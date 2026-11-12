ATventure 1070: автодом, у которого верхний этаж превращается в гостевую спальню под открытым небом

12 ноября 2026, 20:21
Двухэтажный дом на колесах: как устроен флагман ATventure 1070
Двухэтажный дом на колесах: как устроен флагман ATventure 1070
Флагман AT-Boretec на шасси Mercedes-Benz Actros: гидравлика поднимает верхний модуль, превращая машину в двухэтажный дом на колесах. Наверху — терраса около 20 м² с U-образной обеденной зоной и складной гостевой комнатой, которую в 2026 году дополнили стеклянными панелями от дождя и ветра.
Автодома, или кемперы, — класс транспортных средств, где жилая зона конструктивно объединена с шасси. Внутри класса есть решения, повышающие полезную площадь без увеличения габаритов в движении. Одно из самых радикальных — выдвижная жилая секция: верхний модуль поднимается над кузовом с помощью гидравлики, и автомобиль получает полноценный второй этаж. Именно так реализован ATventure 1070 — флагман AT-Boretec.
После подъема верхнего модуля грузовик меняет привычные пропорции. На втором этаже, обслуживающем жилые помещения, на крыше расположена терраса. В версии 2026 года ее дополнили остеклением и боковой панелью. Стеклянные панели закрывают боковые стороны от дождя и ветра; их можно поднять как навес, а затем положить потолок, освобождая пространство. При закрытых панелях верхний уровень используется для отдыха в прохладной обстановке. Отдельная комната расширяет назначение: в демонстрационном автомобиле ее оборудовали под небольшую гостевую спальню.
Терраса стала частью жилого этажа, ее площадь — около 20 кв. м. Здесь сохранилась U-образная обеденная зона с большим столом, а передняя часть отведена под дополнительную комнату. Подобное решение раньше применялось на модели 930, но в 1070 заняло больше места. В комнатах есть ограничение, связанное с дорожным режимом: перед поездкой ее складывают почти заподлицо с крышей террасы, поэтому высокие вещи внутри перевозить нельзя. В походном положении помещение можно использовать для сна или отдыха. Корма верхних этажей остается открытой: там лестница с первого этажа и свободная площадка, которую владелец может приспособить под летнюю кухню или бар. Потолок украшают панели со встроенной имитацией солнечного неба.
ATventure 1070 построен на базе Mercedes-Benz Actros. В дорожном положении это самый крупный автомобиль линии длиной 10,70 м и высотой 3,98 м. Полная масса достигает 18 000 кг, полезная нагрузка — около 3500 кг. Размеры ограничивают выбор маршрутов: узкие улицы европейских городов неудобны, тогда как формат рассчитан на походы и длительные поездки.
В салоне четыре места с ремнями безопасности и четыре спальных места. Планировка включает отдельную спальню, кухню и ванную. В отделке использованы дерево и паркет, стены и потолок оббиты мягкой замшей. Шкафы дают место для хранения, в интерьер встроена бытовая техника. Кухонный блок находится со стороны кемпинга: индукционная плита со встроенной вытяжкой, полноразмерная посудомоечная машина, большая мойка из нержавеющей стали, шкафы под рабочей поверхностью и над ней.
Ванная устроена как проходная зона: со стороны кемпинга душ и туалет, напротив большой столик с тумбой, здесь же полноразмерные стиральная машина и сушилка. Раздвижные двери изолируют помещение; через ванную можно попасть из жилой части в спальню и на террасу. В спальне французская двуспальная кровать с матрасом Froli, полки, большой шкаф, смарт-телевизор и один из двух кондиционеров. Задний гараж рассчитан на крупный багаж и спортинвентарь; на задней стене садовая мебель для велосипеда, предусмотрен выдвижной пандус, груз фиксируют крепления и стяжки, доступ с двух сторон.
В электросистеме десять солнечных панелей общей мощностью 1750 Вт. Энергия накапливается в литий-ионной батарее емкостью 20,48 кВт·ч, инвертор — 8 кВт. Запас пресной воды — 750 литров, для сточных вод два бака по 450 литров. Предусмотрены технологическая палатка, уличный холодильник для напитков, система фильтрации воды, двухзонный кондиционер и подогрев пола. Круговой обзор на 360 градусов, аудиосистема Audiotech и электронный командный центр Revotion Brain интегрированы с основным оборудованием.
Для сравнения с более компактным самодельным форматом подойдет переделка Lada Largus , где жилое оснащение установлено в универсал 2013 года. ATventure 1070 решает задачу автономности в совсем другом масштабе.
Похожие материалы Мерседес
-
14.11.2026, 18:40
Солнечные панели, газ и посудомойка: как превратить кемпер в полноценное жилье
Кемпер за 7 млн рублей может заменить однокомнатную квартиру за ту же сумму, но автономность требует доработок. Владелец установил солнечные панели, увеличил запас энергии и воды, оборудовал автодом бытовой техникой.Читать далее
-
14.11.2026, 17:27
IRBIS SK 600 PRO: «рабочая лошадка» зимнего сезона или компромисс? Разбор утилитарного снегохода
В бюджетно-утилитарном сегменте снегоходов появился заметный игрок — IRBIS SK 600 PRO. Четырехтактный двигатель Loncin на 22 л.с., пониженная передача, длинная гусеница 500 мм и гидравлический тормоз — на бумаге набор звучит убедительно для охоты, рыбалки и хозяйственных задач.Читать далее
-
14.11.2026, 16:39
РЖД готовят плацкартные вагоны с душевой и приватными шторами — что еще предложат пассажирам
РЖД связывает с 2026 годом запуск плацкартных вагонов с душевой и двумя санитарными зонами. Каждому пассажиру полагаются розетка на 220 В с USB и светильник; предусмотрены также воздуховод и столик. Вместимость составит 58 мест, цены и сроки выхода на направления пока не названы.Читать далее
-
14.11.2026, 12:45
Кто ответит за ДТП с беспилотником: в Госдуму внесли законопроект о правилах на дорогах
В Госдуму внесен проект федеральных правил для беспилотных машин. Он описывает допуск на дороги и распределение ответственности при ДТП. Для водителей важны требования к удаленной поддержке и работе автопилота.Читать далее
-
14.11.2026, 10:46
Древний фургон победил современные модели: в чем секрет Chevrolet Damas
В Узбекистане простой Damas выпускают рядом с более современными фургонами, но спрос по-прежнему на стороне старой модели. За девять месяцев 2026 года собрали 63 401 подобный автомобиль - почти в 30 раз больше, чем Damas Move и Damas Max вместе.Читать далее
-
14.11.2026, 06:53
Поезд «Экспресс»: как устроены вагоны RIC, что входит в сервис и как менялось расписание
Поездка в купе 2Э показала сильные стороны «Экспресса» на линии Петербург - Москва: в вагоне есть душ и регулируется температура, утром подают горячий завтрак. У RIC-вагонов есть и заметный компромисс: полки короче примерно на 15 см.Читать далее
-
14.11.2026, 05:15
Экспедиционный автодом на базе Mercedes-Benz: техника, автономность и продуманный быт
Автодом 2016 года с пробегом 75 000 км построен на шасси Mercedes-Benz и оснащен дизелем 6,4 л мощностью 238 л. с. В жилом модуле есть двухъярусные кровати, санузел и автономные системы для поездок.Читать далее
-
13.11.2026, 20:43
Автодом, который расширяется на стоянке: разбираем Yutong C530
Китайский Yutong C530 раскрывает боковую и заднюю секции только на стоянке: обеденная зона становится шире примерно на 50 см, а односпальная кровать - двуспальной. Автодом оценен в 4,5 млн рублей под ключ, но для него нужна категория C.Читать далее
-
13.11.2026, 20:13
Новый формат ночных поездок между Москвой и Санкт-Петербургом: вагон класса 1Б
В вагоне класса 1Б на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом пассажиру предлагают отдельное купе с кроватью-трансформером; умывальник также личный. Поездка стоит от 6 тысяч рублей; в цену входят завтрак и доступ в зал ожидания.Читать далее
-
13.11.2026, 19:14
Hymer за миллион и пустой Ford Transit за 590 тысяч: выбираем кемпер по бюджету
Готовый Hymer на базе Fiat Ducato за 1 млн рублей или пустой Ford Transit за 590 тысяч под самостоятельную переделку? В подборке — кемперы на любой подход: от оснащенных Toyota Hiace и УАЗ «Буханки» до российских полноприводных ГАЗ «Соболь» и ГАЗ-66. Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
14.11.2026, 18:40
Солнечные панели, газ и посудомойка: как превратить кемпер в полноценное жилье
Кемпер за 7 млн рублей может заменить однокомнатную квартиру за ту же сумму, но автономность требует доработок. Владелец установил солнечные панели, увеличил запас энергии и воды, оборудовал автодом бытовой техникой.Читать далее
-
14.11.2026, 17:27
IRBIS SK 600 PRO: «рабочая лошадка» зимнего сезона или компромисс? Разбор утилитарного снегохода
В бюджетно-утилитарном сегменте снегоходов появился заметный игрок — IRBIS SK 600 PRO. Четырехтактный двигатель Loncin на 22 л.с., пониженная передача, длинная гусеница 500 мм и гидравлический тормоз — на бумаге набор звучит убедительно для охоты, рыбалки и хозяйственных задач.Читать далее
-
14.11.2026, 16:39
РЖД готовят плацкартные вагоны с душевой и приватными шторами — что еще предложат пассажирам
РЖД связывает с 2026 годом запуск плацкартных вагонов с душевой и двумя санитарными зонами. Каждому пассажиру полагаются розетка на 220 В с USB и светильник; предусмотрены также воздуховод и столик. Вместимость составит 58 мест, цены и сроки выхода на направления пока не названы.Читать далее
-
14.11.2026, 12:45
Кто ответит за ДТП с беспилотником: в Госдуму внесли законопроект о правилах на дорогах
В Госдуму внесен проект федеральных правил для беспилотных машин. Он описывает допуск на дороги и распределение ответственности при ДТП. Для водителей важны требования к удаленной поддержке и работе автопилота.Читать далее
-
14.11.2026, 10:46
Древний фургон победил современные модели: в чем секрет Chevrolet Damas
В Узбекистане простой Damas выпускают рядом с более современными фургонами, но спрос по-прежнему на стороне старой модели. За девять месяцев 2026 года собрали 63 401 подобный автомобиль - почти в 30 раз больше, чем Damas Move и Damas Max вместе.Читать далее
-
14.11.2026, 06:53
Поезд «Экспресс»: как устроены вагоны RIC, что входит в сервис и как менялось расписание
Поездка в купе 2Э показала сильные стороны «Экспресса» на линии Петербург - Москва: в вагоне есть душ и регулируется температура, утром подают горячий завтрак. У RIC-вагонов есть и заметный компромисс: полки короче примерно на 15 см.Читать далее
-
14.11.2026, 05:15
Экспедиционный автодом на базе Mercedes-Benz: техника, автономность и продуманный быт
Автодом 2016 года с пробегом 75 000 км построен на шасси Mercedes-Benz и оснащен дизелем 6,4 л мощностью 238 л. с. В жилом модуле есть двухъярусные кровати, санузел и автономные системы для поездок.Читать далее
-
13.11.2026, 20:43
Автодом, который расширяется на стоянке: разбираем Yutong C530
Китайский Yutong C530 раскрывает боковую и заднюю секции только на стоянке: обеденная зона становится шире примерно на 50 см, а односпальная кровать - двуспальной. Автодом оценен в 4,5 млн рублей под ключ, но для него нужна категория C.Читать далее
-
13.11.2026, 20:13
Новый формат ночных поездок между Москвой и Санкт-Петербургом: вагон класса 1Б
В вагоне класса 1Б на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом пассажиру предлагают отдельное купе с кроватью-трансформером; умывальник также личный. Поездка стоит от 6 тысяч рублей; в цену входят завтрак и доступ в зал ожидания.Читать далее
-
13.11.2026, 19:14
Hymer за миллион и пустой Ford Transit за 590 тысяч: выбираем кемпер по бюджету
Готовый Hymer на базе Fiat Ducato за 1 млн рублей или пустой Ford Transit за 590 тысяч под самостоятельную переделку? В подборке — кемперы на любой подход: от оснащенных Toyota Hiace и УАЗ «Буханки» до российских полноприводных ГАЗ «Соболь» и ГАЗ-66. Читать далее