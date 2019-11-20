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20 ноября 2019, 07:58

Aston Martin представил свой первый кроссовер

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Фото: Aston Martin
Впервые за свою 106-летнюю историю в модельном ряду британского автопроизводителя Aston Martin появился кроссовер. Премьера новинки прошла на автосалоне в Лос-Анджелесе. Aston Martin DBX получил 4,0-литровый битурбо V8, который выдает 550 л.с. и 700 Нм крутящего момента.
Aston Martin представил свой первый кроссовер

Фото: Aston Martin

Aston Martin представил свой первый кроссовер

Фото: Aston Martin

Aston Martin представил свой первый кроссовер

Фото: Aston Martin

Aston Martin представил свой первый кроссовер

Фото: Aston Martin

Aston Martin представил свой первый кроссовер

Фото: Aston Martin

Aston Martin представил свой первый кроссовер

Фото: Aston Martin

Aston Martin представил свой первый кроссовер

Фото: Aston Martin

Aston Martin представил свой первый кроссовер

Фото: Aston Martin

Aston Martin представил свой первый кроссовер

Фото: Aston Martin

Aston Martin представил свой первый кроссовер
Aston Martin представил свой первый кроссовер
Aston Martin представил свой первый кроссовер
Aston Martin представил свой первый кроссовер
Aston Martin представил свой первый кроссовер
Aston Martin представил свой первый кроссовер
Aston Martin представил свой первый кроссовер
Aston Martin представил свой первый кроссовер
Aston Martin представил свой первый кроссовер
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Aston Martin, вслед за другими производителями люксовых автомобилей, освоил модный сейчас сегмент SUV. Кроссовер DBX сочетает практичность с традиционной динамикой и комфортом автомобилей британской марки. Новинку оснастили 4.0-литровым V8 с двойным турбонаддувом от Mercedes-AMG мощностью 550 л.с. (700 Нм). Мотор работает в паре с 9-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Кроссовер массой 2 245 килограммов способен разогнаться до первой «сотни» за 4,5 секунды. Его максимальная скорость достигает 291 км/ч.

Багажник позволяет вместить 832 литра груза, а при сложенных сидениях второго ряда объем полезного пространства возрастает до 1 540 литров. Спинки сидений складываются в пропорции 40:20:40. Величина дорожного просвета не сообщается, но черный обвес визуально делает кроссовер еще выше. В качестве опций доступны рейлинги на крышу, набор кожаных дорожных сумок и мягкая лежанка для собак в багажник.

В салоне царит роскошь и комфорт: полностью кожаная отделка, вставки из натурального дерева, панорамный люк на крыше, цифровая приборная панель, 10,25-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, которая поддерживает Apple CarPlay, система кругового обзора. Клиентам по традиции предлагается масса вариантов персонализации, а первые 500 кроссоверов будут выезжать с завода только будучи осмотрены лично генеральным директором Aston Martin Энди Палмером. Первые поставки начнутся во второй половине 2020 года. Цена в США – от 193 тысяч долларов или около 12,3 млн рублей по нынешнему курсу.

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Aston Martin представил свой первый кроссовер
{{material_127800}}Aston Martin, вслед за другими производителями люксовых автомобилей, освоил модный сейчас сегмент SUV. Кроссовер DBX сочетает практичность с традиционной динамикой и комфортом автомобилей британской марки. Новинку оснастили 4.0-литровым V8 с двойным турбонаддувом от Mercedes-AMG мощностью 550 л.с. (700 Нм). Мотор работает в паре с 9-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Кроссовер массой 2 245 килограммов способен разогнаться до первой «сотни» за 4,5 секунды. Его максимальная скорость достигает 291 км/ч.Багажник позволяет вместить 832 литра груза, а при сложенных сидениях второго ряда объем полезного пространства возрастает до 1 540 литров. Спинки сидений складываются в пропорции 40:20:40. Величина дорожного просвета не сообщается, но черный обвес визуально делает кроссовер еще выше. В качестве опций доступны рейлинги на крышу, набор кожаных дорожных сумок и мягкая лежанка для собак в багажник.В салоне царит роскошь и комфорт: полностью кожаная отделка, вставки из натурального дерева, панорамный люк на крыше, цифровая приборная панель, 10,25-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, которая поддерживает Apple CarPlay, система кругового обзора. Клиентам по традиции предлагается масса вариантов персонализации, а первые 500 кроссоверов будут выезжать с завода только будучи осмотрены лично генеральным директором Aston Martin Энди Палмером. Первые поставки начнутся во второй половине 2020 года. Цена в США – от 193 тысяч долларов или около 12,3 млн рублей по нынешнему курсу.
2019-11-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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