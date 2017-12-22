22 декабря 2017, 13:32

Aston Martin Vulcan сможет выехать на дороги общего пользования

Трековый суперкар Aston Martin Vulсan переделали в гражданский автомобиль, который сможет передвигаться по обычным дорогам. Правда, пока что такой вариант модели существует в единственном экземпляре.
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Спортивное подразделение Aston Martin подготовило экстремальную модификацию суперкара Vulcan. Новинка под ...
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Работу над проектом осуществляли специалисты RML Group. У суперкара появился новый капот и фары головного света. Помимо этого, на гражданский вариант установили поворотники, а светодиодные элементы задних фонарей прикрыты прозрачным пластиком.

А вот «начинка» у «Вулкана» осталась без изменения. Суперкар приводится в движение 820-сильным атмосферным двигателем объемом 7 литров. В паре с ним выступает 6-ступечатая секвентальная трансмиссия. Правда, ее разработчики все-таки перенастроили.

Какие еще были внесены доработки в техническую начинку машины, пока не уточняется. Спортивное подразделение Aston Martin подготовило экстремальную модификацию суперкара Vulcan. Автомобиль обзавелся модернизированным аэродинамическим обвесом с доработанной передней частью кузова, а также новым 2-плоскостным антикрылом с 20-миллиметровыми закрылками на задних кромках «крыльев».
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Aston Martin Vulcan сможет выехать на дороги общего пользования
{{material_119885}} Работу над проектом осуществляли специалисты RML Group. У суперкара появился новый капот и фары головного света. Помимо этого, на гражданский вариант установили поворотники, а светодиодные элементы задних фонарей прикрыты прозрачным пластиком.А вот «начинка» у «Вулкана» осталась без изменения. Суперкар приводится в движение 820-сильным атмосферным двигателем объемом 7 литров. В паре с ним выступает 6-ступечатая секвентальная трансмиссия. Правда, ее разработчики все-таки перенастроили.Какие еще были внесены доработки в техническую начинку машины, пока не уточняется. Спортивное подразделение Aston Martin подготовило экстремальную модификацию суперкара Vulcan. Автомобиль обзавелся модернизированным аэродинамическим обвесом с доработанной передней частью кузова, а также новым 2-плоскостным антикрылом с 20-миллиметровыми закрылками на задних кромках «крыльев».
2017-12-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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