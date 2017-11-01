Aston Martin выпустил прощальную версию Vanquish
|Aston Martin Vanquish 5.9 AT
|5.9 л, 573 / 421 при 6750 л.с
|автомат 6
|0-100 - 4.1 с, 295 км/ч
|4692 x 1912 x 1294 мм
|задний
|АИ-98, 14.4 л на 100 км
|Все характеристики
Вторая версия Sport Line обладает серым цветом кузова с голубыми деталями. Еще одна вариация, Modern Lux, может похвастаться выполненными под бронзу элементами кузова и коричневой отделкой салона с черными вставками.
Техническая «начинка» последней модификации ничем не отличается от стандартных спорткаров Vanquish S. Как и серийные «собратья», версия Ultimate оснащается 5,9-литровым двигателем V12, который работает в паре с 8-скоростной автоматической коробкой передач. Время разгона с места до первой «сотни» займет 3,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 324 км/ч.
Всего с конвейера сойдет 175 экземпляров - 100 купе и 75 кабриолетов. Стоимость особого Vanquish Ultimate на 12 000 фунтов превышает цену стандартного спорткара. Покупатели могут приобрести прощальную новинку за 211 900 фунтов, что в переводе на российскую валюту составляет около 16 400 000 рублей. Кабриолет предложен за 223 900 фунтов, что равняется 17 300 000 рублей.
Преемник спрткара Vanquish S появится летом следующего года. Он будет построен на основе модели DB11 и получит все тот же твин-турбо мотор V12.
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