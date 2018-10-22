22 октября 2018, 14:28

Aston Martin создаст свою Valhalla

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Компания Aston Martin продолжает осваивать скандинавскую мифологию. Вслед за гиперкаром Valkyrie британская марка выпустит модель Valhalla. Новое имя уже зарегистрировали в европейском патентном бюро.
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Aston Martin создаст свою Valhalla Aston Martin
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В скандинавской мифологии валькирии реют на крылатых конях над полем битвы и сопровождают павших воинов в Вальхаллу, где затем прислуживают им за столом. Ожидается, что имя Valhalla в Aston Martin отдадут серийной версии среднемоторного купе, которое сейчас числится под внутренним индексом Project 003. Новинка будет представлять собой более практичный вариант гиперкара Valkyrie. 

Aston Martin Valhalla получит чуть менее мощную силовую установку и обзаведется багажником. Автомобиль планируют сертифицировать для всех мировых рынков, поэтому выпустят версии как с правым, так и с левым расположением руля. Тираж новинки составит не более 500 экземпляров. Первые покупатели получат свои автомобили через три года – в конце 2021-го.

Первый эскиз концепт-кара Project 003 компания Aston Martin показала в сентябре 2017 года. Серийный гиперкар выполнят в виде облегченного монокока из углепластика, к которому будут крепиться алюминиевые подрамники. В состав гибридной силовой установки войдет бензиновый турбомотор V8 или V12. Valhalla получит активный аэродинамический обвес и адаптивную подвеску, как у старшей Valkyrie.

По собственной информации 110km.ru
Новинки и концепт кары Астон Мартин
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Форум Aston Martin DB9
У меня такой вопрос? Кто ни будь покупал модели автомобилей такого плана http:// megamo.ru/ shop/ aston-martin , просто очень хочу себе приобрести мини копию своей машинки, и хочу узнать ваше мнения! Просто посмотрел модели, на фото вроде отличное качество и все идеально сделано как у настоящий, посоветуйте ...
Cyber Snipa
Форум Aston Martin DB7
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
саня
Назван список 5 лучших автомобилей года
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Дмитрий
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Aston Martin создаст свою Valhalla
{{material_124668}}В скандинавской мифологии валькирии реют на крылатых конях над полем битвы и сопровождают павших воинов в Вальхаллу, где затем прислуживают им за столом. Ожидается, что имя Valhalla в Aston Martin отдадут серийной версии среднемоторного купе, которое сейчас числится под внутренним индексом Project 003. Новинка будет представлять собой более практичный вариант гиперкара Valkyrie. Aston Martin Valhalla получит чуть менее мощную силовую установку и обзаведется багажником. Автомобиль планируют сертифицировать для всех мировых рынков, поэтому выпустят версии как с правым, так и с левым расположением руля. Тираж новинки составит не более 500 экземпляров. Первые покупатели получат свои автомобили через три года – в конце 2021-го.Первый эскиз концепт-кара Project 003 компания Aston Martin показала в сентябре 2017 года. Серийный гиперкар выполнят в виде облегченного монокока из углепластика, к которому будут крепиться алюминиевые подрамники. В состав гибридной силовой установки войдет бензиновый турбомотор V8 или V12. Valhalla получит активный аэродинамический обвес и адаптивную подвеску, как у старшей Valkyrie.
2018-10-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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