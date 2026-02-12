Почему новый электромобиль Audi A2 e-tron станет ключевым игроком на рынке и что скрывают тесты в Арктике

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

12 февраля 2026, 06:09

Audi A2 e-tron проходит финальные испытания на севере перед стартом производства

Audi A2 e-tron проходит финальные испытания на севере перед стартом производства

Почему новый электромобиль Audi A2 e-tron станет ключевым игроком на рынке и что скрывают тесты в Арктике

Audi A2 e-tron проходит финальные испытания на севере перед стартом производства

Audi завершает испытания своего нового электромобиля A2 e-tron в экстремальных условиях Швеции. Модель обещает стать доступной альтернативой в сегменте электрокаров, а ее запуск намечен на конец года. Эксперты отмечают важность этого шага для рынка.

Audi завершает испытания своего нового электромобиля A2 e-tron в экстремальных условиях Швеции. Модель обещает стать доступной альтернативой в сегменте электрокаров, а ее запуск намечен на конец года. Эксперты отмечают важность этого шага для рынка.

В автомобильной индустрии наступает момент, когда даже самые консервативные бренды начинают выпускать электромобили. Audi, не желающая отставать от альтернативы, готовится к запуску A2 e-tron — компактного электрокара, который уже проходит финальные испытания в суровых условиях шведской Арктики. Это не просто очередная инновация: речь идет о модели, способной изменить расстановку сил в сегменте доступных электромобилей.

Тесты на севере Швеции - не прихоть инженеров, это необходимость. Здесь, за Полярным кругом, автомобиль сталкивается с экстремальными морозами, обледенением и снежными заносами. Именно такие условия позволяют выявить слабые места в электронике, батареях и системе управления. Audi стремится довести до совершенства каждую деталь, чтобы A2 e-tron не подвел владельцев даже в самых сложных климатических условиях.

Интересно, что новый A2 e-tron во многом базируется на платформе Volkswagen ID.3, но с характерными для Audi доработками. Немецкий концерн уже не впервые использует подобную тенденцию.

Эксперты отмечают, что Audi не просто интерпретирует решения Volkswagen, а внедряет собственные технологические фишки. В частности, инженеры уделяют особое внимание энергоэффективности, адаптации батарей к низким температурам и настройке подвесок для российских дорог. В условиях, когда зимой электромобили часто критикуют за слабую автономность, такие доработки могут стать решающим преимуществом.

Производство A2 e-tron стартует уже в конце этого года, и для Audi это не просто очередной запуск. Компания рассчитывает, что A2 e-tron привлечет новую аудиторию - тех, кто раньше не рассматривал электромобили из-за их высокой стоимости или сомнительной надежности в холодном климате. Важно и то, что Audi делает ставку на локализацию: часть комплектующих будет производиться в Европе, что должно снизить зависимость от внешних поставщиков и стабилизировать цены.

Пока конкуренты только готовят свои бюджетные электрокары, Audi уже выходит на финишную прямую. Финальные испытания в Арктике – это не только проверка на прочность, но и демонстрация серьезности намерений бренда. Если A2 e-tron выдержит испытания на севере, ему предстоит стать одним из самых востребованных электромобилей в своем классе.

Упомянутые модели: Audi A2 (от 110 000 Р)
Упомянутые марки: Audi, Volkswagen
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ауди, Фольксваген

Похожие материалы Ауди, Фольксваген

Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Набережные Челны Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться