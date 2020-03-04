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4 марта 2020, 22:05

Ателье Mansory «примерило» Audi RS6 Avant карбоновый кузов

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Фото: motor.ru
Немецкое ателье Mansory продемонстрировало универсал Audi RS6 Avant в карбоновом кузове. Кроме углепластикового волокна автомобилю достался внушительных размеров диффузор и новая выхлопная система.
Ателье Mansory примерило Audi RS6 Avant карбоновый кузов

Фото: motor.ru

Ателье Mansory примерило Audi RS6 Avant карбоновый кузов

Фото: motor.ru

Ателье Mansory примерило Audi RS6 Avant карбоновый кузов

Фото: motor.ru

Ателье Mansory примерило Audi RS6 Avant карбоновый кузов

Фото: motor.ru

Ателье Mansory примерило Audi RS6 Avant карбоновый кузов

Фото: motor.ru

Ателье Mansory примерило Audi RS6 Avant карбоновый кузов

Фото: motor.ru

Ателье Mansory примерило Audi RS6 Avant карбоновый кузов
Ателье Mansory примерило Audi RS6 Avant карбоновый кузов
Ателье Mansory примерило Audi RS6 Avant карбоновый кузов
Ателье Mansory примерило Audi RS6 Avant карбоновый кузов
Ателье Mansory примерило Audi RS6 Avant карбоновый кузов
Ателье Mansory примерило Audi RS6 Avant карбоновый кузов
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Самый быстрый семейный автомобиль в новом обличии стал выглядеть довольно таки экстравагантно. Mansory славится своими эпатажными тюнинг-проектами. Несмотря на глобальную переделку, Audi RS6 Avant можно узнать по капоту, переднему спойлеру и крылу. Обновленный суперуниверсал выкрашен в черный глянец, а от кромки капота до диффузора протянулась желтая полоса, которая перекликается с желтым ободком на колесах и по нижнему краю всего корпуса. Завершают образ 22-дюймовые колеса и новые трапециевидные наконечники выхлопа.

Двигатель Audi RS6 Avant твин-турбо V8 4.0 был форсирован до 730 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. До первой «сотни» суперуниверсал разгоняется за 3,2 секунды. Информации об ограничениях скорости нет, в простом RS6 Avant она на отметке 305 км/час.

Это не первый эксперимент с RS6. В 2019 году ABT Sportsline собрала из универсала гибридную версию. Суммарная отдача 4,0-литрового битурбо двигателя V8 и электродвигателя составила 1000 лошадиных сил и 1291 Нм крутящего момента.

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Отзывы по теме
Новый Audi RS6 получит мотор Lamborghini Urus
чутырёх целиндровый V8 это как?) )
Александр
Audi RS6 «хвастает» преимуществом
Прикольно! Универсал с начинкой спорткара, это как реактивный автобус. Доставит ваш холодильник на дачу в рекордно короткие сроки, если выживет на российских ухабах, что весьма сомнительно.
Дмитрий
Audi RS6
Обманутые ожидания Думал мощности много. Оказалось – очень много (таковы первые впечатления) . Машина мне досталось уже с чип - тюнингом, перенастроенной на режим без катализаторов, с фильтрами нулевого сопротивления. Фильтры обслуживаемые (моются и заправляются специальным маслом) . Ограничение по ...
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Ателье Mansory «примерило» Audi RS6 Avant карбоновый кузов
{{material_129029}}Самый быстрый семейный автомобиль в новом обличии стал выглядеть довольно таки экстравагантно. Mansory славится своими эпатажными тюнинг-проектами. Несмотря на глобальную переделку, Audi RS6 Avant можно узнать по капоту, переднему спойлеру и крылу. Обновленный суперуниверсал выкрашен в черный глянец, а от кромки капота до диффузора протянулась желтая полоса, которая перекликается с желтым ободком на колесах и по нижнему краю всего корпуса. Завершают образ 22-дюймовые колеса и новые трапециевидные наконечники выхлопа.Двигатель Audi RS6 Avant твин-турбо V8 4.0 был форсирован до 730 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. До первой «сотни» суперуниверсал разгоняется за 3,2 секунды. Информации об ограничениях скорости нет, в простом RS6 Avant она на отметке 305 км/час.Это не первый эксперимент с RS6. В 2019 году ABT Sportsline собрала из универсала гибридную версию. Суммарная отдача 4,0-литрового битурбо двигателя V8 и электродвигателя составила 1000 лошадиных сил и 1291 Нм крутящего момента.
2020-03-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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