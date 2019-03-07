7 марта 2019, 17:39

Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus

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Немецкое тюнинг-ателье Mansory представило в Женеве свой взгляд на вседорожник Lamborghini Urus. Автомобиль с агрессивной карбоновой отделкой назвали Venatus, что в переводе с латыни означает «Охотник».
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Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
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Может ли Lamborghini Urus выглядеть еще более агрессивно? Специалисты ателье Mansory дали утвердительный ответ. Urus Venatus – это мощный мускулистый охотник, зорко высматривающий добычу. Если отставить в сторону лирику, то итальянский кроссовер получил новый бампер с широкими воздухозаборниками, видоизмененный капот с дополнительными прорезями, необычные «складки» на передних крыльях, расширенные колесные арки и боковые юбки. 

Корма была переработана еще радикальнее. Здесь появился гигантский диффузор и тройной выпуск, установленный по центру бампера. Стандартный спойлер заменили на более массивный. Еще одно дополнительное антикрыло с национальным флагом Италии появилось на крышке багажника. Все кузовные детали изготовили из карбона. Кроме того, вседорожник получил тонированные задние фонари, 24-дюймовые матово-серые колеса и оранжевые акценты как снаружи, так и внутри.

Изменений в моторном отсеке не произошло. Автомобиль оснащается стандартным 4,0-литровым Twin-Turbo мотором V8, который выдает 650 л.с. и 850 Нм крутящего момента. В салоне, отделанном замшей, видны декоративные вставки из углепластика. Логотипы с названием ателье появились на спинках сидений и порогах. Шильдик «Venatus 1/1» свидетельствует о том, что этот Lamborghini Urus – единственный в своем роде.


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Отзывы по теме
Сегодня состоится премьера кроссовера Lamborghini Urus
50 машин для России - это круто. Мало того, что цена улетная, так и содержание этого чуда техники в копеечку обойдется. Один транспортный налог на 650 кобыл чего стоит) Зато не угонят, это точно!
Жорик
Lamborghini Urus пользуется бешеным успехом в России и Индии
Да, Урус - настоящий подарок отечественным автолюбителям. Вся остальная продукция компании в наших условиях может только по центру Москвы аккуратно передвигаться, да в пробках эффектно стоять) Наконец-то в Ламборгини вспомнили, что когда-то тракторы делали, вот и пригодился опыт) И неважно, что цена ...
Алексей
Новый Audi RS6 получит мотор Lamborghini Urus
чутырёх целиндровый V8 это как?) )
Александр
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Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
{{material_125607}}Может ли Lamborghini Urus выглядеть еще более агрессивно? Специалисты ателье Mansory дали утвердительный ответ. Urus Venatus – это мощный мускулистый охотник, зорко высматривающий добычу. Если отставить в сторону лирику, то итальянский кроссовер получил новый бампер с широкими воздухозаборниками, видоизмененный капот с дополнительными прорезями, необычные «складки» на передних крыльях, расширенные колесные арки и боковые юбки. Корма была переработана еще радикальнее. Здесь появился гигантский диффузор и тройной выпуск, установленный по центру бампера. Стандартный спойлер заменили на более массивный. Еще одно дополнительное антикрыло с национальным флагом Италии появилось на крышке багажника. Все кузовные детали изготовили из карбона. Кроме того, вседорожник получил тонированные задние фонари, 24-дюймовые матово-серые колеса и оранжевые акценты как снаружи, так и внутри.Изменений в моторном отсеке не произошло. Автомобиль оснащается стандартным 4,0-литровым Twin-Turbo мотором V8, который выдает 650 л.с. и 850 Нм крутящего момента. В салоне, отделанном замшей, видны декоративные вставки из углепластика. Логотипы с названием ателье появились на спинках сидений и порогах. Шильдик «Venatus 1/1» свидетельствует о том, что этот Lamborghini Urus – единственный в своем роде.
2019-03-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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