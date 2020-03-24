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24 марта 2020, 12:25

Aston Martin впервые за полвека презентовал свой двигатель

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Фото: motor.ru
Компания Aston Martin раскрыла детали о своем новом самостоятельно разработанном двигателе. Это первый агрегат марки за последние пятьдесят лет, который был создан собственными силами.
Aston Martin впервые за полвека презентовал свой двигатель

Фото: motor.ru

Aston Martin впервые за полвека презентовал свой двигатель

Фото: motor.ru

Aston Martin впервые за полвека презентовал свой двигатель

Фото: motor.ru

Aston Martin впервые за полвека презентовал свой двигатель

Фото: motor.ru

Aston Martin впервые за полвека презентовал свой двигатель

Фото: motor.ru

Aston Martin впервые за полвека презентовал свой двигатель

Фото: motor.ru

Aston Martin впервые за полвека презентовал свой двигатель

Фото: motor.ru

Aston Martin впервые за полвека презентовал свой двигатель

Фото: motor.ru

Aston Martin впервые за полвека презентовал свой двигатель

Фото: motor.ru

Aston Martin впервые за полвека презентовал свой двигатель
Aston Martin впервые за полвека презентовал свой двигатель
Aston Martin впервые за полвека презентовал свой двигатель
Aston Martin впервые за полвека презентовал свой двигатель
Aston Martin впервые за полвека презентовал свой двигатель
Aston Martin впервые за полвека презентовал свой двигатель
Aston Martin впервые за полвека презентовал свой двигатель
Aston Martin впервые за полвека презентовал свой двигатель
Aston Martin впервые за полвека презентовал свой двигатель
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Новый двигатель станет частью гибридной установки суперкара Valhalla. V-образный агрегат объемом три литра и с турбонаддувом назвали «Тадека», как пишет motor.ru, в честь Тадеуша Марека, польского моториста. В пятидесятые года прошлого века он разработал несколько знаковых моторов для Aston Martin. 

Как говорят в компании, «шестерка» станет частью электрифицированной силовой установки, суммарная отдача которой будет зависеть от модели. Но в Aston Martin отмечают, что гибриды с новым двигателем станут самыми мощными в существующей линейке среднемоторных суперкаров бренда.

При создании «Тадека», инженеры использовали опыт, полученный при проектировании «Валькирии». Агрегат получился компактным и легким за счет плотно скомпонованных элементов, размещения турбонагнетатей по схеме «Hot-V» и использования «сухой» системы смазки. Полная масса «шестерки» составляет менее 200 килограммов. Двигатель соответствует нормам «Евро-7».

Совершенно новую гибридную установку в первую очередь получит суперкар Valhalla. В Aston Martin анонсировали его дебют на 2022 год.

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Отзывы по теме
Форум Aston Martin DB9
У меня такой вопрос? Кто ни будь покупал модели автомобилей такого плана http:// megamo.ru/ shop/ aston-martin , просто очень хочу себе приобрести мини копию своей машинки, и хочу узнать ваше мнения! Просто посмотрел модели, на фото вроде отличное качество и все идеально сделано как у настоящий, посоветуйте ...
Cyber Snipa
Форум Aston Martin DB7
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
саня
Названы пять самых крутых новинок 2020 года
Да, крутые тачки, красивые. Только вот когда они доедут до России, ценник то с таким курсом еще вырастет. А говорят у нас кризис...
Алексей
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Aston Martin впервые за полвека презентовал свой двигатель
{{material_125264}}Новый двигатель станет частью гибридной установки суперкара Valhalla. V-образный агрегат объемом три литра и с турбонаддувом назвали «Тадека», как пишет motor.ru, в честь Тадеуша Марека, польского моториста. В пятидесятые года прошлого века он разработал несколько знаковых моторов для Aston Martin. Как говорят в компании, «шестерка» станет частью электрифицированной силовой установки, суммарная отдача которой будет зависеть от модели. Но в Aston Martin отмечают, что гибриды с новым двигателем станут самыми мощными в существующей линейке среднемоторных суперкаров бренда.При создании «Тадека», инженеры использовали опыт, полученный при проектировании «Валькирии». Агрегат получился компактным и легким за счет плотно скомпонованных элементов, размещения турбонагнетатей по схеме «Hot-V» и использования «сухой» системы смазки. Полная масса «шестерки» составляет менее 200 килограммов. Двигатель соответствует нормам «Евро-7».Совершенно новую гибридную установку в первую очередь получит суперкар Valhalla. В Aston Martin анонсировали его дебют на 2022 год.
2020-03-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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