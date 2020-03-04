4 марта 2020, 22:05
Ателье Mansory «примерило» Audi RS6 Avant карбоновый кузов
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Фото: motor.ru
Немецкое ателье Mansory продемонстрировало универсал Audi RS6 Avant в карбоновом кузове. Кроме углепластикового волокна автомобилю достался внушительных размеров диффузор и новая выхлопная система.
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
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Двигатель Audi RS6 Avant твин-турбо V8 4.0 был форсирован до 730 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. До первой «сотни» суперуниверсал разгоняется за 3,2 секунды. Информации об ограничениях скорости нет, в простом RS6 Avant она на отметке 305 км/час.
Это не первый эксперимент с RS6. В 2019 году ABT Sportsline собрала из универсала гибридную версию. Суммарная отдача 4,0-литрового битурбо двигателя V8 и электродвигателя составила 1000 лошадиных сил и 1291 Нм крутящего момента.
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Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
07.03.2018, 00:11
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Комментарии пользователей
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