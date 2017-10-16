16 октября 2017, 09:04

Aston Martin выпустила кабриолет DB11 Volante

Британский автопроизводитель представил новый Aston Martin DB11 в модификации Volante. Модель продолжает линейку спортивных кабриолетов Sports GT. На рынок новинка выйдет весной 2018 года.
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Aston Martin выпустила кабриолет DB11 Volante Aston Martin DB11

Aston Martin DB11
Выпускается с 2016 г.
DB11 Volante построен на алюминиевой платформе, которая использовалась при создании DB11 Coupe. От этой же модели кабриолет позаимствовал капот из алюминиевого сплава с аэродинамической системой Curlicue. Экстерьер модели выполнен в спортивном стиле. «Задиристый» характер подчеркивается коваными дисками нового дизайна и тонкими «лезвиями» задних фар.

Внимание привлекает складная тканевая крыша - главная особенность кабриолета. Компания сообщает, что верх выполнен из 8-слойного материала. Электрический привод может работать на скорости до 50 км/ч. При этом механизм складывается за 16 секунд, а устанавливается за 14 секунд. Покупатели могут выбрать цвет ткани из трех вариантов - серебристо-черного, серого или бордового.

Тестирования складной крыши включили более 100 000 испытательных циклов в камерах, имитирующих различные погодные условия. После этого автомобиль отправился на тесты в реальные условия - ему пришлось покорять Долину Смерти и Полярный круг.

Под капотом автомобиля установлен 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Силовая отдача агрегата составляет 510 л.с. и 675 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

Официальные дилеры марки уже готовы принимать предварительные заявки на кабриолет.

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Форум Aston Martin DB9
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Cyber Snipa
Форум Aston Martin DB7
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
саня
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Aston Martin выпустила кабриолет DB11 Volante
{{model_6244}}DB11 Volante построен на алюминиевой платформе, которая использовалась при создании DB11 Coupe. От этой же модели кабриолет позаимствовал капот из алюминиевого сплава с аэродинамической системой Curlicue. Экстерьер модели выполнен в спортивном стиле. «Задиристый» характер подчеркивается коваными дисками нового дизайна и тонкими «лезвиями» задних фар.Внимание привлекает складная тканевая крыша - главная особенность кабриолета. Компания сообщает, что верх выполнен из 8-слойного материала. Электрический привод может работать на скорости до 50 км/ч. При этом механизм складывается за 16 секунд, а устанавливается за 14 секунд. Покупатели могут выбрать цвет ткани из трех вариантов - серебристо-черного, серого или бордового. Тестирования складной крыши включили более 100 000 испытательных циклов в камерах, имитирующих различные погодные условия. После этого автомобиль отправился на тесты в реальные условия - ему пришлось покорять Долину Смерти и Полярный круг.Под капотом автомобиля установлен 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Силовая отдача агрегата составляет 510 л.с. и 675 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Официальные дилеры марки уже готовы принимать предварительные заявки на кабриолет.
2017-10-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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