AMB 001 через год - в четвертом квартале 2020-го.
2019-11-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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