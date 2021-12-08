8 декабря 2021, 15:24
Аттракцион невиданной жадности: дилер Skoda продает вместе с кроссовером велосипед за 100 тысяч и новые колеса за 240 тысяч
В одном из дилерских центров кроссовер Skoda Kodiaq умудрились нафаршировать допами на 800 тысяч рублей. Каждая строчка в коммерческом предложении вызывает удивление.
Дарья Климова Фото: Skoda
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Самая внушительная цена у легкосплавных дисков Vega Black – 142 380 рублей по прайсу и еще 94 144 рубля за установку. Итого – почти 240 000 рублей. На последней строчке значится велосипед Skoda (90 392 рубля), который с учетом установки (10 000 рублей) выливается в круглую сумму. Куда именно планируют установить велосипед, не уточняется. По сравнению с этим 1 000 рублей, которую просят за установку холодильника 12В (17 142 рубля), кажется чистой благотворительностью.
Упомянутые модели: Skoda Kodiaq (от 1 339 000 Р)
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