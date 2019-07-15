15 июля 2019, 08:51

Audi A3 нового поколения: первые подробности

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Семейство Audi A3 сменит поколение в 2020 году и, как уверяет автопроизводитель, станет самым передовым автомобилем в своем классе благодаря новейшим технологиям, смелому дизайну и высокой надежности.
Audi A3 нового поколения первые подробности
Audi A3 нового поколения первые подробности
Audi A3 нового поколения первые подробности
Audi A3 нового поколения первые подробности
Audi A3 нового поколения первые подробности
Audi A3 нового поколения первые подробности
Audi A3 нового поколения первые подробности
Audi A3 нового поколения первые подробности
Audi A3 нового поколения первые подробности
Audi A3 нового поколения первые подробности
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Появление Audi A3 четвертого поколения было отложено на год. Причиной стал разразившийся в 2018 году в Audi скандал с выбросами дизельных машин и решением руководства усилить работу над электрической линейкой e-tron. Но сейчас глава Audi Брэм Шот подписал разрешение на производство A3 нового поколения. Первым на рынке появится 5-дверный хэтчбек – в начале 2020 года. Ближе к лету в продажу поступит седан, а чуть позже – электрический А3 e-tron. «Заряженные» хэтчбек и седан Audi S3 выпустят в конце 2020 года, а 413-сильный RS3 появится в начале 2021-го. Затем семейство Audi A3 пополнится лифтбеком и вседорожной версией Allroad.

Ожидается, что дизайн Audi A3 нового поколения (заводской индекс AU380) выполнят в духе последних Audi A1 и Q3. Автомобиль построят на серьезно переработанной версии платформы Volkswagen Group MQB - MQB II, которая дает больше возможностей для электрификации. Новинка получит различные гибридные версии mild hybrid и plug-in hybrid. Помимо бензиновых двигателей, в моторной гамме сохранятся и дизели.

Новое шасси, созданное с применением высокопрочных сталей и алюминия, станет легче и жестче, а уровень шума и вибрации снизится. Все это в совокупности с подросшими габаритами позволит повысить комфорт в салоне. В Audi обещают, что новый А3 станет лучшим в своем классе по объему багажника. В помощь водителю предложат цифровую приборную панель, продвинутую навигационную систему, доступ в интернет и функции автономного управления.

Трехдверный хэтчбек исчезнет из линейки A3 из-за отсутствия спроса на ключевых рынках. Одновременно прекратится и выпуск кабриолета. Отчасти компенсировать потерю должна вседорожная мощная модификация A3 Allroad, которая появится в конце 2021 года и бросит вызов кроссоверам Mercedes GLA. 


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Форум Audi A3
Цитата:| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня ...
Никита
Без Колес. По-настоящему семейный тест-драйв. Audi A3
Смешные ребята) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Алина
Audi досрочно представила A3 Cabriolet
классная и мой любимый цвет ...
Maria86
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Audi A3 нового поколения: первые подробности
{{material_126418}}Появление Audi A3 четвертого поколения было отложено на год. Причиной стал разразившийся в 2018 году в Audi скандал с выбросами дизельных машин и решением руководства усилить работу над электрической линейкой e-tron. Но сейчас глава Audi Брэм Шот подписал разрешение на производство A3 нового поколения. Первым на рынке появится 5-дверный хэтчбек – в начале 2020 года. Ближе к лету в продажу поступит седан, а чуть позже – электрический А3 e-tron. «Заряженные» хэтчбек и седан Audi S3 выпустят в конце 2020 года, а 413-сильный RS3 появится в начале 2021-го. Затем семейство Audi A3 пополнится лифтбеком и вседорожной версией Allroad.Ожидается, что дизайн Audi A3 нового поколения (заводской индекс AU380) выполнят в духе последних Audi A1 и Q3. Автомобиль построят на серьезно переработанной версии платформы Volkswagen Group MQB - MQB II, которая дает больше возможностей для электрификации. Новинка получит различные гибридные версии mild hybrid и plug-in hybrid. Помимо бензиновых двигателей, в моторной гамме сохранятся и дизели.Новое шасси, созданное с применением высокопрочных сталей и алюминия, станет легче и жестче, а уровень шума и вибрации снизится. Все это в совокупности с подросшими габаритами позволит повысить комфорт в салоне. В Audi обещают, что новый А3 станет лучшим в своем классе по объему багажника. В помощь водителю предложат цифровую приборную панель, продвинутую навигационную систему, доступ в интернет и функции автономного управления.Трехдверный хэтчбек исчезнет из линейки A3 из-за отсутствия спроса на ключевых рынках. Одновременно прекратится и выпуск кабриолета. Отчасти компенсировать потерю должна вседорожная мощная модификация A3 Allroad, которая появится в конце 2021 года и бросит вызов кроссоверам Mercedes GLA. 
2019-07-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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