Автопортал 110km.ru Автожурнал Aston Martin Новинки и концепт кары Новинки и концепт кары Астон Мартин
6 ноября 2019, 08:23
Aston Martin представил первый мотоцикл
- 2609
- 0
Фото
На крупнейшей выставке мотоциклов EICMA в Милане британский производитель спорткаров продемонстрировал свой первый мотоцикл, построенный в сотрудничестве со специалистами Brough Superior.
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Ранее мы писали
Мотоциклы «Урал» популярны во всем мире. Большая их часть уходит на экспорт. Время от времени по заказу дилеров ...Читать далее
Мотоцикл оснащен двухцилиндровым V-образным турбомотором объемом 998 куб. см и мощностью 180 лошадиных сил, разработанном инженерами Brough Superior. Изготовленная из карбона рама позволила удержать вес AMB 001 в пределах 180 килограммов. Мотоцикл выкрашен в фирменный серебристый металлик Aston Martin с зеленоватыми акцентами. Сиденье сшито вручную из высококачественной желтой кожи. Единственный нюанс – ездить на нем по дорогам общего пользования будет нельзя, только по треку.
Всего планируется выпустить 100 экземпляров. Цена каждого составит порядка 108 000 евро (или 7,6 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Собирать мотоциклы будут на заводе Brough Superior во Франции. Первые покупатели получат свои AMB 001 через год - в четвертом квартале 2020-го.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
У меня такой вопрос? Кто ни будь покупал модели автомобилей такого плана http:// megamo.ru/ shop/ aston-martin , просто очень хочу себе приобрести мини копию своей машинки, и хочу узнать ваше мнения! Просто посмотрел модели, на фото вроде отличное качество и все идеально сделано как у настоящий, посоветуйте ...
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве