15 июля 2019, 08:51
Audi A3 нового поколения: первые подробности
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Семейство Audi A3 сменит поколение в 2020 году и, как уверяет автопроизводитель, станет самым передовым автомобилем в своем классе благодаря новейшим технологиям, смелому дизайну и высокой надежности.
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Ожидается, что дизайн Audi A3 нового поколения (заводской индекс AU380) выполнят в духе последних Audi A1 и Q3. Автомобиль построят на серьезно переработанной версии платформы Volkswagen Group MQB - MQB II, которая дает больше возможностей для электрификации. Новинка получит различные гибридные версии mild hybrid и plug-in hybrid. Помимо бензиновых двигателей, в моторной гамме сохранятся и дизели.
Новое шасси, созданное с применением высокопрочных сталей и алюминия, станет легче и жестче, а уровень шума и вибрации снизится. Все это в совокупности с подросшими габаритами позволит повысить комфорт в салоне. В Audi обещают, что новый А3 станет лучшим в своем классе по объему багажника. В помощь водителю предложат цифровую приборную панель, продвинутую навигационную систему, доступ в интернет и функции автономного управления.
Трехдверный хэтчбек исчезнет из линейки A3 из-за отсутствия спроса на ключевых рынках. Одновременно прекратится и выпуск кабриолета. Отчасти компенсировать потерю должна вседорожная мощная модификация A3 Allroad, которая появится в конце 2021 года и бросит вызов кроссоверам Mercedes GLA.
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