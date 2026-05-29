Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Элина Градова

29 мая 2026, 15:59

Астрономы обнаружили черную дыру, возникшую до своей галактики

Неожиданное открытие меняет взгляды на формирование Вселенной

Ученые зафиксировали необычное явление в ранней Вселенной. Исследование может изменить привычные теории. Открытие связано с загадочными объектами. Подробности эксперимента раскрыты в материале.

В научном мире произошло событие, способное перевернуть устоявшиеся представления о космосе. Группа астрономов, используя возможности телескопа «Джеймс Уэбб», обнаружила черную дыру, которая появилась раньше, чем сформировалась ее галактика-хозяин. Как сообщает Gazeta.SPb, это открытие ставит под сомнение классические сценарии роста подобных объектов.

Исследование было сосредоточено на так называемых «маленьких красных точках» - древних галактиках, впервые замеченных в 2022 году. Благодаря телескопу JWST ученые получили возможность наблюдать за этими необычными структурами, которые оказались широко распространены в молодой Вселенной, но исчезли спустя примерно полтора миллиарда лет после Большого взрыва.

Особое внимание исследователи уделили объекту Abell2744-QSO1. Эта галактика существовала всего через 700 миллионов лет после начала расширения Вселенной. Свет от нее шел к Земле более 13 миллиардов лет, а сама галактика имеет ширину около 1,3 тысячи световых лет. Благодаря эффекту гравитационного линзирования, который впервые описал Эйнштейн, ученым удалось получить более детальные данные об этом объекте.

Ранее считалось, что сверхмассивные черные дыры формируются после коллапса массивных звезд и постепенно увеличивают массу, поглощая газ и пыль из окружающей галактики. Однако новые наблюдения показывают, что некоторые черные дыры могли появиться напрямую, без необходимости долгого накопления вещества. Это полностью меняет представления о механизмах их образования.

В ходе анализа Abell2744-QSO1 ученые пришли к выводу, что масса черной дыры составляет около 40 миллионов солнечных масс. До этого все оценки массы подобных объектов в ранней Вселенной были косвенными и основывались на аналогиях с ближними галактиками. Теперь же удалось получить более точные данные, что позволяет по-новому взглянуть на процессы, происходившие в первые миллиарды лет после Большого взрыва.

Несмотря на успехи, остается немало загадок. Неясно, каким образом столь массивная черная дыра могла возникнуть так рано. Исследователи предполагают, что она могла сформироваться из тяжелого газового облака или даже появиться в результате неизвестного процесса, связанного с ранними этапами эволюции Вселенной.

Открытие, сделанное с помощью «Джеймса Уэбба», уже называют сменой парадигмы в астрофизике. Оно заставляет пересмотреть привычные теории и открывает новые направления для будущих исследований. Как отмечают специалисты, дальнейшее изучение подобных объектов поможет лучше понять, как развивалась Вселенная и какие процессы определяли ее структуру.

