Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

24 июня 2026, 12:16

Audi A3 2026: новые функции безопасности и интерьер без кожи

Audi A3 2026: новые функции безопасности и интерьер без кожи

Чем удивит рестайлинговый Audi A3 и какие фишки теперь доступны даже в базовой комплектации

Audi A3 2026: новые функции безопасности и интерьер без кожи

Audi представила обновленную линейку A3, где акцент сместился на цифровой салон и расширенные системы безопасности. Теперь автомобиль способен самостоятельно останавливаться на светофоре и подстраиваться под стиль езды владельца. Мало кто знает, что натуральная кожа полностью исчезла из отделки, а цены на новые версии заметно выросли. Почему эти перемены важны для российских автолюбителей - разбираемся подробно.

Audi представила обновленную линейку A3, где акцент сместился на цифровой салон и расширенные системы безопасности. Теперь автомобиль способен самостоятельно останавливаться на светофоре и подстраиваться под стиль езды владельца. Мало кто знает, что натуральная кожа полностью исчезла из отделки, а цены на новые версии заметно выросли. Почему эти перемены важны для российских автолюбителей - разбираемся подробно.

Для российских автомобилистов новость о рестайлинге Audi A3 может оказаться особенно значимой: на фоне ограниченного выбора новых моделей и роста интереса к современным технологиям, обновленный A3 предлагает сразу несколько решений, которые раньше были доступны только в премиум-сегменте. Теперь даже базовые комплектации оснащаются продвинутыми электронными ассистентами и цифровым интерьером, что может изменить представление о комфорте и безопасности в массовом сегменте.

Внешность Audi A3 2026 года осталась прежней - производитель не стал менять дизайн кузова, сосредоточившись на салоне и технологиях. Главным изменением стал новый изогнутый дисплей, объединяющий приборную панель и мультимедийную систему. Такой подход уже опробован на Audi Q3, и теперь он пришел и в A3. Размеры экранов - 11,9 и 12,8 дюймов, что обеспечивает удобство управления и современный внешний вид.

В отделке салона теперь четыре варианта, но натуральная кожа полностью исчезла из списка опций. Вместо нее предлагаются карбоновое волокно, микрофибра Dinamica, текстиль «Light crepe» и ткань «Impressum black». Даже в спортивной версии RS3 отделка выполнена без использования кожи, что подчеркивает новый экологический подход бренда. Селектор коробки передач теперь выполнен в виде компактного джойстика на центральном тоннеле, что освобождает место и делает интерьер более лаконичным.

Системы безопасности и электронные помощники стали еще умнее. Во всех комплектациях - Tech, Tech Plus и Tech Pro - теперь доступен комплекс ADAS. Ключевые новшества: адаптивный круиз-контроль, работающий на скоростях до 210 км/ч, и функция обучения привычкам водителя. Электроника анализирует стиль езды и автоматически предлагает включить нужные ассистенты, например, интеллектуальный круиз-контроль при выезде на трассу. Круиз-контроль способен не только поддерживать дистанцию, но и самостоятельно перестраиваться между полосами и останавливаться перед красным сигналом светофора.

Линейка двигателей осталась прежней: базовый 1,0-литровый трехцилиндровый мотор (114 л.с.), топовый 2,5-литровый пятицилиндровый для RS3 (394 л.с.), а также гибридные версии мощностью 201 и 268 л.с. с запасом хода на электротяге до 143 км. Это позволяет выбрать подходящий вариант как для города, так и для дальних поездок.

Цены на обновленный A3 Sportback стартуют от 31 850 евро (примерно 2,72 млн рублей по курсу на июнь 2026 года). Гибридная версия e-hybrid обойдется минимум в 45 350 евро (3,88 млн рублей), спортивная S3 - от 57 200 евро (4,89 млн рублей), а самая мощная RS3 - от 68 500 евро (5,86 млн рублей). В Европе продажи начнутся в сентябре 2026 года. Для российского рынка официальные поставки пока невозможны, но по схеме параллельного импорта можно приобрести дореформенные версии, преимущественно из Китая, в удлиненной L-версии. Их стоимость начинается от 3,95 млн рублей.

Интересно, что тренд на расширение ассистентов и цифровых функций затрагивает не только Audi. Например, недавно Renault также обновил свой Megane E-Tech Electric, добавив новые опции и батарею LFP - подробнее об этом можно узнать в материале о свежих изменениях у конкурентов. Это подтверждает, что рынок массовых автомобилей стремительно меняется, и производители делают ставку на технологии, которые еще недавно казались фантастикой.

По информации Autonews, отказ от кожи в отделке и внедрение интеллектуальных ассистентов - не просто дань моде, а ответ на запросы покупателей и ужесточение экологических стандартов. Для российских водителей это может означать, что даже при параллельном импорте новые автомобили будут отличаться не только ценой, но и уровнем оснащения. Важно учитывать, что такие перемены могут стать стандартом для всего рынка в ближайшие годы, а привычные материалы и решения уйдут в прошлое.

Упомянутые модели: Audi A3 (от 1 304 000 Р)
Упомянутые марки: Audi
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