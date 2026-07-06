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Автор: Мария Степанова

6 июля 2026, 13:44

Atlas V с российским РД-180 вывела на орбиту рекордный пакет спутников Amazon Leo

Atlas V с российским РД-180 вывела на орбиту рекордный пакет спутников Amazon Leo

Российские двигатели в последний раз доставили на орбиту пакет спутников Amazon Leo на ракете Atlas V — в чем причина

Atlas V с российским РД-180 вывела на орбиту рекордный пакет спутников Amazon Leo

Atlas V с российским двигателем РД-180 завершила эпоху запусков спутников Amazon Leo, установив рекорд по массе коммерческой нагрузки. Это событие меняет баланс сил на рынке космических запусков и открывает новые возможности для тяжелых ракет.

Atlas V с российским двигателем РД-180 завершила эпоху запусков спутников Amazon Leo, установив рекорд по массе коммерческой нагрузки. Это событие меняет баланс сил на рынке космических запусков и открывает новые возможности для тяжелых ракет.

Запуск Atlas V с РД-180 и 29 спутниками Amazon Kuiper стал знаковым событием для отрасли. Это не просто рядовая миссия — речь идёт о последнем коммерческом полёте Atlas V с дополнительными твердотопливными ускорителями, который завершил целую эпоху в развитии низкоорбитальных интернет-сетей.

Старт ракеты-носителя Atlas V состоялся с площадки SLC-41 на мысе Канаверал 2 июля в 00:30 по восточному времени США. На борту находились 29 спутников Amazon Kuiper, предназначенных для расширения глобальной интернет-сети. Через 70 минут после запуска компания United Launch Alliance успешно подтвердила подключение всех аппаратов. Общая масса полезной нагрузки достигла 18 тонн — это рекорд для Atlas V, достигнутый благодаря использованию самой мощной конфигурации носителя.

В этой миссии применялись пять твердотопливных ускорителей и разгонный блок «Кентавр» с кислородно-водородным двигателем. Первая ступень работала на базе российского двигателя РД-180, который долгие годы оставался символом сотрудничества России и США в космической сфере. На данный момент шесть оставшихся РД-180 зарезервированы для пилотируемых запусков корабля Boeing CST-100 Starliner. Однако из-за сохраняющихся проблем с этим кораблём рассматривается возможность использования части двигателей в новых коммерческих миссиях.

После выхода на орбиту высотой около 465 км управление спутниками перешло к центру Amazon в Редмонде. Далее аппараты самостоятельно поднимутся на рабочую высоту 630 км и пройдут полную проверку бортовых систем. По данным Amazon, этот запуск стал 14-м в рамках программы и довёл общее число действующих спутников до 396. Именно Atlas V завершила ранний этап развёртывания группировки, доставив на орбиту 224 аппарата в ходе восьми миссий с безупречной статистикой.

Вчерашний пуск позволит Amazon усилить свои позиции в конкурентной борьбе со Starlink — как по охвату территории, так и по качеству предоставляемых услуг. Теперь компания переходит к использованию более современных носителей: «Вулкан», «Ариан-6», «Фалкон-9» и, после восстановления стартовой инфраструктуры, «Нью-Гленн». Это открывает новые возможности для масштабирования сети и повышения эффективности запусков.

РД-180 — это двухкамерный жидкостный ракетный двигатель, разработанный НПО «Энергомаш» и поставлявшийся в США с конца 1990-х годов. Atlas V считается одной из самых надёжных ракет в истории: на её счету более 90 успешных пусков. Программа Amazon Kuiper стартовала в 2023 году и уже стала одним из ключевых проектов по созданию низкоорбитальных интернет-систем. Переход на новые носители позволит Amazon ускорить развёртывание сети и повысить конкурентоспособность на фоне стремительно растущего рынка спутникового интернета.

Несмотря на политические и технологические вызовы, двигатели РД-180 остаются востребованными. Их роль в успехе Atlas V стала примером эффективного применения отечественных разработок в мировой космонавтике. Российским читателям стоит понимать: такие технологии продолжают влиять на глобальные тенденции, а опыт сотрудничества с мировыми лидерами может быть полезен для развития собственных перспективных проектов в сравнении с зарубежными аналогами .

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