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20 августа 2018, 14:24

Aston Martin возродит «бондовский» DB5

Компания Aston Martin объявила о намерении выпустить 25 экземпляров раритетного спорткара DB5, который вместе с Шоном Коннери снялся в 1964 году в «Голдфингере», третьем фильме «бондианы».
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Aston Martin возродит «бондовский» DB5 Aston Martin DB5
Aston Martin DB5 4.0 MT
4 л, 282 л.с
механика 5
4570 x 1680 x 1346 мм
задний
Все характеристики
Возрождением легендарного Aston Martin DB5 британский автопроизводитель займется в сотрудничестве с кинокомпанией EON Productions, снимавшей все фильмы о Джеймсе Бонде. Сборку спорткаров наладят на историческом заводе марки в Ньюпорт-Пагнел. У его сотрудников уже есть подобный опыт. Ранее здесь собирали реплики купе Aston Martin DB4 G.T. 

Aston Martin DB5, как и в случае с DB4 G.T., получит оригинальный кузов и ряд модернизированных агрегатов. Например, прежний 282-сильный двигатель могут заменить на новый, мощностью 426 л.с. Но в первую очередь, спорткар оснастят современными тормозами и каркасом безопасности. Хотя ездить на возрожденном автомобиле по дорогам общего пользования все равно будет нельзя.

Дополнительной «изюминкой» шпионского Aston Martin DB5 станет набор гаджетов, разработанных Крисом Корбоудом. Он отвечал за спецэффекты «бондианы» и даже удостоился за них премии «Оскар». Точный список оснащения пока не называется. Но уже точно известно, что автомобиль получит вращающийся номерной знак, как в «Голдфингере». Боевое оружие, конечно, заменят на бутафорское. Всего Aston Martin планирует выпустить 25 экземпляров DB5. Цена каждого составит минимум 3,3 млн фунтов стерлингов (около 280 млн рублей по текущему курсу).

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Форум Aston Martin DB9
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Cyber Snipa
Форум Aston Martin DB7
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
саня
Назван список 5 лучших автомобилей года
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Дмитрий
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Aston Martin возродит «бондовский» DB5
{{params_57031}}Возрождением легендарного Aston Martin DB5 британский автопроизводитель займется в сотрудничестве с кинокомпанией EON Productions, снимавшей все фильмы о Джеймсе Бонде. Сборку спорткаров наладят на историческом заводе марки в Ньюпорт-Пагнел. У его сотрудников уже есть подобный опыт. Ранее здесь собирали реплики купе Aston Martin DB4 G.T. Aston Martin DB5, как и в случае с DB4 G.T., получит оригинальный кузов и ряд модернизированных агрегатов. Например, прежний 282-сильный двигатель могут заменить на новый, мощностью 426 л.с. Но в первую очередь, спорткар оснастят современными тормозами и каркасом безопасности. Хотя ездить на возрожденном автомобиле по дорогам общего пользования все равно будет нельзя.Дополнительной «изюминкой» шпионского Aston Martin DB5 станет набор гаджетов, разработанных Крисом Корбоудом. Он отвечал за спецэффекты «бондианы» и даже удостоился за них премии «Оскар». Точный список оснащения пока не называется. Но уже точно известно, что автомобиль получит вращающийся номерной знак, как в «Голдфингере». Боевое оружие, конечно, заменят на бутафорское. Всего Aston Martin планирует выпустить 25 экземпляров DB5. Цена каждого составит минимум 3,3 млн фунтов стерлингов (около 280 млн рублей по текущему курсу).
2018-08-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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