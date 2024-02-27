Атом рассказал, как идут испытания первой модели

Ранее мы писали Внешность российского автомобиля решили исправить до премьеры. Что не понравилось дизайнерам Российский хэтчбек «Атом» планируют запустить в серийное производство в следующем году. Разработчики уже публиковали ... Читать далее

Испытания проводят на так называемых мулах – функциональных прототипах будущего электрокара Атом. Это мировая практика автопрома. На оригинальную российскую платформу установили кузов схожего по габаритам серийного автомобиля, который пришлось серьезно перекроить. Внутри нет ничего лишнего, только руль и сиденья. В течение всего 2024 года инженеры будут отлаживать ключевые системы автомобиля: от шасси, рулевого и тормозов до электропривода, термостатирования и электронных ассистентов водителя.

Тестируют машины в лабораториях, на треках и дорогах общего пользования: в Набережных Челнах и на полигонах НАМИ в Московской области. Параллельно с этим идет к завершению работа над дизайном и операционной системой. Первые опытные образцы кузовов обещают показать в конце 2024 года. В будущую линейку Атома войдут версии для такси, каршеринга и доставки.

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