3 октября 2017, 14:45

Ателье Nismo выпустит спортивный Nissan Leaf

Специалисты из заводского тюнинг-ателье Nismo разработают «заряженную» модификацию электрокара Nissan Leaf. Прототип «злой» модели был показан публике на мероприятии Nissan Futures в Норвегии.
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  Ателье Nismo выпустит спортивный Nissan Leaf Nissan Leaf Ателье Nismo выпустит спортивный Nissan Leaf Nissan Leaf Ателье Nismo выпустит спортивный Nissan Leaf Nissan Leaf Ателье Nismo выпустит спортивный Nissan Leaf Nissan Leaf Ателье Nismo выпустит спортивный Nissan Leaf
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Судя по опубликованным фотографиям, спортивная модификация будет отличаться от серийной версии более агрессивным дизайном бамперов, расширенными боковыми «юбками» и колесными дисками иного дизайна. Компания планирует привлечь к электрокару новую аудиторию путем выпуска спортивной версии.

Пока подробности технической «начинки» держатся в секрете. Вторая генерация Leaf оснащается синхронным электромотором, выдающим 110 кВт (150 л.с.) и 320 Нм крутящего момента. А первое поколение оснащалось двигателем на 30 кВт и 41 л.с. слабее. Новинка способна преодолеть 378 км без подзарядки и развить максимальную скорость в 144 км/ч.

В планах автопроизводителя использовать платформу второго поколения Leaf для разработки других электрических моделей. По предварительным данным, компания намерена построить на этой архитектуре «зеленый» кроссовер.

Официальная презентация «горячего» электрокара состоится на автосалоне в Токио.

Дизайн и тюнинг Нисан, Ниссан Леаф

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Отзывы по теме
Форум Nissan Leaf
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Mir59
Поиграем в электромобили
Wow, your post makes mine look febele. More power to you!
Alinne
Nissan Leaf – лидер Европы среди «электриков»
Неплохо. Двигаемся к успеху.
taran
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Ателье Nismo выпустит спортивный Nissan Leaf
{{material_120844}}Судя по опубликованным фотографиям, спортивная модификация будет отличаться от серийной версии более агрессивным дизайном бамперов, расширенными боковыми «юбками» и колесными дисками иного дизайна. Компания планирует привлечь к электрокару новую аудиторию путем выпуска спортивной версии.Пока подробности технической «начинки» держатся в секрете. Вторая генерация Leaf оснащается синхронным электромотором, выдающим 110 кВт (150 л.с.) и 320 Нм крутящего момента. А первое поколение оснащалось двигателем на 30 кВт и 41 л.с. слабее. Новинка способна преодолеть 378 км без подзарядки и развить максимальную скорость в 144 км/ч.В планах автопроизводителя использовать платформу второго поколения Leaf для разработки других электрических моделей. По предварительным данным, компания намерена построить на этой архитектуре «зеленый» кроссовер.Официальная презентация «горячего» электрокара состоится на автосалоне в Токио.
2017-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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