2 августа 2017, 17:14
Aston Martin тестирует обновленный Vantage
Инженеры Aston Martin работают над новым поколением купе Vantage, который дебютирует на мировом авторынке до конца текущего года. Автомобиль построят на укороченной версии алюминиевой платформы.
Aston Martin V8 Vantage
Выпускается с 2008 г.
Новый от 5 634 181 до 6 579 514 Р
Объявлений: 1
В движение купе будет приводиться 4-литровым мотором V8 производства Mercedes-Benz. В более дорогом исполнении автомобиль получит 12-цилиндровый двигатель объемом 5,2 литра. Динамические характеристики модели пока что не разглашаются.
В качестве трансмиссий выступят исключительно «автоматы». Роботизированные коробки с двумя сцеплениями имеют высокую массу и слишком сложную конструкцию, поэтому, как считают британцы, «у «робота» нет ничего такого, чего бы не могла хорошо настроенная АКПП». В конструкции спорткара будут использоваться карбон, титан и алюминий.
Комплектации и технические характеристики
|Aston Martin V8 Vantage 4.7 MT
|Год выпуска, с
|2012
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|426 / 313 при 7300
|Объем двигателя
|4735
|Тип трансмисии
|механика 6
|Привод
|задний
|Городской цикл
|19.6
|Загородный цикл
|10.4
|Смешанный цикл
|13.8
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
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