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20 ноября 2019, 07:58
Aston Martin представил свой первый кроссовер
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Фото: Aston Martin
Впервые за свою 106-летнюю историю в модельном ряду британского автопроизводителя Aston Martin появился кроссовер. Премьера новинки прошла на автосалоне в Лос-Анджелесе. Aston Martin DBX получил 4,0-литровый битурбо V8, который выдает 550 л.с. и 700 Нм крутящего момента.
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
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Багажник позволяет вместить 832 литра груза, а при сложенных сидениях второго ряда объем полезного пространства возрастает до 1 540 литров. Спинки сидений складываются в пропорции 40:20:40. Величина дорожного просвета не сообщается, но черный обвес визуально делает кроссовер еще выше. В качестве опций доступны рейлинги на крышу, набор кожаных дорожных сумок и мягкая лежанка для собак в багажник.
В салоне царит роскошь и комфорт: полностью кожаная отделка, вставки из натурального дерева, панорамный люк на крыше, цифровая приборная панель, 10,25-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, которая поддерживает Apple CarPlay, система кругового обзора. Клиентам по традиции предлагается масса вариантов персонализации, а первые 500 кроссоверов будут выезжать с завода только будучи осмотрены лично генеральным директором Aston Martin Энди Палмером. Первые поставки начнутся во второй половине 2020 года. Цена в США – от 193 тысяч долларов или около 12,3 млн рублей по нынешнему курсу.
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астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
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