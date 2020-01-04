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4 января 2020, 16:25

Aston Martin представит высокотехнологичное зеркало заднего вида

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Фото: Aston Martin
Компания Aston Martin покажет на выставке CES в Лас-Вегасе новое поколение зеркал заднего вида. На цифровой экран будет выводиться изображение с трех камер. При этом на автомобилях сохранят и традиционные боковые зеркала.
Aston Martin представит высокотехнологичное зеркало заднего вида

Фото: Aston Martin

Aston Martin представит высокотехнологичное зеркало заднего вида

Фото: Aston Martin

Aston Martin представит высокотехнологичное зеркало заднего вида

Фото: Aston Martin

Aston Martin представит высокотехнологичное зеркало заднего вида

Фото: Aston Martin

Aston Martin представит высокотехнологичное зеркало заднего вида
Aston Martin представит высокотехнологичное зеркало заднего вида
Aston Martin представит высокотехнологичное зеркало заднего вида
Aston Martin представит высокотехнологичное зеркало заднего вида
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Выставка потребительской электроники CES 2020 открывается в Лас-Вегасе 7 января. Британский автопроизводитель Aston Martin и американская компания Gentex представят здесь совместный проект - прототип DBS Superleggera с инновационной технологией цифровых зеркал заднего вида. Устройство станет дополнением к традиционным боковым зеркалам. Новая гибридная система обеспечит максимальный обзор и безопасность на дороге. Водитель сможет увидеть, что происходит позади автомобиля, даже если камеры вышли из строя, покрыты пылью или занесены снегом.

Новое зеркало может функционировать как стандартное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, так и в режиме ЖК-дисплея. Во втором случае на него выводится изображение с трех наружных камер: две установлены в боковых зеркалах, а третья – стандартно над задним стеклом. Система обеспечивает водителю широкий угол обзора, исключающий появление «слепых» зон. Инновация заключается в том, что камеры не заменяют собой боковые зеркала, а лишь дополняют их.

В настоящее время ряд автопроизводителей, например, Audi и Lexus, предлагает клиентам возможность заказать автомобиль с камерами вместо традиционных боковых зеркал. Но в большинстве стран такое решение пока не разрешено законодательно. В итоге, процесс разработки автомобилей усложняется и становится дороже, поскольку требуется создать два разных дизайна: камеры плюс экраны и классические зеркала с системой мониторинга «слепых» зон.


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Aston Martin представит высокотехнологичное зеркало заднего вида
{{material_124468}}Выставка потребительской электроники CES 2020 открывается в Лас-Вегасе 7 января. Британский автопроизводитель Aston Martin и американская компания Gentex представят здесь совместный проект - прототип DBS Superleggera с инновационной технологией цифровых зеркал заднего вида. Устройство станет дополнением к традиционным боковым зеркалам. Новая гибридная система обеспечит максимальный обзор и безопасность на дороге. Водитель сможет увидеть, что происходит позади автомобиля, даже если камеры вышли из строя, покрыты пылью или занесены снегом.Новое зеркало может функционировать как стандартное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, так и в режиме ЖК-дисплея. Во втором случае на него выводится изображение с трех наружных камер: две установлены в боковых зеркалах, а третья – стандартно над задним стеклом. Система обеспечивает водителю широкий угол обзора, исключающий появление «слепых» зон. Инновация заключается в том, что камеры не заменяют собой боковые зеркала, а лишь дополняют их.В настоящее время ряд автопроизводителей, например, Audi и Lexus, предлагает клиентам возможность заказать автомобиль с камерами вместо традиционных боковых зеркал. Но в большинстве стран такое решение пока не разрешено законодательно. В итоге, процесс разработки автомобилей усложняется и становится дороже, поскольку требуется создать два разных дизайна: камеры плюс экраны и классические зеркала с системой мониторинга «слепых» зон.
2020-01-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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