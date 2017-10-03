3 октября 2017, 14:45
Ателье Nismo выпустит спортивный Nissan Leaf
Специалисты из заводского тюнинг-ателье Nismo разработают «заряженную» модификацию электрокара Nissan Leaf. Прототип «злой» модели был показан публике на мероприятии Nissan Futures в Норвегии.
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Пока подробности технической «начинки» держатся в секрете. Вторая генерация Leaf оснащается синхронным электромотором, выдающим 110 кВт (150 л.с.) и 320 Нм крутящего момента. А первое поколение оснащалось двигателем на 30 кВт и 41 л.с. слабее. Новинка способна преодолеть 378 км без подзарядки и развить максимальную скорость в 144 км/ч.
В планах автопроизводителя использовать платформу второго поколения Leaf для разработки других электрических моделей. По предварительным данным, компания намерена построить на этой архитектуре «зеленый» кроссовер.
Официальная презентация «горячего» электрокара состоится на автосалоне в Токио.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Wow, your post makes mine look febele. More power to you!
Неплохо. Двигаемся к успеху.
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