27 октября 2017, 13:27

Aston Martin рассказала о дате премьеры Vantage

Британская марка Aston Martin озвучила дату официальной презентации спорткара Vantage следующего поколения. Автомобиль дебютирует 21 ноября на мероприятии в Лондоне.
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Пока о новинке известно мало - даже экстерьер остался нераскрытым. На тизерном изображении, опубликованном компанией, Vantage скрыт под пологом и видна только задняя оптика. А на более ранних фотографиях кузов спорткара спрятан под камуфляжной пленкой.

Основой автомобиля стала укороченная модификация алюминиевого шасси, которое использовалось при создании суперкара D11. Ожидается, что новинка получит единую стилистику с последними автомобилями компании, а некоторые элементы позаимствует от гоночного гиперкара Vulcan. Скорее всего, новая генерация будет превосходит по габаритам актуальную версию.

«Начинкой» Vantage станет 4-литровый двигатель V8 с наддувом от Mercedes-AMG. Также покупателям будет доступна версия с 5,2-литровым мотором V12. По предварительным данным, отдача последнего агрегата составит около 600 «лошадей».

В планах автопроизводителя в ближайшие годы представить еще несколько новинок. Это позволит к 2020 году полностью обновить свой модельный ряд. Данный план развития называется Second Century и является самым крупным инвестиционным проектом за всю историю марки, которая началась 102 года назад.

Комплектации и технические характеристики

Aston Martin Vantage 5.9 MT
Год выпуска, с2009
Год выпуска, по2014
Кузовкабриолет
Количество дверей/мест2
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин517 / 380 при 6500
Объем двигателя5935
Тип трансмисиимеханика 6
Приводзадний
Городской цикл24.3
Загородный цикл11.7
Смешанный цикл16.4
ТопливоАИ-98
Все характеристики
Новинки и концепт кары Астон Мартин Вантаж

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Форум Aston Martin DB9
У меня такой вопрос? Кто ни будь покупал модели автомобилей такого плана http:// megamo.ru/ shop/ aston-martin , просто очень хочу себе приобрести мини копию своей машинки, и хочу узнать ваше мнения! Просто посмотрел модели, на фото вроде отличное качество и все идеально сделано как у настоящий, посоветуйте ...
Cyber Snipa
Форум Aston Martin DB7
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
саня
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Aston Martin рассказала о дате премьеры Vantage
{{material_120358}}Пока о новинке известно мало - даже экстерьер остался нераскрытым. На тизерном изображении, опубликованном компанией, Vantage скрыт под пологом и видна только задняя оптика. А на более ранних фотографиях кузов спорткара спрятан под камуфляжной пленкой.Основой автомобиля стала укороченная модификация алюминиевого шасси, которое использовалось при создании суперкара D11. Ожидается, что новинка получит единую стилистику с последними автомобилями компании, а некоторые элементы позаимствует от гоночного гиперкара Vulcan. Скорее всего, новая генерация будет превосходит по габаритам актуальную версию.«Начинкой» Vantage станет 4-литровый двигатель V8 с наддувом от Mercedes-AMG. Также покупателям будет доступна версия с 5,2-литровым мотором V12. По предварительным данным, отдача последнего агрегата составит около 600 «лошадей».В планах автопроизводителя в ближайшие годы представить еще несколько новинок. Это позволит к 2020 году полностью обновить свой модельный ряд. Данный план развития называется Second Century и является самым крупным инвестиционным проектом за всю историю марки, которая началась 102 года назад.
2017-10-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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