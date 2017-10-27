Aston Martin рассказала о дате премьеры Vantage
Основой автомобиля стала укороченная модификация алюминиевого шасси, которое использовалось при создании суперкара D11. Ожидается, что новинка получит единую стилистику с последними автомобилями компании, а некоторые элементы позаимствует от гоночного гиперкара Vulcan. Скорее всего, новая генерация будет превосходит по габаритам актуальную версию.
«Начинкой» Vantage станет 4-литровый двигатель V8 с наддувом от Mercedes-AMG. Также покупателям будет доступна версия с 5,2-литровым мотором V12. По предварительным данным, отдача последнего агрегата составит около 600 «лошадей».
В планах автопроизводителя в ближайшие годы представить еще несколько новинок. Это позволит к 2020 году полностью обновить свой модельный ряд. Данный план развития называется Second Century и является самым крупным инвестиционным проектом за всю историю марки, которая началась 102 года назад.
Комплектации и технические характеристики
|Aston Martin Vantage 5.9 MT
|Год выпуска, с
|2009
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|кабриолет
|Количество дверей/мест
|2
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|517 / 380 при 6500
|Объем двигателя
|5935
|Тип трансмисии
|механика 6
|Привод
|задний
|Городской цикл
|24.3
|Загородный цикл
|11.7
|Смешанный цикл
|16.4
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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