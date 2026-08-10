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Автор: Мария Степанова

10 августа 2026, 03:48

Ataki Batllo и Carrera 300: новые бюджетные мотоциклы для российских дорог

Ataki Batllo и Carrera 300: новые бюджетные мотоциклы для российских дорог

«Дёшево и сердито»: Два новых мотоцикла Ataki за 200 тыс., которые не боятся российского бездорожья

Ataki Batllo и Carrera 300: новые бюджетные мотоциклы для российских дорог

В 2026 году на российском рынке появляются доступные мотоциклы Ataki Batllo и Carrera 300. Эти модели ориентированы на тех, кто ищет простоту, надежность и современный дизайн без переплаты за лишние опции. Важно знать, чем они отличаются от конкурентов.

В 2026 году на российском рынке появляются доступные мотоциклы Ataki Batllo и Carrera 300. Эти модели ориентированы на тех, кто ищет простоту, надежность и современный дизайн без переплаты за лишние опции. Важно знать, чем они отличаются от конкурентов.

В условиях, когда цены на мотоциклы становятся космическими, появление новых бюджетных вариантов вызывает особый интерес. Ataki Batllo и Carrera 300 — свежие предложения для тех, кто не готов платить за дополнительные опции и предпочитает простоту в эксплуатации.

Обе новинки построены на общей платформе, но инженеры Атаки не стали экономить на деталях. Batllo — это классические городские мотоциклы с 17-дюймовыми колесами и перевернутой вилкой, что придает им современный вид. Carrera 300 - легкий туристический эндуро с 19-дюймовым передним и 17-дюймовым задним колесом на спицах, классической вилкой с поворотом и увеличенным дорожным просветом до 20 см. Такое решение позволяет уверенно чувствовать себя не только на асфальте, но и на проселочной дороге.

Двигатель модели максимально простой: 271 куб. см, 24 л.с., карбюратор, воздушно-масляное охлаждение. Для российских условий это плюс – мотор легко переваривает 92-й бензин, не требует сложного обслуживания и спокойно переносит суровые условия. Балансирный вал воздействия вибрации, шестиступенчатая коробка передач обеспечивает большую гибкость на дороге и в городе.

В плане оснащения Атаки сделали настройку по минимуму. Нет ни АБС, ни трекшн-контроля — только дисковые тормоза спереди и сзади. Carrera 300 дополнительно комплектуется защитными дугами, щитками на руле, противотуманками и небольшим ветровым стеклами. Обе модели получили USB-розетку и цифровую приборную панель, а также полностью светодиодную оптику. 

Цены на новинки приятные: Batllo стартует с 199 990 рублей, Carrera 300 — с 229 900 рублей. Такой подход к комплектации и цене может стать ответом на запрос тех, кто ищет честный мотоцикл без переплаты. 

Если судить по представленным характеристикам, Batllo и Carrera 300 смогут занять свою нишу среди недорогих мотоциклов. Простота конструкции, отсутствие микросхемы электроники и адаптация к традиционным реалиям делают их интересным выбором для тех, кто ценит надежность и не хочет переплачивать за бренд. Важно помнить, что такие модели особенно востребованы в регионах, где дороги и сервис далеки от идеала, а доступность и ремонтопригодность техники занимают первый план.

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