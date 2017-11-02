2 ноября 2017, 20:25

Aston Martin Vantage показали под пологом

Британская марка Aston Martin показала тизерное изображение предстоящей новинки - спорткара Vantage нового поколения. Ожидается, что модель будет выполнена в стилистике последних автомобилей компании.
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По предварительным данным, «свежий» Vantage заметно подрастет в габаритах и станет похожим на суперкар DB10. Некоторые элементы позаимствованы у гиперкара Vulcan. В основу новинки легла укороченная модификация алюминиевого шасси, которое впервые было применено при создании модели D11.

Моторная линейка новинки включает 5.2-литровый двигатель V12, выдающий около 600 л.с. Также создатели предусмотрели 4-литровый твин-турбо мотор, разработанный подразделением Mercedes-AMG. До этого данный двигатель устанавливался на купе DB11, развивая мощность в 510 «лошадей» и 700 Нм крутящего момента. Двигатель сопряжен с 8-скоростным «автоматом» от фирмы ZF. Ожидается, что модель выйдет на рынок в конце текущего года.

Компания Aston Martin намерена реализовать свой самый амбициозный план развития за всю историю марки. Стратегия получила название Second Century. В рамках проекта производитель обещает выпустить одновременно несколько новинок, а к 2020 году полностью обновить свой модельный ряд.

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Форум Aston Martin DB9
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Cyber Snipa
Форум Aston Martin DB7
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
саня
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Aston Martin Vantage показали под пологом
{{material_121519}}По предварительным данным, «свежий» Vantage заметно подрастет в габаритах и станет похожим на суперкар DB10. Некоторые элементы позаимствованы у гиперкара Vulcan. В основу новинки легла укороченная модификация алюминиевого шасси, которое впервые было применено при создании модели D11.Моторная линейка новинки включает 5.2-литровый двигатель V12, выдающий около 600 л.с. Также создатели предусмотрели 4-литровый твин-турбо мотор, разработанный подразделением Mercedes-AMG. До этого данный двигатель устанавливался на купе DB11, развивая мощность в 510 «лошадей» и 700 Нм крутящего момента. Двигатель сопряжен с 8-скоростным «автоматом» от фирмы ZF. Ожидается, что модель выйдет на рынок в конце текущего года.Компания Aston Martin намерена реализовать свой самый амбициозный план развития за всю историю марки. Стратегия получила название Second Century. В рамках проекта производитель обещает выпустить одновременно несколько новинок, а к 2020 году полностью обновить свой модельный ряд.
2017-11-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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