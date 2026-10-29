2,5 секунды до сотни и 350 км/ч с убранной крышей: всё о дебютном Aston Martin Valhalla Spider

От купе к Spider: как Aston Martin сделал самый быстрый открытый суперкар в своей истории

Первые поставки Valhalla Spider запланированы на третий квартал 2027 года. С тканевым верхом суперкар ограничен скоростью 200 км/ч, с карбоновой крышей развивает 350 км/ч. Стоимость и тираж пока не раскрыты.

Первые поставки Valhalla Spider запланированы на третий квартал 2027 года. С тканевым верхом суперкар ограничен скоростью 200 км/ч, с карбоновой крышей развивает 350 км/ч. Стоимость и тираж пока не раскрыты.

Публичный дебют Valhalla Spider Aston Martin назначила на 30 октября 2026 года. Модель покажут в рамках Concours at Wynn Las Vegas, а первые поставки запланированы на третий квартал 2027 года. Spider это открытую модификацию гибридного суперкара Valhalla Coupe, а не отдельное новое семейство. Производитель называет его самым быстрым открытым автомобилем в своей истории. О мероприятии и планах компании сообщает Autonews.

Покупателям предложат два варианта крыши. Съемный тканевый верх входит в стандартное оснащение, карбоновую жесткую панель можно заказать за доплату. От выбора зависит максимальная скорость: с тканевым верхом она ограничена 200 км/ч, с карбоновой крышей автомобиль достигает электронного лимита 350 км/ч, как и купе. Этот предел доступен и при убранной крыше.

Жесткую крышу удалось убрать, не снижая жесткость кузова: Spider сохранил углепластиковый монокок купе. Для поездок без верха инженеры добавили дефлектор, направляющий поток воздуха над салоном. Воздухозаборник на крыше подняли на 35 мм. Активная аэродинамика и система стабилизации автоматически подстраиваются под положение крыши. С установленным верхом машина развивает прижимную силу более 600 кг.

Фото: Aston Martin

Изменения затронули и кузов. Подъемные двери сохранили оригинальную кинематику, но у Spider получили безрамочное исполнение. В стандартную комплектацию входят карбоновые сиденья Touring с акцентом на комфорт. Более спортивные кресла от купе доступны без доплаты. Наружные панели можно заказать с открытым или окрашенным углепластиком; также предложат специальные цвета и декоративные элементы.

Силовая установка не изменилась. Это подключаемый гибрид с четырехлитровым бензиновым V8, плоским коленчатым валом и двумя турбокомпрессорами. К нему добавлены три электромотора. Двигатель развивает 828 PS, электромоторы дают еще 251 PS, а суммарная отдача достигает 1 079 PS, или около 1 064 л. с. Крутящий момент составляет 1 100 Н·м. Два электромотора приводят передние колеса, третий встроен в восьмиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Valhalla Spider получил полный привод и тяговую батарею емкостью 6,1 кВт·ч.

Длина автомобиля составляет 4 728 мм, ширина с наружными зеркалами 2 208 мм. Высота равна 1 233 мм, колесная база составляет 2 760 мм. Снаряженная масса Spider достигает 1 680 кг, на 25 кг больше, чем у купе. Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 секунды.

Покупателям предложат кованые колесные диски из алюминия или магния. Aston Martin пока не объявила стоимость Valhalla Spider и общий тираж модели; выпуск купе Valhalla ограничен 999 экземплярами. Ранее компания отозвала несколько гиперкаров Valkyrie из-за возможной неисправности тормозного цилиндра. В другом материале о суперкарах разбирались сомнения в запасе тяги для воздушных маневров: эксперты оценивали заявленный полет Tesla Roadster.