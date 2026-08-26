Aston Martin Valen представлен официально: 840 л.с., уникальный дизайн и тираж для избранных

Aston Martin Valen: лимитированная новинка с V12 и рекордной мощностью

Aston Martin представила Valen - спортивный автомобиль с уникальным сочетанием мощности и дизайна. Модель ограничена 150 экземплярами и уже вызвала интерес у коллекционеров и поклонников бренда. В чем ее главные отличия и почему она важна для рынка - разбираемся в материале.

Появление Aston Martin Valen стало ведущим событием для рынка компактных автомобилей. Модель сразу привлекла внимание не только из-за ограниченного тиража, но и благодаря техническим решениям, которые выделяют ее среди других новинок 2026 года. Valen ориентирован на энтузиастов, ценящих динамику и управляемость, а также на коллекционеров, для которых важна уникальность.

Главное техническое новшество — 5,2-литровый V12 с двумя турбинами, выдающий 840 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Это делает Valen самым мощным переднемоторным автомобилем в истории бренда. Разгон до 97 км/ч занимает около 3 секунд, максимальная скорость ограничена 344 км/ч. Для передачи интенсивности используется 8-ступенчатый автомат ZF, а инженеры уделяют особое внимание уменьшению веса и настройке подвески. В конструкции применены карбон-керамические тормоза и специальные шины Pirelli, электроника анализирует состояние шин для проверки работы ABS и системы контроля тяги.

Дизайн Валена заметно отличается от привычных моделей Aston Martin. Передняя часть стала более угловатой и массивной, капот был украшен большим вентиляционным отверстием, а удлиненные крылья получили дополнительные воздуховоды. Прямоугольные фары почти незаметны в выключенном состоянии, задняя часть имеет выступающую светодиодную полосу и собственные патрубки выхлопной системы. В салоне — только два места и физические органы управления, а варианты отделки гарантируют широкий выбор для будущих владельцев.

Интересно, что тенденция к обновлению технических характеристик и дизайна прослеживается и у других производителей. Например, недавно Ford также сделал ставку на более мощные моторы и пересмотрел линейку F-150, которая подробно разбиралась в материалах о переменах в линейке Ford F-150 . Это указывает на общую тенденцию: производители стремятся не только к увеличению популярности, но и к созданию уникальных моделей для ограниченного круга покупателей.

Стоимость Aston Martin Valen превысит 1,5 миллиона фунтов, а первые автомобили будут переданы владельцам в середине 2027 года. На российском рынке такие лимитированные спорткары могут занимать лидирующие позиции в качестве инвестиционного объекта и части коллекции, редкости и статусных моделей. Важно отметить, что подобные проекты включают в себя ориентацию брендов на индивидуальность и технологическое совершенство, что может повлиять на развитие сегмента автомобилей в ближайшие годы.