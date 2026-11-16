16 ноября 2026, 23:31
Возрожденный Audi A2 e-tron разочаровал экспертов ADAC: что пошло не так на горной дороге
Возрожденный Audi A2 e-tron разочаровал экспертов ADAC: что пошло не так на горной дороге
На горной дороге задняя ось Audi A2 e-tron теряет сцепление даже без резкого маневра, а электроника тут же вмешивается. Однако замеры расхода выглядят убедительно, а разрешенная масса прицепа достигает 1,6 тонны. Базовая цена - 38 200 евро.
Редакция ADAC взяла на тест-драйв новенький Audi A2 e-tron и сразу же обнаружила проблемы с управляемостью. На горных поворотах автомобиль неожиданно срывался в скольжение задней осью. Электроника успевала вернуть машину на траекторию за долю секунды, но вмешиваться ей приходилось даже при небольшом нажатии на педаль. Смена режима движения проблему не убрала.
Электрический компакт построен на технике обновленного VW ID.3 Neo: здесь 400-вольтовая система, задний привод и мотор на задней оси. Автомобиль использует модульную архитектуру Volkswagen Group MEB, родственную платформам Volkswagen ID.3 и Cupra Born. Длина A2 e-tron составляет около 4,32 м, колесная база - 2,77 м. Аэродинамику проработали тщательно: коэффициент сопротивления равен 0,24 против 0,25 у прежнего A2. Силовые версии развивают 125, 140, 170 или 240 кВт; топовая использует двигатель VW ID.7.
Для модели предусмотрены батареи с полезной емкостью 50, 58 или 79 кВт·ч; их полная емкость составляет соответственно 52, 61 и 84 кВт·ч. Младшие аккумуляторы используют химию LFP, а аккумулятор на 84 кВт·ч - NMC. Запас хода по WLTP составляет от 421 до 627 км, максимальная мощность зарядки постоянным током - от 100 до 183 кВт. Зарядка с 10 до 80% занимает 24 минуты для базовой батареи, 26 минут для средней и 29 минут для самой емкой. Краткая сводка указывает минимальный расход 12,8 кВт·ч на 100 км по WLTP. В таблице производителя указаны значения для версий: 13,7, 13,7, 14,7 и 14,2 кВт·ч на 100 км.
На тестовом A2 с батареей 58 кВт·ч и мощностью 140 кВт бортовой компьютер показывал от 13 до 14 кВт·ч. Более мощная версия с крупной батареей на похожем маршруте потребовала примерно на 1 кВт·ч больше. Для сопоставления паспортного запаса хода с результатами поездок ADAC ранее публиковал замеры реальной дальности хода.
У базовой силовой установки есть заметные ограничения. Модификация на 140 кВт показалась тестировщикам вяловатой при обгонах, а максимальная скорость ограничена 160 км/ч. Топовый вариант на 240 кВт, примерно 326 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 5,7 секунды и достигает 200 км/ч. Он едет убедительнее, хотя на горной дороге заднюю ось срывало и у него. По оценке ADAC, причиной может быть выбор шин.
У модели есть практичный аргумент для владельца прицепа: все версии рассчитаны на буксировку до 1600 кг с тормозами. VW ID.3 Neo и обновленный Cupra Born подобный возможности не имеют. Объем багажника Audi составляет 396 литров, а со сложенными спинками достигает 1336 литров. В салоне достаточно места для пассажиров ростом примерно до 1,80 метра, хотя аккумулятор под полом оставил меньше места для ног, чем у прежнего A2.
Напомним, самый первый Audi A2 появился в 1999 году и выделялся просторным салоном при компактных размерах. Новая версия сохраняет узнаваемые черты кузова, включая характерную заднюю стойку и разделенное заднее стекло. Однако особой конструкции заднего ряда или съемных сидений у нее нет.
Стартовая цена Audi A2 e-tron составляет 38 200 евро (порядка 3,47 млн рублей по курсу), примерно на 4000 евро выше цены VW ID.3. В прайс-листе также есть версии за 41 900, 48 900 и 51 200 евро. Автомобиль, близкий по оснащению к тестовому, обходится дороже 52 000 евро (4,7 млн рублей). Первые поставки клиентам ожидаются в 2027 году.
Audi также заявляет для A2 e-tron двунаправленный энергопоток: автомобиль сможет работать как мобильный накопитель и отдавать электроэнергию внешним потребителям или домашней системе при наличии совместимого оборудования. Использование энергии дома и ее передача в сеть зависят от зарядной инфраструктуры и региональных правил.
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