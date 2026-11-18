Зачем Audi вернула на конвейер старую модель A2

Audi A2 E-tron обещает запас хода около 647 километров. В линейке модель сменит A1 и Q2. Это самый компактный и доступный автомобиль семейства E-tron. Новинка получила платформу MEB концерна Volkswagen Group.

Audi A2 E-tron обещает запас хода около 647 километров. В линейке модель сменит A1 и Q2. Это самый компактный и доступный автомобиль семейства E-tron. Новинка получила платформу MEB концерна Volkswagen Group.

Для будущей модели выбрана модульная платформа MEB концерна Volkswagen Group, разработанная для электромобилей. Audi возвращает компактный хэтчбек A2 в электрическом исполнении A2 E-tron. Аккумулятор размещена в полу. Электромотор установлен сзади, поэтому все заявленные версии имеют задний привод. Такая компоновка сохраняет компактные габариты хэтчбека и освобождает пространство в салоне.

Заявленный запас хода зависит от версии и измеряется по циклу WLTP. Для базовой модификации приводится до 421 километра; версия мощностью 140 кВт рассчитана на пробег до 515 километров. Для 170-киловаттной модификации заявлено до 643 километров. Autocar указывает для батареи на 84 кВт·ч до 402 миль, примерно 647 километров. Это паспортные показатели: независимые испытания не подтверждают заявленный максимум.

Линейка включает четыре уровня мощности. Младшая версия развивает 125 кВт (170 л. с.), следующая, 140 кВт (190 л. с.). Еще две выдают 170 кВт (231 л. с.) и 240 кВт (326 л. с.). Батареи емкостью 52 и 61 кВт·ч используют химию LFP, а вариант на 84 кВт·ч - NMC. Для самой мощной версии заявлен запас хода до 628 километров. Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током составляет 183 кВт: заряд с 10 до 80% должен занимать менее 30 минут. Для версии мощностью 140 кВт с пакетом повышения эффективности заявлен расход 12,8 кВт·ч на 100 километров.

A2 E-tron займет место сразу двух автомобилей марки, A1 и Q2, став косвенной заменой обеим моделям в европейской линейке. Audi позиционирует новинку как самый компактный и доступный автомобиль семейства E-tron. Среди основных соперников называют Volkswagen ID.3. Длина Audi составляет около 4,32 метра. По сравнению с ID.3 она больше и выше; ширина, напротив, немного меньше. Для кузова указывается коэффициент аэродинамического сопротивления около 0,24.

У модели есть предыстория. Оригинальный Audi A2 выпускался с 1999 по 2005 год. Концепт электрического A2 показали в 2011 году. В 2024-м, к 25-летию оригинальной модели, создали единичный электрический рестомод. Серийный A2 E-tron продолжает историю названия как новая компактная электрическая модель на платформе MEB.

В Италии заявленный диапазон цен составляет от 38 350 до 54 400 евро. Предпродажи должны начаться в сентябре 2026 года. Появление автомобилей в итальянских автосалонах запланировано на январь 2027-го.