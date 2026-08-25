Стиль без ПТС: ATAKI Yami — 4-тактный Zongshen, полуавтомат и 80 км/ч в компактном корпусе

ATAKI Yami: особенности мопеда без ПТС для города и его технические детали

Мопед ATAKI Yami выделяется на фоне конкурентов сочетанием классического стиля и современных решений. В условиях плотного городского движения его легкость и маневренность становятся особенно актуальными, а простая конструкция двигателя облегчает обслуживание.

Мопед ATAKI Yami выделяется на фоне конкурентов сочетанием классического стиля и современных решений. В условиях плотного городского движения его легкость и маневренность становятся особенно актуальными, а простая конструкция двигателя облегчает обслуживание.

ATAKI Yami — это мопед, который сразу обращает на себя внимание ретро-стилем и лаконичными формами. В условиях российских городов, где уличное движение и ограниченные парковочные места становятся проблемой, компактные размеры и малый вес этих моделей становятся настоящим преимуществом. 17-дюймовые колёса обеспечивают устойчивость даже на неидеальных дорогах, а хромированные детали подчёркивают индивидуальность владельца.

Техническая часть ATAKI Yami построена на базе одноцилиндрового 4-тактного двигателя Zongshen объёмом 49 см³. Такой мотор отличается простотой и надёжностью, однако воздушное охлаждение может приводить к перегреву в традиционных пробках. Мощность 6,8 л.с. и крутящий момент 6,9 Н·м позволяют уверенно стартовать со светофора и поддерживать скорость до 80 км/ч. Карбюраторная система питания не требует сложного обслуживания и позволяет спокойно переносить топливо разного качества. Запуск двигателя возможен как электростартером, так и кикстартером, что удобно в непредвиденных ситуациях.

Коробка передач у ATAKI Yami — полуавтоматическая, четырёхступенчатая. Это означает последовательное переключение без необходимости постоянно работать со сцеплением. Такой подход облегчает управление для новичков и делает поездки менее утомительными. Топливный бак на 4,5 литра обеспечивает достаточный запас хода для ежедневных маршрутов по городу.

Подвеска выполнена по классической схеме: спереди — телескопическая вилка, сзади — два гидравлических амортизатора. Такие конструкции помогают сглаживать неровности и сохранять комфорт даже на разбитых участках асфальта. Барабанные тормоза на обоих колёсах просты в обслуживании и достаточно эффективны для лёгкого мопеда. Колёсная база 1230 мм и высота по седлу 755 мм делают посадку удобной для большинства водителей, а вес в 97 кг облегчает маневрирование и парковку.

В последние годы заметно возрос интерес к компактным и экономичным транспортным средствам. Это связано не только с ростом цен на топливо, но и с изменением городской мобильности. ATAKI Yami может стать альтернативой для тех, кто ищет недорогой и практичный вариант для ежедневных поездок. Как отмечают эксперты, подобные модели выигрывают за счёт простоты конструкции и доступности. На этом этапе стоит помнить, что даже у автомобилей с более сложной подвеской, таких как Mazda CX-5, могут возникать проблемы с управлением - подробности о влиянии подвески на безопасность и поведение машины обсуждались в недавнем материале.