Самый дешевый новый Vanquish в мире: почему роскошный спорткар ушел с молотка за беспрецедентную сумму

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

6 февраля 2026, 20:54

Aston Martin Vanquish 2025: как потерять $157 000 за 1 300 км пробега

Редкий Aston Martin Vanquish 2025 года с уникальной комплектацией и минимальным пробегом недавно был продан на аукционе по цене, которая удивила даже опытных коллекционеров. Почему эта сделка стала знаковой для рынка и что она говорит о тенденциях в сегменте люксовых спорткаров - разбираемся в деталях.

Сделка с Aston Martin Vanquish 2025 года стала ярким уроком для всего рынка роскошных автомобилей. Этот практически новый спорткар, купленный за 545 005 долларов и проехавший лишь 1300 миль, был продан на аукционе всего за 388 000 долларов. Падение стоимости более чем на 150 000 долларов за год оказалось шоком для многих.

Но главный парадокс в том, что именно этот экземпляр стал самым доступным новым Vanquish в мире. Его цена оказалась значительно ниже, чем у автомобилей с большим пробегом, что наглядно демонстрирует непредсказуемость рынка эксклюзивных машин.

При всей своей эффектной внешности, богатой отделке и дорогих опциях, этот Aston Martin не смог сохранить стоимость даже в первый год. История доказывает: ни престиж марки, ни идеальное состояние не являются гарантией от резкого падения цен, которое диктуется капризами рынка и меняющимися настроениями коллекционеров.

Интересно, что подобные истории с резкими изменениями стоимости лимитированных автомобилей встречаются все чаще. Например, недавно на аукционе в США был выставлен BMW M3 CS 2024 года с незначительным пробегом и признанными опциями. Эта машина также вызвала ажиотаж среди коллекционеров, ведь ее история и комплектация были сделаны на современном уровне и выделялись на фоне других предложений. Подробнее о том, как складывалась судьба этого BMW, можно узнать в нашем материале по этой ссылке .

Возвращаясь к Aston Martin, стоит отметить, что подобный ход событий становится новым трендом на рынке автомобилей класса люкс. Покупатели все чаще обращают внимание не только на бренд и комплектацию, но и на ликвидность машины, возможность быстрой перепродажи и потенциальные потери при смене владельца. В условиях, когда даже эксклюзивные спорткары теряют десятки и тысячи долларов за считанные месяцы, подход к покупке таких автомобилей становится все более прагматичным.

По сути, история с этим Vanquish — это не просто очередная сделка на аукционе, а видимый пример того, как изменился рынок дорогих автомобилей за последние годы. Даже самые именитые бренды и редкие комплектации не гарантируют сохранение стоимости, а покупатели, как правило, учитывают новые риски и меняют свои предпочтения. 

Упомянутые модели: Aston Martin Vanquish (6 999 000 Р)
Упомянутые марки: Aston Martin
