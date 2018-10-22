22 октября 2018, 14:28
Aston Martin создаст свою Valhalla
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Компания Aston Martin продолжает осваивать скандинавскую мифологию. Вслед за гиперкаром Valkyrie британская марка выпустит модель Valhalla. Новое имя уже зарегистрировали в европейском патентном бюро.
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Aston Martin Valhalla получит чуть менее мощную силовую установку и обзаведется багажником. Автомобиль планируют сертифицировать для всех мировых рынков, поэтому выпустят версии как с правым, так и с левым расположением руля. Тираж новинки составит не более 500 экземпляров. Первые покупатели получат свои автомобили через три года – в конце 2021-го.
Первый эскиз концепт-кара Project 003 компания Aston Martin показала в сентябре 2017 года. Серийный гиперкар выполнят в виде облегченного монокока из углепластика, к которому будут крепиться алюминиевые подрамники. В состав гибридной силовой установки войдет бензиновый турбомотор V8 или V12. Valhalla получит активный аэродинамический обвес и адаптивную подвеску, как у старшей Valkyrie.
Комментарии
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Отзывы по теме
У меня такой вопрос? Кто ни будь покупал модели автомобилей такого плана http:// megamo.ru/ shop/ aston-martin , просто очень хочу себе приобрести мини копию своей машинки, и хочу узнать ваше мнения! Просто посмотрел модели, на фото вроде отличное качество и все идеально сделано как у настоящий, посоветуйте ...
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
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