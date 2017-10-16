Aston Martin выпустила кабриолет DB11 Volante
Внимание привлекает складная тканевая крыша - главная особенность кабриолета. Компания сообщает, что верх выполнен из 8-слойного материала. Электрический привод может работать на скорости до 50 км/ч. При этом механизм складывается за 16 секунд, а устанавливается за 14 секунд. Покупатели могут выбрать цвет ткани из трех вариантов - серебристо-черного, серого или бордового.
Тестирования складной крыши включили более 100 000 испытательных циклов в камерах, имитирующих различные погодные условия. После этого автомобиль отправился на тесты в реальные условия - ему пришлось покорять Долину Смерти и Полярный круг.
Под капотом автомобиля установлен 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Силовая отдача агрегата составляет 510 л.с. и 675 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF.
Официальные дилеры марки уже готовы принимать предварительные заявки на кабриолет.
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