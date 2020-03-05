Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
5 марта 2020, 13:59

Aston Martin представляет 700-сильный V12 Speedster

  • 467
  • 0
Фото: Aston Martin
Сотрудники Aston Martin из подразделения Q, занимающегося спецпроектами, создали новый суперкар V12 Speedster, который сочетает в себе современные технологии и стиль автомобилей 1950-х годов.
Aston Martin представляет 700 сильный V12 Speedster

Фото: Aston Martin

Aston Martin представляет 700 сильный V12 Speedster

Фото: Aston Martin

Aston Martin представляет 700 сильный V12 Speedster

Фото: Aston Martin

Aston Martin представляет 700 сильный V12 Speedster

Фото: Aston Martin

Aston Martin представляет 700 сильный V12 Speedster

Фото: Aston Martin

Aston Martin представляет 700 сильный V12 Speedster

Фото: Aston Martin

Aston Martin представляет 700 сильный V12 Speedster

Фото: Aston Martin

Aston Martin представляет 700 сильный V12 Speedster

Фото: Aston Martin

Aston Martin представляет 700 сильный V12 Speedster

Фото: Aston Martin

Aston Martin представляет 700 сильный V12 Speedster
Aston Martin представляет 700 сильный V12 Speedster
Aston Martin представляет 700 сильный V12 Speedster
Aston Martin представляет 700 сильный V12 Speedster
Aston Martin представляет 700 сильный V12 Speedster
Aston Martin представляет 700 сильный V12 Speedster
Aston Martin представляет 700 сильный V12 Speedster
Aston Martin представляет 700 сильный V12 Speedster
Aston Martin представляет 700 сильный V12 Speedster
Ранее мы писали
Aston Martin выпустит лимитированную серию автомобилей DB11 в спортивной версии Shadow Edition. Правда, от ...
Читать далее
За последние годы Aston Martin выпустил несколько лимитированных спецверсий своих суперкаров. Новый V12 Speedster стоит немного особняком. Работа над автомобилем заняла около года. Инженеры соединили в V12 Speedster элементы сразу нескольких современных серийных моделей: основные узлы шасси достались ему от DBS Superleggera, двигатель – от DB11, а основа кузова – от Vantage. Углепластиковый кузов имеет оригинальный дизайн, выполненный в духе гоночных автомобилей середины XX века.

Интересной стилистической особенностью Aston Martin V12 Speedster стал своеобразный «позвоночник», протянувшийся между креслами через весь салон, как у суперкара Ferrari Monza SP2. Серая окраска Skyfall и декор выполнены в стиле американского истребителя F/A18, а на декоративных карбоновых вставках появились силуэты самолетов. Лобового стекла и крыши у Aston Martin V12 Speedster нет. Ручки дверей заменили на кожаные петельки. Но медиасистема и электрорегулировки кресел присутствуют.

В движение суперкар приводит 5,2-литровый битурбомотор, выдающий 700 л.с. и 753 Нм. Для сравнения на DBS Superleggera он развивает 725 л.с. и 900 Нм. Агрегат работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» ZF. Новинка получила дифференциал повышенного трения, электронноуправляемые амортизаторы, углерод-керамические тормоза и 21-дюймовые колеса. Ожидается, что с места до «сотни» V12 Speedster сможет разогнаться за 3,5 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 300 км/ч. Aston Martin выпустит всего 88 экземпляров V12 Speedster по цене от 765 000 фунтов стерлингов за штуку (около 66 млн рублей).

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Aston Martin DB9
У меня такой вопрос? Кто ни будь покупал модели автомобилей такого плана http:// megamo.ru/ shop/ aston-martin , просто очень хочу себе приобрести мини копию своей машинки, и хочу узнать ваше мнения! Просто посмотрел модели, на фото вроде отличное качество и все идеально сделано как у настоящий, посоветуйте ...
Cyber Snipa
Форум Aston Martin DB7
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
саня
Курс на лето: самые красивые кабриолеты
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Anton
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Астон Мартин
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres: «зима» против «лета»
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 8 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Aston Martin представляет 700-сильный V12 Speedster
{{material_129103}}За последние годы Aston Martin выпустил несколько лимитированных спецверсий своих суперкаров. Новый V12 Speedster стоит немного особняком. Работа над автомобилем заняла около года. Инженеры соединили в V12 Speedster элементы сразу нескольких современных серийных моделей: основные узлы шасси достались ему от DBS Superleggera, двигатель – от DB11, а основа кузова – от Vantage. Углепластиковый кузов имеет оригинальный дизайн, выполненный в духе гоночных автомобилей середины XX века.Интересной стилистической особенностью Aston Martin V12 Speedster стал своеобразный «позвоночник», протянувшийся между креслами через весь салон, как у суперкара Ferrari Monza SP2. Серая окраска Skyfall и декор выполнены в стиле американского истребителя F/A18, а на декоративных карбоновых вставках появились силуэты самолетов. Лобового стекла и крыши у Aston Martin V12 Speedster нет. Ручки дверей заменили на кожаные петельки. Но медиасистема и электрорегулировки кресел присутствуют.В движение суперкар приводит 5,2-литровый битурбомотор, выдающий 700 л.с. и 753 Нм. Для сравнения на DBS Superleggera он развивает 725 л.с. и 900 Нм. Агрегат работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» ZF. Новинка получила дифференциал повышенного трения, электронноуправляемые амортизаторы, углерод-керамические тормоза и 21-дюймовые колеса. Ожидается, что с места до «сотни» V12 Speedster сможет разогнаться за 3,5 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 300 км/ч. Aston Martin выпустит всего 88 экземпляров V12 Speedster по цене от 765 000 фунтов стерлингов за штуку (около 66 млн рублей).
2020-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Пятигорск Сургут
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться