9 мая 2019, 18:49
Атака клонов: самые удачные китайские копии
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Китайские автопроизводители давно и успешно занимаются клонированием моделей известных мировых брендов. Копии иногда получаются вполне удачными. Расскажем о пяти наиболее интересных из них.
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Итальянская компания Lamborghini выпустила свой первый кроссовер сравнительно недавно, но Urus уже успели клонировать в Китае. Вседорожник Huansu C60 очень похож на итальянский оригинал, но стоит на порядок дешевле. Если за Urus придется отдать не менее 15 млн рублей, то китайский Huansu C60 обойдется не дороже 1,4 млн рублей. Сходство с итальянским кроссовером, разумеется, только внешнее. Под капотом «китайца» вместо 650-сильного мотора установлена стандартная 1,5-литровая «турбочетверка» с отдачей 150 л.с.
Французский 1500-сильный суперкар Bugatti Chiron получил уменьшенную копию в виде Shandong Qilu Fengde P8 с электромотором мощностью всего 3,35 л.с. Китайский автомобильчик имеет 4 100 мм в длину, 1 800 мм в ширину и 1 430 мм в высоту. Благодаря фирменной двухцветной окраске, он очень похож на оригинал. Особенно, издалека. Стоит электрокар порядка 300 тысяч рублей, тогда как за оригинальный Bugatti Chiron просят 220 млн рублей.
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Компания Brilliance – давний китайский партнер BMW, поэтому появление копии кроссовера Х1 не стало неожиданностью. Кроссовер Brilliance V5 очень похож на BMW X1 предыдущего поколения. Отличается китайский клон лишь несколько иными пропорциями кузова и видоизмененными «ноздрями» радиаторной решетки.
Кроссовер Changan X70A в профиль очень похож на британский Land Rover Discovery четвертого поколения. Автомобиль получил аналогичную форму капота, схожую линию крыши и остекления. Но китайский вариант ощутимо меньше оригинального внедорожника. Он предлагается исключительно с передним приводом и не может соперничать с Discovery на бездорожье. Под капотом установлен 1,5-литровый двигатель (98 л.с., 140 Нм), который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». Стоит Changan X70A чуть более 700 тысяч рублей.
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