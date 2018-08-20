184
20 августа 2018, 14:24
Aston Martin возродит «бондовский» DB5
Компания Aston Martin объявила о намерении выпустить 25 экземпляров раритетного спорткара DB5, который вместе с Шоном Коннери снялся в 1964 году в «Голдфингере», третьем фильме «бондианы».
|Aston Martin DB5 4.0 MT
|4 л, 282 л.с
|механика 5
|4570 x 1680 x 1346 мм
|задний
|Все характеристики
Aston Martin DB5, как и в случае с DB4 G.T., получит оригинальный кузов и ряд модернизированных агрегатов. Например, прежний 282-сильный двигатель могут заменить на новый, мощностью 426 л.с. Но в первую очередь, спорткар оснастят современными тормозами и каркасом безопасности. Хотя ездить на возрожденном автомобиле по дорогам общего пользования все равно будет нельзя.
Дополнительной «изюминкой» шпионского Aston Martin DB5 станет набор гаджетов, разработанных Крисом Корбоудом. Он отвечал за спецэффекты «бондианы» и даже удостоился за них премии «Оскар». Точный список оснащения пока не называется. Но уже точно известно, что автомобиль получит вращающийся номерной знак, как в «Голдфингере». Боевое оружие, конечно, заменят на бутафорское. Всего Aston Martin планирует выпустить 25 экземпляров DB5. Цена каждого составит минимум 3,3 млн фунтов стерлингов (около 280 млн рублей по текущему курсу).
Новости и статьи по теме
Проект SUV от Aston Martin: мания величия
30.07.2013, 09:04
Aston Martin обновил Vanquish
18.07.2012, 03:35
«Глас народа»: где в Хельсинки оставить свой автомобиль?
22.08.2018, 17:41
Новости и статьи по теме
Проект SUV от Aston Martin: мания величия
30.07.2013, 09:04
Aston Martin обновил Vanquish
18.07.2012, 03:35
«Глас народа»: где в Хельсинки оставить свой автомобиль?
22.08.2018, 17:41
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
У меня такой вопрос? Кто ни будь покупал модели автомобилей такого плана http:// megamo.ru/ shop/ aston-martin , просто очень хочу себе приобрести мини копию своей машинки, и хочу узнать ваше мнения! Просто посмотрел модели, на фото вроде отличное качество и все идеально сделано как у настоящий, посоветуйте ...
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Интересные разделы
АвтоМосква Aston Martin Автомудрость Aston Martin АвтоПитер Aston Martin Дизайн и тюнинг Aston Martin Новинки и концепт кары Aston Martin Новости и акции автосалонов Aston Martin Автосалоны и дилеры марки Aston Martin Аренда и прокат авто марки Aston Martin Автоклубы и форумы автозавчастей марки Aston Martin Автосервисы и магазины автозапчастей марки Aston Martin
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное