Астронавты SpaceX столкнулись с деликатной проблемой: им нужны подгузники
Фото: space.com
Изначально были опасения, что дефект может вызвать коррозию корабля. Но в ходе экспериментов на Земле инженеры пришли к выводу, что толстый слой лакокрасочного покрытия успешно противостоит агрессивному воздействию «коктейля», смешанного из мочи и оксона, специального вещества которое используется для удаления аммиака при обработке отходов жизнедеятельности. Кроме того, специалисты заявили, что жидкость испаряется всего за пару дней. Не самая приятная новость для астронавтов, которые дышали воздухом внутри капсулы Crew-2.
Проблемы с туалетом вынудили астронавтов прибегнуть к более простому решению – они надели под скафандр подгузники. В космических полетах возникает масса небольших сложностей, и это лишь еще одна из них. Операция по возвращению с МКС на Землю продлилась в общей сложности порядка 10 часов. Капсула благополучно приводнилась, и астронавты наконец смогли принять полноценный душ.
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