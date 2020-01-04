Автопортал 110km.ru Автожурнал Aston Martin Новинки и концепт кары Новинки и концепт кары Астон Мартин
4 января 2020, 16:25
Aston Martin представит высокотехнологичное зеркало заднего вида
- 139
- 0
Фото: Aston Martin
Компания Aston Martin покажет на выставке CES в Лас-Вегасе новое поколение зеркал заднего вида. На цифровой экран будет выводиться изображение с трех камер. При этом на автомобилях сохранят и традиционные боковые зеркала.
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Ранее мы писали
Продажи Lexus ES седьмого поколения стартуют в Японии в октябре. Седан станет первой серийной моделью на рынке ...Читать далее
Новое зеркало может функционировать как стандартное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, так и в режиме ЖК-дисплея. Во втором случае на него выводится изображение с трех наружных камер: две установлены в боковых зеркалах, а третья – стандартно над задним стеклом. Система обеспечивает водителю широкий угол обзора, исключающий появление «слепых» зон. Инновация заключается в том, что камеры не заменяют собой боковые зеркала, а лишь дополняют их.
В настоящее время ряд автопроизводителей, например, Audi и Lexus, предлагает клиентам возможность заказать автомобиль с камерами вместо традиционных боковых зеркал. Но в большинстве стран такое решение пока не разрешено законодательно. В итоге, процесс разработки автомобилей усложняется и становится дороже, поскольку требуется создать два разных дизайна: камеры плюс экраны и классические зеркала с системой мониторинга «слепых» зон.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
У меня такой вопрос? Кто ни будь покупал модели автомобилей такого плана http:// megamo.ru/ shop/ aston-martin , просто очень хочу себе приобрести мини копию своей машинки, и хочу узнать ваше мнения! Просто посмотрел модели, на фото вроде отличное качество и все идеально сделано как у настоящий, посоветуйте ...
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве