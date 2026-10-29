2,5 секунды до сотни и 350 км/ч с убранной крышей: всё о дебютном Aston Martin Valhalla Spider

29 октября 2026, 23:41
От купе к Spider: как Aston Martin сделал самый быстрый открытый суперкар в своей истории
От купе к Spider: как Aston Martin сделал самый быстрый открытый суперкар в своей истории
Первые поставки Valhalla Spider запланированы на третий квартал 2027 года. С тканевым верхом суперкар ограничен скоростью 200 км/ч, с карбоновой крышей развивает 350 км/ч. Стоимость и тираж пока не раскрыты.
Публичный дебют Valhalla Spider Aston Martin назначила на 30 октября 2026 года. Модель покажут в рамках Concours at Wynn Las Vegas, а первые поставки запланированы на третий квартал 2027 года. Spider это открытую модификацию гибридного суперкара Valhalla Coupe, а не отдельное новое семейство. Производитель называет его самым быстрым открытым автомобилем в своей истории. О мероприятии и планах компании сообщает Autonews.
Покупателям предложат два варианта крыши. Съемный тканевый верх входит в стандартное оснащение, карбоновую жесткую панель можно заказать за доплату. От выбора зависит максимальная скорость: с тканевым верхом она ограничена 200 км/ч, с карбоновой крышей автомобиль достигает электронного лимита 350 км/ч, как и купе. Этот предел доступен и при убранной крыше.
Жесткую крышу удалось убрать, не снижая жесткость кузова: Spider сохранил углепластиковый монокок купе. Для поездок без верха инженеры добавили дефлектор, направляющий поток воздуха над салоном. Воздухозаборник на крыше подняли на 35 мм. Активная аэродинамика и система стабилизации автоматически подстраиваются под положение крыши. С установленным верхом машина развивает прижимную силу более 600 кг.
Изменения затронули и кузов. Подъемные двери сохранили оригинальную кинематику, но у Spider получили безрамочное исполнение. В стандартную комплектацию входят карбоновые сиденья Touring с акцентом на комфорт. Более спортивные кресла от купе доступны без доплаты. Наружные панели можно заказать с открытым или окрашенным углепластиком; также предложат специальные цвета и декоративные элементы.
Силовая установка не изменилась. Это подключаемый гибрид с четырехлитровым бензиновым V8, плоским коленчатым валом и двумя турбокомпрессорами. К нему добавлены три электромотора. Двигатель развивает 828 PS, электромоторы дают еще 251 PS, а суммарная отдача достигает 1 079 PS, или около 1 064 л. с. Крутящий момент составляет 1 100 Н·м. Два электромотора приводят передние колеса, третий встроен в восьмиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Valhalla Spider получил полный привод и тяговую батарею емкостью 6,1 кВт·ч.
Длина автомобиля составляет 4 728 мм, ширина с наружными зеркалами 2 208 мм. Высота равна 1 233 мм, колесная база составляет 2 760 мм. Снаряженная масса Spider достигает 1 680 кг, на 25 кг больше, чем у купе. Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 секунды.
Покупателям предложат кованые колесные диски из алюминия или магния. Aston Martin пока не объявила стоимость Valhalla Spider и общий тираж модели; выпуск купе Valhalla ограничен 999 экземплярами. Ранее компания отозвала несколько гиперкаров Valkyrie из-за возможной неисправности тормозного цилиндра. В другом материале о суперкарах разбирались сомнения в запасе тяги для воздушных маневров: эксперты оценивали заявленный полет Tesla Roadster.
Похожие материалы Астон Мартин
-
30.10.2026, 12:06
Дешевле, но умнее: как Volkswagen создал электрокроссовер по цене Lada Iskra
Немецкий автогигант идет ва-банк на китайском рынке. Новый электрокроссовер Volkswagen ID. Era 5X получил революционную платформу от Xpeng, продвинутый автопилот и ценник в районе 1,2 млн рублей в пересчете с юаней. Разбираемся, на чем именно сэкономили инженеры, почему машина лишилась 30% электронных блоков и сможет ли этот бюджетный хит добраться до России.Читать далее
-
30.10.2026, 08:51
Зачем новому универсалу Opel подвижные элементы кузова и как они меняют форму машины на большой скорости
С 5 по 8 ноября на Auto Zürich 2026 Opel покажет электрическую Corsa GSE. В экспозиции также появятся концептуальный универсал STX и гоночный болид GEN4 для Formula E мощностью свыше 800 л.с.Читать далее
-
30.10.2026, 08:21
Руль как геймпад и кнопка под крышкой: чем еще удивил новый российский кроссовер
В C4 установлен вертикальный экран диагональю 13,2 дюйма, а для холодного сезона предусмотрен зимний пакет. Известны детали оснащения второго ряда. Jeland пока не назвала дату начала продаж и цены.Читать далее
-
30.10.2026, 07:03
Что скрывает дом на колесах от УАЗа: четыре спальных места и солнечные панели
На фоне бума автодомов УАЗ выпустил полноценный жилой модуль на базе Патриот с полным приводом. Габариты — 5400×2100×3100 мм, внутри четыре спальных места, санузел с душем, холодильник на 95 л и индукционная плита. Читать далее
-
30.10.2026, 05:57
УАЗ превратил грузовик «Профи» в дом на колесах с душем и подъемной кроватью
УАЗ представил заводской автодом на шасси «Профи» с санузлом, оборудованным душем. В жилом модуле предусмотрена кухня; спальные места организованы за счет дивана-трансформера и подъемной кровати. Полный привод по прежнему доступен.Читать далее
-
30.10.2026, 00:13
Чем удивил Tenet T9: просторный салон, тишина и один досадный промах в эргономике
Большой Tenet T9 прошел проверку дальней дорогой: 245-сильный мотор работает тихо, а подвеска бережет пассажиров от усталости. Но автомат медлит при старте, а на извилистой дороге кроссовер не располагает к активной езде. Цена начинается от 3 749 000 руб.Читать далее
-
29.10.2026, 17:59
Как иранский седан Tara пытался покорить Россию — и что из этого вышло
Эксперт испытал иранский IKCO Tara: седан вместителен и уверенно проходит крупные неровности, но разочаровывает сборкой и неторопливым разгоном. Стоит ли покупать IKCO Tara в нашем материале.Читать далее
-
29.10.2026, 17:18
Робот за рулем и мощное облучение: как на АвтоВАЗе жестко пытали электронику нового Lada Azimut
В безэховой камере инженеры проверили, как Lada Azimut переносит электромагнитные поля и статические разряды. Робот-автопилот задействовал органы управления в салоне. Испытания подтвердили устойчивость бортовой электроники.Читать далее
-
29.10.2026, 16:35
Кабриолет для сурового бездорожья уже в России. Зачем новому рамному внедорожнику полностью съемная крыша и окна
Дилеры открыли прием предварительных заявок на новинку. Покупателям доступны два двигателя и жесткая съемная крыша. В списке оснащения есть экраны и системы комфорта. Стартовая цена обозначена в рублях.Читать далее
-
29.10.2026, 15:49
Автодом «Нива Кемпер» на базе Lada 4x4 оценили от 1,6 млн рублей — что скрыто внутри
Компания Lux Form показала компактный кемпер на базе трехдверного фургона: биотуалет, душ, кухня с плитой и холодильником, трансформируемая кровать. Цена — от 1,6 до 2,1 млн рублей.Читать далее
Похожие материалы Астон Мартин
-
30.10.2026, 12:06
Дешевле, но умнее: как Volkswagen создал электрокроссовер по цене Lada Iskra
Немецкий автогигант идет ва-банк на китайском рынке. Новый электрокроссовер Volkswagen ID. Era 5X получил революционную платформу от Xpeng, продвинутый автопилот и ценник в районе 1,2 млн рублей в пересчете с юаней. Разбираемся, на чем именно сэкономили инженеры, почему машина лишилась 30% электронных блоков и сможет ли этот бюджетный хит добраться до России.Читать далее
-
30.10.2026, 08:51
Зачем новому универсалу Opel подвижные элементы кузова и как они меняют форму машины на большой скорости
С 5 по 8 ноября на Auto Zürich 2026 Opel покажет электрическую Corsa GSE. В экспозиции также появятся концептуальный универсал STX и гоночный болид GEN4 для Formula E мощностью свыше 800 л.с.Читать далее
-
30.10.2026, 08:21
Руль как геймпад и кнопка под крышкой: чем еще удивил новый российский кроссовер
В C4 установлен вертикальный экран диагональю 13,2 дюйма, а для холодного сезона предусмотрен зимний пакет. Известны детали оснащения второго ряда. Jeland пока не назвала дату начала продаж и цены.Читать далее
-
30.10.2026, 07:03
Что скрывает дом на колесах от УАЗа: четыре спальных места и солнечные панели
На фоне бума автодомов УАЗ выпустил полноценный жилой модуль на базе Патриот с полным приводом. Габариты — 5400×2100×3100 мм, внутри четыре спальных места, санузел с душем, холодильник на 95 л и индукционная плита. Читать далее
-
30.10.2026, 05:57
УАЗ превратил грузовик «Профи» в дом на колесах с душем и подъемной кроватью
УАЗ представил заводской автодом на шасси «Профи» с санузлом, оборудованным душем. В жилом модуле предусмотрена кухня; спальные места организованы за счет дивана-трансформера и подъемной кровати. Полный привод по прежнему доступен.Читать далее
-
30.10.2026, 00:13
Чем удивил Tenet T9: просторный салон, тишина и один досадный промах в эргономике
Большой Tenet T9 прошел проверку дальней дорогой: 245-сильный мотор работает тихо, а подвеска бережет пассажиров от усталости. Но автомат медлит при старте, а на извилистой дороге кроссовер не располагает к активной езде. Цена начинается от 3 749 000 руб.Читать далее
-
29.10.2026, 17:59
Как иранский седан Tara пытался покорить Россию — и что из этого вышло
Эксперт испытал иранский IKCO Tara: седан вместителен и уверенно проходит крупные неровности, но разочаровывает сборкой и неторопливым разгоном. Стоит ли покупать IKCO Tara в нашем материале.Читать далее
-
29.10.2026, 17:18
Робот за рулем и мощное облучение: как на АвтоВАЗе жестко пытали электронику нового Lada Azimut
В безэховой камере инженеры проверили, как Lada Azimut переносит электромагнитные поля и статические разряды. Робот-автопилот задействовал органы управления в салоне. Испытания подтвердили устойчивость бортовой электроники.Читать далее
-
29.10.2026, 16:35
Кабриолет для сурового бездорожья уже в России. Зачем новому рамному внедорожнику полностью съемная крыша и окна
Дилеры открыли прием предварительных заявок на новинку. Покупателям доступны два двигателя и жесткая съемная крыша. В списке оснащения есть экраны и системы комфорта. Стартовая цена обозначена в рублях.Читать далее
-
29.10.2026, 15:49
Автодом «Нива Кемпер» на базе Lada 4x4 оценили от 1,6 млн рублей — что скрыто внутри
Компания Lux Form показала компактный кемпер на базе трехдверного фургона: биотуалет, душ, кухня с плитой и холодильником, трансформируемая кровать. Цена — от 1,6 до 2,1 млн рублей.Читать далее