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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

12 ноября 2026, 20:21

Двухэтажный дом на колесах: как устроен флагман ATventure 1070

Двухэтажный дом на колесах: как устроен флагман ATventure 1070

ATventure 1070: автодом, у которого верхний этаж превращается в гостевую спальню под открытым небом

Двухэтажный дом на колесах: как устроен флагман ATventure 1070

Флагман AT-Boretec на шасси Mercedes-Benz Actros: гидравлика поднимает верхний модуль, превращая машину в двухэтажный дом на колесах. Наверху — терраса около 20 м² с U-образной обеденной зоной и складной гостевой комнатой, которую в 2026 году дополнили стеклянными панелями от дождя и ветра.

Флагман AT-Boretec на шасси Mercedes-Benz Actros: гидравлика поднимает верхний модуль, превращая машину в двухэтажный дом на колесах. Наверху — терраса около 20 м² с U-образной обеденной зоной и складной гостевой комнатой, которую в 2026 году дополнили стеклянными панелями от дождя и ветра.

Автодома, или кемперы, — класс транспортных средств, где жилая зона конструктивно объединена с шасси. Внутри класса есть решения, повышающие полезную площадь без увеличения габаритов в движении. Одно из самых радикальных — выдвижная жилая секция: верхний модуль поднимается над кузовом с помощью гидравлики, и автомобиль получает полноценный второй этаж. Именно так реализован ATventure 1070 — флагман AT-Boretec.

Двухэтажный дом на колесах: как устроен флагман ATventure 1070
Фото: ATventure 

После подъема верхнего модуля грузовик меняет привычные пропорции. На втором этаже, обслуживающем жилые помещения, на крыше расположена терраса. В версии 2026 года ее дополнили остеклением и боковой панелью. Стеклянные панели закрывают боковые стороны от дождя и ветра; их можно поднять как навес, а затем положить потолок, освобождая пространство. При закрытых панелях верхний уровень используется для отдыха в прохладной обстановке. Отдельная комната расширяет назначение: в демонстрационном автомобиле ее оборудовали под небольшую гостевую спальню.

Двухэтажный дом на колесах: как устроен флагман ATventure 1070
Фото: ATventure 

Терраса стала частью жилого этажа, ее площадь — около 20 кв. м. Здесь сохранилась U-образная обеденная зона с большим столом, а передняя часть отведена под дополнительную комнату. Подобное решение раньше применялось на модели 930, но в 1070 заняло больше места. В комнатах есть ограничение, связанное с дорожным режимом: перед поездкой ее складывают почти заподлицо с крышей террасы, поэтому высокие вещи внутри перевозить нельзя. В походном положении помещение можно использовать для сна или отдыха. Корма верхних этажей остается открытой: там лестница с первого этажа и свободная площадка, которую владелец может приспособить под летнюю кухню или бар. Потолок украшают панели со встроенной имитацией солнечного неба.

ATventure 1070 построен на базе Mercedes-Benz Actros. В дорожном положении это самый крупный автомобиль линии длиной 10,70 м и высотой 3,98 м. Полная масса достигает 18 000 кг, полезная нагрузка — около 3500 кг. Размеры ограничивают выбор маршрутов: узкие улицы европейских городов неудобны, тогда как формат рассчитан на походы и длительные поездки.

Двухэтажный дом на колесах: как устроен флагман ATventure 1070
Фото: ATventure 

В салоне четыре места с ремнями безопасности и четыре спальных места. Планировка включает отдельную спальню, кухню и ванную. В отделке использованы дерево и паркет, стены и потолок оббиты мягкой замшей. Шкафы дают место для хранения, в интерьер встроена бытовая техника. Кухонный блок находится со стороны кемпинга: индукционная плита со встроенной вытяжкой, полноразмерная посудомоечная машина, большая мойка из нержавеющей стали, шкафы под рабочей поверхностью и над ней.

Ванная устроена как проходная зона: со стороны кемпинга душ и туалет, напротив большой столик с тумбой, здесь же полноразмерные стиральная машина и сушилка. Раздвижные двери изолируют помещение; через ванную можно попасть из жилой части в спальню и на террасу. В спальне французская двуспальная кровать с матрасом Froli, полки, большой шкаф, смарт-телевизор и один из двух кондиционеров. Задний гараж рассчитан на крупный багаж и спортинвентарь; на задней стене садовая мебель для велосипеда, предусмотрен выдвижной пандус, груз фиксируют крепления и стяжки, доступ с двух сторон.

В электросистеме десять солнечных панелей общей мощностью 1750 Вт. Энергия накапливается в литий-ионной батарее емкостью 20,48 кВт·ч, инвертор — 8 кВт. Запас пресной воды — 750 литров, для сточных вод два бака по 450 литров. Предусмотрены технологическая палатка, уличный холодильник для напитков, система фильтрации воды, двухзонный кондиционер и подогрев пола. Круговой обзор на 360 градусов, аудиосистема Audiotech и электронный командный центр Revotion Brain интегрированы с основным оборудованием.

Для сравнения с более компактным самодельным форматом подойдет переделка Lada Largus , где жилое оснащение установлено в универсал 2013 года. ATventure 1070 решает задачу автономности в совсем другом масштабе.

Упомянутые марки: Mercedes
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