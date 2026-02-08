Редкий Audi A6 Allroad 3.0TDi, принадлежавший монарху, неожиданно оказался на рынке по доступной цене

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 февраля 2026, 16:54

Audi A6 Allroad 2015 года с историей королевской семьи продают по цене обычного универсала

Audi A6 Allroad 2015 года с историей королевской семьи продают по цене обычного универсала

Редкий Audi A6 Allroad 3.0TDi, принадлежавший монарху, неожиданно оказался на рынке по доступной цене

Audi A6 Allroad 2015 года с историей королевской семьи продают по цене обычного универсала

На аукционе появился уникальный Audi A6 Allroad 2015 года с дизельным мотором 3.0, который ранее находился в собственности европейской королевской семьи. Почему этот автомобиль вызывает такой интерес и чем он отличается от обычных моделей - разбираемся в деталях.

На аукционе появился уникальный Audi A6 Allroad 2015 года с дизельным мотором 3.0, который ранее находился в собственности европейской королевской семьи. Почему этот автомобиль вызывает такой интерес и чем он отличается от обычных моделей - разбираемся в деталях.

Появление на рынке автомобилей с необычной историей всегда вызывает ажиотаж, особенно если речь идет о машинах, принадлежавших представителям королевских семей. В 2026 году на одном из европейских аукционов была выставлена Audi A6 Allroad 3.0 TDI 2015 года выпуска, которая ранее находилась в гараже одного из монархов. Такая новость не может остаться незамеченной среди автолюбителей и коллекционеров, ведь это не просто статусный универсал, а символ целой эпохи.

В условиях, когда рынок новых автомобилей переживает сложности, именно такие экземпляры становятся объектом пристального внимания. Не каждый день появляется возможность приобрести машину, которая не только технически совершенна, но и несет в себе отпечаток истории. Audi A6 Allroad отличается не только богатой комплектацией, но и особым вниманием к деталям, что ценится даже в премиальном сегменте.

Эксперты отмечают, что подобные автомобили, несмотря на возраст, сохраняют высокую ликвидность. Причина проста: сочетание надежного дизельного двигателя 3.0 TDI, полного привода и универсального кузова делает эту Audi идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт, динамику и практичность. Однако в данном случае к этим качествам добавляется уникальная история, которая многократно повышает интерес к лоту.

По информации специалистов, автомобиль прошел тщательное обслуживание и сохранил оригинальные элементы интерьера, подчеркивающие его статус. В отделке использованы дорогие материалы, а в списке оборудования значатся опции, редко встречающиеся даже в топовых версиях: продвинутая мультимедийная система, адаптивная пневмоподвеска и расширенный пакет систем безопасности.

Особое внимание привлекает тот факт, что, несмотря на выдающееся прошлое, цена на этот Audi A6 Allroad оказалась весьма демократичной. На фоне современных тенденций, когда автомобили с историей часто уходят с молотка за баснословные суммы, этот лот выделяется своей доступностью. Причины могут быть разными: от общего снижения интереса к дизельным моторам до изменения предпочтений коллекционеров. Тем не менее, для ценителей автомобильной классики это редкий шанс.

Стоит отметить, что подобные предложения на рынке встречаются нечасто. Обычно автомобили, принадлежавшие особам королевских кровей, оседают в частных коллекциях или музейных фондах. Однако нынешний аукцион позволяет любому желающему стать владельцем не просто машины, а частички истории. Для многих это вопрос не только престижа, но и выгодной инвестиции, ведь такие экземпляры со временем обычно только растут в цене.

В целом, появление Audi A6 Allroad 2015 года, принадлежавшей королевской семье, на открытых торгах — событие, которое не осталось незамеченным. Это не просто автомобиль, а символ ушедшей эпохи, сочетающий в себе технологичность, комфорт и уникальную биографию. Для рынка, где интерес к премиальным универсалам стабильно высок, такой лот может стать настоящей сенсацией.

Упомянутые модели: Audi A6 (от 2 530 000 Р)
Упомянутые марки: Audi
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ауди

Похожие материалы Ауди

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Брянск Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться