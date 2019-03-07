7 марта 2019, 17:39
Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
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Немецкое тюнинг-ателье Mansory представило в Женеве свой взгляд на вседорожник Lamborghini Urus. Автомобиль с агрессивной карбоновой отделкой назвали Venatus, что в переводе с латыни означает «Охотник».
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Корма была переработана еще радикальнее. Здесь появился гигантский диффузор и тройной выпуск, установленный по центру бампера. Стандартный спойлер заменили на более массивный. Еще одно дополнительное антикрыло с национальным флагом Италии появилось на крышке багажника. Все кузовные детали изготовили из карбона. Кроме того, вседорожник получил тонированные задние фонари, 24-дюймовые матово-серые колеса и оранжевые акценты как снаружи, так и внутри.
Изменений в моторном отсеке не произошло. Автомобиль оснащается стандартным 4,0-литровым Twin-Turbo мотором V8, который выдает 650 л.с. и 850 Нм крутящего момента. В салоне, отделанном замшей, видны декоративные вставки из углепластика. Логотипы с названием ателье появились на спинках сидений и порогах. Шильдик «Venatus 1/1» свидетельствует о том, что этот Lamborghini Urus – единственный в своем роде.
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Отзывы по теме
50 машин для России - это круто. Мало того, что цена улетная, так и содержание этого чуда техники в копеечку обойдется. Один транспортный налог на 650 кобыл чего стоит) Зато не угонят, это точно!
Да, Урус - настоящий подарок отечественным автолюбителям. Вся остальная продукция компании в наших условиях может только по центру Москвы аккуратно передвигаться, да в пробках эффектно стоять) Наконец-то в Ламборгини вспомнили, что когда-то тракторы делали, вот и пригодился опыт) И неважно, что цена ...
чутырёх целиндровый V8 это как?) )
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