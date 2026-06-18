Чем отличается свежий Audi A6 Allroad от нового Q7 SUV - детали, которые не бросаются в глаза

Audi A6 Allroad и новый Q7: сравнение модификаций, особенностей и цен

Audi представила сразу три новых модели, но именно A6 Allroad и Q7 вызывают споры среди автолюбителей. Почему универсал с внедорожными чертами может стать альтернативой SUV, и какие нюансы стоит учесть при выборе - разбираемся на примере свежих модификаций.

Audi представила сразу три новых модели, но именно A6 Allroad и Q7 вызывают споры среди автолюбителей. Почему универсал с внедорожными чертами может стать альтернативой SUV, и какие нюансы стоит учесть при выборе - разбираемся на примере свежих модификаций.

Свежие премьеры Audi сразу привлекли внимание: на рынке появились Nuvolari, Q7 и A6 Allroad. Но если Nuvolari — выбор для тех, кто готов потратить тысячи евро ради эксклюзивности и производительности почти в тысячу лошадиных сил, то спор между A6 Allroad и Q7 куда интереснее для массового покупателя.

Q7 — типичный среднеразмерный кроссовер для семьи, а A6 Allroad — универсал с внедорожными функциями и спортивным характером. В последнем поколении A6 Allroad получил дизельные и гибридные версии, удлинённые колёсные арки в стиле RS 6 и увеличенный на 3,3 см клиренс по сравнению с обычным A6 Avant. Это делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между комфортом, динамикой и желанием съехать с асфальта.

Цены на A6 Allroad не назовёшь доступными: дизельная версия стартует от 77 250 евро (примерно 8,9 млн рублей), гибридная — от 80 250 евро (около 9,3 млн рублей). Под капотом — либо 3,0-литровый V6 TDI на 295 л.с. и 580 Нм, либо гибридная установка с суммарной отдачей от 362 л.с. и 500 Нм. Q7, в свою очередь, ориентирован на тех, кто предпочитает классический внедорожник с просторным салоном и солидным внешним видом.

Виртуальный художник Никита Чуйко, известный как «kelsonic», решил сравнить эти две модели, используя фотореалистичный график. Его модифицированный A6 Allroad отличается от заводского не только красным цветом вместо скучного серого, но и дополнительной парой выхлопных патрубков. Визуально различия между таким универсалом и кроссовером Q7 не так очевидны: у приведённых на графике моделей отличаются задние фонари и чёрная отделка, а различия в интерьере и вовсе минимальны — чтобы их рассмотреть, потребуется внимательность настоящего эксперта.

Если судить по представленным данным, Audi A6 Allroad можно рассматривать как альтернативу внедорожнику для тех, кто ценит динамику и комфорт, но не готов мириться с габаритами и расходом топлива кроссовера. Важно помнить, что универсалы с внедорожными возможностями традиционно пользуются спросом в Европе, а в России их популярность только начинает расти. Для покупателей это шанс получить автомобиль, сочетающий лучшие черты двух классов, — и не переплачивать за дополнительные опции.

Интересно, что подобные сравнения становятся всё более актуальными на фоне растущего интереса к универсалам со внедорожными возможностями. Как отмечают эксперты, такие автомобили часто выбирают те, кто не хочет жертвовать управляемостью ради высокого клиренса, но при этом нуждается в практичности. В условиях, когда дороги и климат далеки от идеальных, такой тип автомобиля может оказаться особенно востребованным в России. Кстати, аналогичный интерес к универсалам с кроссоверными чертами наблюдается и у отечественных моделей — например, в материале о первых впечатлениях от Lada Vesta Cross с вариатором рассматривались плюсы и минусы такого подхода .