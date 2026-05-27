Турбина или атмосферник: Какой двигатель проедет дольше и не разорит на запчастях

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 мая 2026, 14:01

Атмосферный или турбированный двигатель: что надежнее и выгоднее для владельца

Атмосферный или турбированный двигатель: что надежнее и выгоднее для владельца

Турбина или атмосферник: Какой двигатель проедет дольше и не разорит на запчастях

Атмосферный или турбированный двигатель: что надежнее и выгоднее для владельца

Выбор между атмосферным и турбированным двигателем становится все актуальнее для российских автомобилистов. В статье разбираются ключевые отличия, реальные затраты на обслуживание и ресурс моторов, чтобы помочь принять взвешенное решение.

Выбор между атмосферным и турбированным двигателем становится все актуальнее для российских автомобилистов. В статье разбираются ключевые отличия, реальные затраты на обслуживание и ресурс моторов, чтобы помочь принять взвешенное решение.

Вопрос о том, какой двигатель выбрать — атмосферный или турбированный — волнует многих владельцев современных автомобилей. На первый взгляд, турбомоторы обещают больший драйв и мощность, но при этом раскрываются нюансы, которые могут серьезно повлиять на кошелек и нервы.

Атмосферные двигатели – это проверенная временем классика. Их конструкция максимально проста: воздух поступает в цилиндры естественным образом, без сложной системы наддува. Минимум деталей – минимум рабочих проблем. Такие моторы зарекомендовали себя на практике: при регулярной замене масла и фильтров они способны пройти 300 000 километров и больше, а японские и шведские модели проходят и полмиллиона без капитального ремонта.

Турбированные агрегаты устроены сложнее. Турбокомпрессор, работающий на энергии выхлопных газов, позволяет выжимать максимальную мощность из небольшого объема. Но высокая температура и большие обороты — до 200 тысяч в минуту — делают турбину уязвимой. Если вовремя не заменить масло или использовать некачественную смазку, турбокомпрессор быстро выйдет из строя. Обычно ресурс турбины — 150–250 тысяч километров, после чего ремонт или замена обходятся в десятки тысяч рублей.

Эксплуатация атмосферника редко требует особых затрат: масло можно менять раз в 10–15 тысяч километров, использовать недорогую полусинтетику и даже бензин АИ-92, если это разрешено производителем. Большинство работ по обслуживанию доступны даже в гаражных условиях, а запчасти стоят недорого.

Турбомоторы предъявляют куда более строгие требования. Необходимо только качественное синтетическое масло, интервал его замены чаще всего составляет 7–10 тысяч километров. Экономия на обслуживании приводит к закоксовыванию каналов и поломке турбины. Топливо – только высокооктановое, а зимой двигатель требует обязательного прогрева. После активной езды турбине необходимо дать остыть на холостых оборотах, иначе перегрев неизбежен. Любая неисправность системы наддува — это серьезные расходы.

В условиях российского климата и качества топлива атмосферные двигатели выглядят предпочтительнее для тех, кто ценит надежность и экономичность. Турбомоторы подходят тем, кто не готов жертвовать динамикой и готов мириться с более дорогими условиями ради удовольствия от вождения.

Судя по приведенной статистике, атмосферные двигатели остаются неизменным выбором для тех, кто планирует долгую эксплуатацию без лишних затрат. Турбированные двигатели повышают мощность и динамику, но требуют большего внимания и вложений. Важно помнить: выбор двигателя – это не только вопрос скорости, но и вопрос будущих расходов, доступности сервиса и условий эксплуатации в российских условиях.

Интересно, что аналогичный выбор стоит и перед мотоциклистами: например, при покупке техники из Азии, где также важно учитывать ресурсы и стоимость обслуживания. Об этом подробно рассказывается в материале о китайских мотоциклах для городов и путешествий - подробности о выборе техники для разных задач .

Упомянутые марки: Toyota, Volkswagen, Hyundai, Honda, Nissan, Volvo
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота, Фольксваген, Хендай, Хонда, Ниссан, Вольво

Похожие материалы Тойота, Фольксваген, Хендай, Хонда, Ниссан, Вольво

ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне
Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Набережные Челны Волгоград Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться