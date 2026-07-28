Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

28 июля 2026, 11:22

Audi A3 2026: неожиданные оценки IIHS и проблемы с безопасностью

Audi A3 2026: неожиданные оценки IIHS и проблемы с безопасностью

Кузов цел, но торс под угрозой: IIHS раскрыл все «подводные камни» безопасности Audi A3 2026

Audi A3 2026: неожиданные оценки IIHS и проблемы с безопасностью

Страховой институт дорожной безопасности США опубликовал свежие результаты краш-тестов Audi A3 2026 года. Модель удивила различием оценок, что может повлиять на выбор покупателей и восприятие бренда в целом.

Страховой институт дорожной безопасности США опубликовал свежие результаты краш-тестов Audi A3 2026 года. Модель удивила различием оценок, что может повлиять на выбор покупателей и восприятие бренда в целом.

Свежие результаты испытаний IIHS для Audi A3 2026 года вызвали немало обсуждений среди автолюбителей и экспертов. Несмотря на это, немецкий седан уверенно прошел фронтальные краш-тесты и показал отличную работу системы предотвращения столкновений, а вот в боковых ударах и некоторых других аспектах модель показала себя не лучшим образом.

В частности, испытание на фронтальную прочность кузова и удерживающих систем A3 в 2026 году для рынка США было проведено качественно: и при малом, и при умеренном перекрытии кузова система безопасности сработала правильно. Оценки «хорошо» были выставлены и для крепления ЗАЩЕЛКА, а так же системе против столкновения с автомобилями и пешеходами. Особенно хорошо машина снизила скорость при приближении к пешеходам на высокой скорости.

Однако в обновленном боковом краш-тесте, где используется тяжелый барьер на скорости 60 км/ч, выявились серьезные недостатки. По данным IIHS, стойка B разлетелась по всему салону, что увеличило риск получения травм для водителя и пассажиров. Защита головы осталась на высоком уровне, но защита торса водителя оценивается как «приемлемая», а защита пассажира — лишь «на границе». Для заднего пассажира торс и таз получили оценки «приемлемо» и «на границе» соответственно.

Освещение - еще один спорный момент. Все комплектации A3 2026 оснащены светодиодными проекторами с автоматическим дальним светом, но IIHS отметил недостаточную видимость справа на соседних участках дороги. При этом ослепление встречных водителей не рассчитывается по допустимым нормам.

Самый низкий балл Audi A3 2026 года получил за напоминания о ремнях безопасности: система не соответствует требованиям по стойкости сигналов. Это может стать неприятным сюрпризом для тех, кто рассчитывает на заботу о безопасности.

Интересно, что подобные противоречивые результаты встречаются и у других седанов. Например, в материале о доработанном BMW M5 Manhart MH5 900e подробно рассматриваются системы безопасности и технические решения, которые могут учитываться при выборе авто - о подходе к безопасности в конкурентной борьбе .

Audi A3 2026 года построен на платформе MQB Evo, которая отличается от используемой в Volkswagen Jetta. 

Упомянутые модели: Audi A3 (от 1 304 000 Р)
Упомянутые марки: Audi, Volkswagen, BMW
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