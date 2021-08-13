Aston Martin представил свой самый быстрый автомобиль без крыши
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Спайдер сможет разогнаться до 330 км/ч, что делает его самым быстрым автомобилем Aston Martin с открытым верхом. Но обычный Valkyrie все-таки быстрее и может развивать максимальную скорость до 350 км/ч. Всего планируется построить 85 экземпляров Valkyrie Spider. Как заявили в компании, желающих приобрести автомобиль оказалось значительно больше. Цены официально не называются, но купе Valkyrie стоило минимум 2,3 млн фунтов стерлингов (234 млн рублей по курсу). Первые поставки Spider клиентам запланированы на вторую половину 2022 года.
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