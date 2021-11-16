Audi A3 Sportback подготовят к дачному сезону: на рынок выходит новая версия
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
По всей видимости, кросс-A3 Sportback получит иные бамперы, защитный обвес из неокрашенного пластика и увеличенный клиренс. Не исключено, что новинку предложат с полным приводом. Теоретически такая возможность существует, ведь Audi A3 нового поколения построен на новой тележке MQB. Еще один нюанс – дополнительный лючок на переднем крыле, свидетельствующий о том, что перед нами гибридный автомобиль. Хэтчбек могут оснастить гибридной силовой установкой от кроссовера Audi Q3 с 1,4-литровым TSI, электромотором и батареей на 13 кВт-ч. Суммарная отдача достигает 245 л.с., а запас хода на чистом электричестве составляет 51 километр по циклу WLTP.
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