Aston Martin Vantage показали под пологом
Моторная линейка новинки включает 5.2-литровый двигатель V12, выдающий около 600 л.с. Также создатели предусмотрели 4-литровый твин-турбо мотор, разработанный подразделением Mercedes-AMG. До этого данный двигатель устанавливался на купе DB11, развивая мощность в 510 «лошадей» и 700 Нм крутящего момента. Двигатель сопряжен с 8-скоростным «автоматом» от фирмы ZF. Ожидается, что модель выйдет на рынок в конце текущего года.
Компания Aston Martin намерена реализовать свой самый амбициозный план развития за всю историю марки. Стратегия получила название Second Century. В рамках проекта производитель обещает выпустить одновременно несколько новинок, а к 2020 году полностью обновить свой модельный ряд.
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