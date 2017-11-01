1 ноября 2017, 16:07

Aston Martin выпустил прощальную версию Vanquish

Британская марка Aston Martin выпустила последнюю специальную версию спорткара Vanquish, получившую название Ultimate. Таким образом компания решила отметить завершение жизненного цикла модели.
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Aston Martin Vanquish 5.9 AT
5.9 л, 573 / 421 при 6750 л.с
автомат 6
0-100 - 4.1 с, 295 км/ч
4692 x 1912 x 1294 мм
задний
АИ-98, 14.4 л на 100 км
Все характеристики
Особая модификация доступна в трех вариантах оформления. Первый носит имя Contrasting Carbon - название намекает на черный цвет кузова со вставками из неокрашенного карбона. Экстерьер дополнен «медными» элементами, а внутреннее убранство повторяет внешнее цветовое решение.

Вторая версия Sport Line обладает серым цветом кузова с голубыми деталями. Еще одна вариация, Modern Lux, может похвастаться выполненными под бронзу элементами кузова и коричневой отделкой салона с черными вставками.

Техническая «начинка» последней модификации ничем не отличается от стандартных спорткаров Vanquish S. Как и серийные «собратья», версия Ultimate оснащается 5,9-литровым двигателем V12, который работает в паре с 8-скоростной автоматической коробкой передач. Время разгона с места до первой «сотни» займет 3,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 324 км/ч.

Всего с конвейера сойдет 175 экземпляров - 100 купе и 75 кабриолетов. Стоимость особого Vanquish Ultimate на 12 000 фунтов превышает цену стандартного спорткара. Покупатели могут приобрести прощальную новинку за 211 900 фунтов, что в переводе на российскую валюту составляет около 16 400 000 рублей. Кабриолет предложен за 223 900 фунтов, что равняется 17 300 000 рублей.

Преемник спрткара Vanquish S появится летом следующего года. Он будет построен на основе модели DB11 и получит все тот же твин-турбо мотор V12.

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Форум Aston Martin DB9
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Cyber Snipa
Форум Aston Martin DB7
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
саня
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Aston Martin выпустил прощальную версию Vanquish
{{params_48021}}Особая модификация доступна в трех вариантах оформления. Первый носит имя Contrasting Carbon - название намекает на черный цвет кузова со вставками из неокрашенного карбона. Экстерьер дополнен «медными» элементами, а внутреннее убранство повторяет внешнее цветовое решение.Вторая версия Sport Line обладает серым цветом кузова с голубыми деталями. Еще одна вариация, Modern Lux, может похвастаться выполненными под бронзу элементами кузова и коричневой отделкой салона с черными вставками.Техническая «начинка» последней модификации ничем не отличается от стандартных спорткаров Vanquish S. Как и серийные «собратья», версия Ultimate оснащается 5,9-литровым двигателем V12, который работает в паре с 8-скоростной автоматической коробкой передач. Время разгона с места до первой «сотни» займет 3,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 324 км/ч.Всего с конвейера сойдет 175 экземпляров - 100 купе и 75 кабриолетов. Стоимость особого Vanquish Ultimate на 12 000 фунтов превышает цену стандартного спорткара. Покупатели могут приобрести прощальную новинку за 211 900 фунтов, что в переводе на российскую валюту составляет около 16 400 000 рублей. Кабриолет предложен за 223 900 фунтов, что равняется 17 300 000 рублей.Преемник спрткара Vanquish S появится летом следующего года. Он будет построен на основе модели DB11 и получит все тот же твин-турбо мотор V12.
2017-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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