24 марта 2020, 12:25
Aston Martin впервые за полвека презентовал свой двигатель
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Фото: motor.ru
Компания Aston Martin раскрыла детали о своем новом самостоятельно разработанном двигателе. Это первый агрегат марки за последние пятьдесят лет, который был создан собственными силами.
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
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Как говорят в компании, «шестерка» станет частью электрифицированной силовой установки, суммарная отдача которой будет зависеть от модели. Но в Aston Martin отмечают, что гибриды с новым двигателем станут самыми мощными в существующей линейке среднемоторных суперкаров бренда.
При создании «Тадека», инженеры использовали опыт, полученный при проектировании «Валькирии». Агрегат получился компактным и легким за счет плотно скомпонованных элементов, размещения турбонагнетатей по схеме «Hot-V» и использования «сухой» системы смазки. Полная масса «шестерки» составляет менее 200 килограммов. Двигатель соответствует нормам «Евро-7».
Совершенно новую гибридную установку в первую очередь получит суперкар Valhalla. В Aston Martin анонсировали его дебют на 2022 год.
Комментарии
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