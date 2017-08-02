2 августа 2017, 17:14

Aston Martin тестирует обновленный Vantage

Инженеры Aston Martin работают над новым поколением купе Vantage, который дебютирует на мировом авторынке до конца текущего года. Автомобиль построят на укороченной версии алюминиевой платформы.
^
Aston Martin тестирует обновленный Vantage Aston Martin V8 Vantage

Aston Martin V8 Vantage
Выпускается с 2008 г.
Новый от 5 634 181 до 6 579 514 Р
Объявлений: 1
В результате Vantage станет легче и жестче по сравнению с предшественником. Внешность автомобиля выполнят в стилистике трекового суперкара Vulcan и купе DB11. Пока что в сети распространены только фотографии машины, спрятанной под камфляжем.

В движение купе будет приводиться 4-литровым мотором V8 производства Mercedes-Benz. В более дорогом исполнении автомобиль получит 12-цилиндровый двигатель объемом 5,2 литра. Динамические характеристики модели пока что не разглашаются.

В качестве трансмиссий выступят исключительно «автоматы». Роботизированные коробки с двумя сцеплениями имеют высокую массу и слишком сложную конструкцию, поэтому, как считают британцы, «у «робота» нет ничего такого, чего бы не могла хорошо настроенная АКПП». В конструкции спорткара будут использоваться карбон, титан и алюминий.

Комплектации и технические характеристики

Aston Martin V8 Vantage 4.7 MT
Год выпуска, с2012
Год выпуска, по2014
Кузовкупе
Количество дверей/мест2
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин426 / 313 при 7300
Объем двигателя4735
Тип трансмисиимеханика 6
Приводзадний
Городской цикл19.6
Загородный цикл10.4
Смешанный цикл13.8
ТопливоАИ-98
Все характеристики
Новинки и концепт кары Астон Мартин В8 Вантаж

В избранное

Комментарии

Материал про

Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Aston Martin DB9
У меня такой вопрос? Кто ни будь покупал модели автомобилей такого плана http:// megamo.ru/ shop/ aston-martin , просто очень хочу себе приобрести мини копию своей машинки, и хочу узнать ваше мнения! Просто посмотрел модели, на фото вроде отличное качество и все идеально сделано как у настоящий, посоветуйте ...
Cyber Snipa
Форум Aston Martin DB7
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
саня
Лучшие машины 2007 по мнению 110km.ru
Вот мы и получили Лучший по нашему мнению представительский автомобиль года 2007. И мы не ошиблись в своем выборе! Вчера я в этом убедился! Называется "шоб я так жил"! ) ) )
Кирилл Шинкаренко
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Aston Martin Автомудрость Aston Martin АвтоПитер Aston Martin Дизайн и тюнинг Aston Martin Новинки и концепт кары Aston Martin Новости и акции автосалонов Aston Martin Автосалоны и дилеры марки Aston Martin Аренда и прокат авто марки Aston Martin Автоклубы и форумы автозавчастей марки Aston Martin Автосервисы и магазины автозапчастей марки Aston Martin
Главные материалы
Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport
Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Продажа Aston Martin V8 Vantage
Объявления о продаже Aston Martin V8 Vantage
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 26 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 20 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Defender и еще 6 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Aston Martin тестирует обновленный Vantage
{{model_1778}} В результате Vantage станет легче и жестче по сравнению с предшественником. Внешность автомобиля выполнят в стилистике трекового суперкара Vulcan и купе DB11. Пока что в сети распространены только фотографии машины, спрятанной под камфляжем.В движение купе будет приводиться 4-литровым мотором V8 производства Mercedes-Benz. В более дорогом исполнении автомобиль получит 12-цилиндровый двигатель объемом 5,2 литра. Динамические характеристики модели пока что не разглашаются.В качестве трансмиссий выступят исключительно «автоматы». Роботизированные коробки с двумя сцеплениями имеют высокую массу и слишком сложную конструкцию, поэтому, как считают британцы, «у «робота» нет ничего такого, чего бы не могла хорошо настроенная АКПП». В конструкции спорткара будут использоваться карбон, титан и алюминий.
2017-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Саратовская область Тамбов Курган
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG