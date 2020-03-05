Aston Martin представляет 700-сильный V12 Speedster
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Фото: Aston Martin
Сотрудники Aston Martin из подразделения Q, занимающегося спецпроектами, создали новый суперкар V12 Speedster, который сочетает в себе современные технологии и стиль автомобилей 1950-х годов.
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
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Интересной стилистической особенностью Aston Martin V12 Speedster стал своеобразный «позвоночник», протянувшийся между креслами через весь салон, как у суперкара Ferrari Monza SP2. Серая окраска Skyfall и декор выполнены в стиле американского истребителя F/A18, а на декоративных карбоновых вставках появились силуэты самолетов. Лобового стекла и крыши у Aston Martin V12 Speedster нет. Ручки дверей заменили на кожаные петельки. Но медиасистема и электрорегулировки кресел присутствуют.
В движение суперкар приводит 5,2-литровый битурбомотор, выдающий 700 л.с. и 753 Нм. Для сравнения на DBS Superleggera он развивает 725 л.с. и 900 Нм. Агрегат работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» ZF. Новинка получила дифференциал повышенного трения, электронноуправляемые амортизаторы, углерод-керамические тормоза и 21-дюймовые колеса. Ожидается, что с места до «сотни» V12 Speedster сможет разогнаться за 3,5 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 300 км/ч. Aston Martin выпустит всего 88 экземпляров V12 Speedster по цене от 765 000 фунтов стерлингов за штуку (около 66 млн рублей).
Комментарии
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астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
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