Audi A6 Allroad 2027: Гибридный универсал с запасом 95 км и увеличенным клиренсом на 34 мм

28 августа 2026, 23:01
Audi A6 Allroad 2027: новая генерация, гибридная версия и расширенные возможности
Audi A6 Allroad 2027: новая генерация, гибридная версия и расширенные возможности
Audi A6 Allroad 2027 выходит на рынок с гибридной установкой и дизелем, увеличенным клиренсом и адаптивной пневмоподвеской. Новинка обещает стать альтернативой SUV, сохраняя комфорт и управляемость бизнес-класса. Почему эта модель может изменить привычный взгляд на универсалы - в нашем материале.
Появление Audi A6 Allroad 2027 года — событие, которое может изменить расстановку сил среди универсалов бизнес-класса. Новая генерация модели, построенная на базе C9, получила не только обновлённый дизайн, но и расширенный набор технологий, включая гибридную силовую установку. Для тех, кто устал от кроссоверов, этот универсал с увеличенным клиренсом выглядит как свежий и рациональный выбор.
Главная особенность новинки — адаптивная пневмоподвеска, позволяющая изменять дорожный просвет в диапазоне 55 мм. В сравнении с обычным A6 Avant клиренс увеличен на 34 мм, а ширина кузова выросла на 111 мм. Это не только улучшает проходимость, но и позволяет устанавливать колёса диаметром до 21 дюйма. В стандартной комплектации предлагаются 19-дюймовые диски, но доступны и 20-дюймовые варианты.
Впервые для Allroad предлагается подключаемый гибрид: 2,0-литровый бензиновый TFSI мощностью 248 лошадиных сил работает в паре с электромотором на 141 лошадиную силу, а суммарная отдача составляет 362 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды, максимальная скорость ограничена 250 км/ч. Батарея ёмкостью 25,9 кВт·ч (полезная — 20,7 кВт·ч) обеспечивает до 95 км хода по циклу WLTP, зарядка возможна мощностью до 11 кВт, а полный цикл занимает 2,5 часа. Предусмотрены режимы EV и Hybrid, что позволяет экономить топливо в городских условиях.
Для Европы актуальна и дизельная версия — 3,0-литровый V6 TDI с мягким гибридом, выдающий 295 лошадиных сил и 580 Нм крутящего момента. Такой вариант ускоряется до 100 км/ч за 5,4 секунды, а максимальная скорость также ограничена 250 км/ч. Оба мотора сочетаются с системой полного привода и подруливающей задней осью, что повышает манёвренность и устойчивость на трассе.
В салоне установлена цифровая приборная панель диагональю 11,9 дюйма, мультимедийная система с экраном на 14,5 дюйма и опциональный дисплей для пассажира на 10,9 дюйма. Среди новых функций — интеграция ChatGPT в голосовой помощник Audi, сенсорные кнопки, тактильные регуляторы и расширенный набор ассистентов водителя. Атмосферная подсветка и премиальные материалы отделки подчёркивают статус модели.
Пока цены на Audi A6 Allroad 2027 не объявлены, но эксперты ожидают, что модель будет интересна тем, кто ищет универсал с возможностями кроссовера, но не готов жертвовать комфортом и управляемостью. Для российских дорог увеличенный клиренс и полный привод могут стать решающими аргументами, а гибридная версия позволит снизить расходы на топливо в условиях нестабильных цен. Audi традиционно уделяет внимание качеству сборки и долговечности, что делает Allroad привлекательным вариантом для долгосрочного владения.
Интересно, что на фоне растущей популярности гибридов и электромобилей производители премиум-сегмента активно расширяют линейки универсалов с альтернативными силовыми установками. Например, BMW X5 нового поколения также делает ставку на гибридные и электрические версии, что подтверждает тренд на технологичное обновление сегмента — подробнее об этом можно узнать в материале о новых возможностях BMW X5.
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