FAW-Audi и Huawei удивили рынком — что скрывает новая A5L Qiankun Edition?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

21 ноября 2025, 19:25

Audi A5L Qiankun: первый в мире бензиновый автомобиль с системой Huawei Qiankun

Audi A5L Qiankun: первый в мире бензиновый автомобиль с системой Huawei Qiankun

FAW-Audi и Huawei удивили рынком — что скрывает новая A5L Qiankun Edition?

Audi A5L Qiankun: первый в мире бензиновый автомобиль с системой Huawei Qiankun

FAW-Audi и Huawei представили уникальную версию A5L Qiankun Edition. Это первый бензиновый автомобиль с интеллектуальной системой вождения Huawei Qiankun. Модель получила расширенный набор сенсоров и инновационные функции. Внутри — премиальный комфорт и цифровые технологии. Подробности о новинке — в нашем материале.

FAW-Audi и Huawei представили уникальную версию A5L Qiankun Edition. Это первый бензиновый автомобиль с интеллектуальной системой вождения Huawei Qiankun. Модель получила расширенный набор сенсоров и инновационные функции. Внутри — премиальный комфорт и цифровые технологии. Подробности о новинке — в нашем материале.

На автосалоне в Гуанчжоу 2025 года состоялась премьера FAW-Audi A5L Qiankun Intelligent Driving Edition. Эта новинка стала первой в мире бензиновой моделью, оснащенной интеллектуальной системой вождения Huawei Qiankun. Стоимость автомобиля составляет 286 800 юаней, что эквивалентно примерно 3,17 млн рублей.

Совместная разработка FAW-Audi и Huawei позволяет интегрировать в A5L Qiankun Edition целый комплекс из 33 высокоточных сенсоров. В их числе — два лазерных лидара с цифровой оптикой, шесть миллиметровых радаров, тринадцать камер и двенадцать ультразвуковых датчиков. Такой арсенал обеспечивает работу продвинутых ассистентов водителя: от городской трассы и навигационной навигации на автопилоте до интеллектуальной парковки.

Особое внимание уделено дизайну сенсорных систем. Лидары встроены в кузов, что не только улучшает внешний вид, но и защищает их от загрязнений системы благодаря самоочистке с поддержанием постоянной температуры. Данное решение обеспечивает стабильную работу датчиков даже в сложных погодных условиях — будь то дождь, снег или грязь.

Габариты A5L Qiankun Edition впечатляют: колесная база увеличена до 2969 мм, что на 77 мм больше, чем в версии A5 Limousine. Общая длина кузова составляет 4908 мм, что соответствует стандарту европейских автомобилей C-класса.

Внешний облик новинки выполнен в актуальном стиле марки: массивная черная решетка радиатора, низкий перед и классический силуэт фастбека. Сзади светодиодная оптика и передние фары в стиле «Звездной Матрицы» предусматривают восемь вариантов световых явлений. Логотип Audi на решетке теперь подсвечивается, а задние фонари — это первые в истории марки OLED-элементы второго поколения.

Салон A5L Qiankun Edition ориентирован на водителя: здесь эргономичная архитектура, интеллектуальные зоны управления и премиальные материалы отделки. Все комплектации оснащены сиденьями Cloud-Sense и панорамной крышей с девятью зонами управления светом. Цифровая панель приборов «Flowing Shadow Digital Stage» включает 11,9-дюймовый дисплей, центральный экран на 14,5 дюймов и отдельный 10,9-дюймовый монитор для пассажира. В качестве опции доступен проекционный дисплей W-HUD диагональю 13,1 дюйма. За звук отвечает аудиосистема Bang & Olufsen с 20 динамиками.

Под капотом установлен турбированный двигатель EA888 пятого поколения объемом 2,0 литра, развивающий 150 кВт (201 л.с.) и 340 Н·м крутящего момента. В паре с 7-ступенчатым «роботом» автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 8,2 секунды.

FAW-Audi A5L Qiankun Intelligent Driving Edition — это не просто очередная инновация, технологический прорыв, который объединяет классический бензиновый привод и передние цифровые решения. Модель уже доступна для заказа на китайском рынке и, вероятно, станет ориентиром для будущих разработок в сегменте умных автомобилей.

Упомянутые марки: Audi, FAW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ауди, ФАВ

Похожие материалы Ауди, ФАВ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Германии продают за копейки почти новый ВАЗ-2103
Как превратить бюджетный фургон в зимний кемпер своими руками: советы начинающим
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Сургут Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться