FAW-Audi и Huawei удивили рынком — что скрывает новая A5L Qiankun Edition?

Audi A5L Qiankun: первый в мире бензиновый автомобиль с системой Huawei Qiankun

FAW-Audi и Huawei представили уникальную версию A5L Qiankun Edition. Это первый бензиновый автомобиль с интеллектуальной системой вождения Huawei Qiankun. Модель получила расширенный набор сенсоров и инновационные функции. Внутри — премиальный комфорт и цифровые технологии. Подробности о новинке — в нашем материале.

На автосалоне в Гуанчжоу 2025 года состоялась премьера FAW-Audi A5L Qiankun Intelligent Driving Edition. Эта новинка стала первой в мире бензиновой моделью, оснащенной интеллектуальной системой вождения Huawei Qiankun. Стоимость автомобиля составляет 286 800 юаней, что эквивалентно примерно 3,17 млн рублей.

Совместная разработка FAW-Audi и Huawei позволяет интегрировать в A5L Qiankun Edition целый комплекс из 33 высокоточных сенсоров. В их числе — два лазерных лидара с цифровой оптикой, шесть миллиметровых радаров, тринадцать камер и двенадцать ультразвуковых датчиков. Такой арсенал обеспечивает работу продвинутых ассистентов водителя: от городской трассы и навигационной навигации на автопилоте до интеллектуальной парковки.

Особое внимание уделено дизайну сенсорных систем. Лидары встроены в кузов, что не только улучшает внешний вид, но и защищает их от загрязнений системы благодаря самоочистке с поддержанием постоянной температуры. Данное решение обеспечивает стабильную работу датчиков даже в сложных погодных условиях — будь то дождь, снег или грязь.

Габариты A5L Qiankun Edition впечатляют: колесная база увеличена до 2969 мм, что на 77 мм больше, чем в версии A5 Limousine. Общая длина кузова составляет 4908 мм, что соответствует стандарту европейских автомобилей C-класса.

Внешний облик новинки выполнен в актуальном стиле марки: массивная черная решетка радиатора, низкий перед и классический силуэт фастбека. Сзади светодиодная оптика и передние фары в стиле «Звездной Матрицы» предусматривают восемь вариантов световых явлений. Логотип Audi на решетке теперь подсвечивается, а задние фонари — это первые в истории марки OLED-элементы второго поколения.

Салон A5L Qiankun Edition ориентирован на водителя: здесь эргономичная архитектура, интеллектуальные зоны управления и премиальные материалы отделки. Все комплектации оснащены сиденьями Cloud-Sense и панорамной крышей с девятью зонами управления светом. Цифровая панель приборов «Flowing Shadow Digital Stage» включает 11,9-дюймовый дисплей, центральный экран на 14,5 дюймов и отдельный 10,9-дюймовый монитор для пассажира. В качестве опции доступен проекционный дисплей W-HUD диагональю 13,1 дюйма. За звук отвечает аудиосистема Bang & Olufsen с 20 динамиками.

Под капотом установлен турбированный двигатель EA888 пятого поколения объемом 2,0 литра, развивающий 150 кВт (201 л.с.) и 340 Н·м крутящего момента. В паре с 7-ступенчатым «роботом» автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 8,2 секунды.

FAW-Audi A5L Qiankun Intelligent Driving Edition — это не просто очередная инновация, технологический прорыв, который объединяет классический бензиновый привод и передние цифровые решения. Модель уже доступна для заказа на китайском рынке и, вероятно, станет ориентиром для будущих разработок в сегменте умных автомобилей.