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Автор: Дарья Климова

17 июня 2026, 09:01

Audi A6 Allroad нового поколения: гибрид, ChatGPT и умная пневмоподвеска

Audi A6 Allroad нового поколения: гибрид, ChatGPT и умная пневмоподвеска

Главное в Audi A6 Allroad - меняет клиренс сам и запоминает водителя

Audi A6 Allroad нового поколения: гибрид, ChatGPT и умная пневмоподвеска

Премьера Audi A6 Allroad удивила не только гибридной установкой и пневмоподвеской, но и интеграцией ChatGPT. Модель стала самой широкой в истории семейства, а задние колеса теперь умеют поворачивать. Почему это важно для российских водителей - разбираемся подробно.

Премьера Audi A6 Allroad удивила не только гибридной установкой и пневмоподвеской, но и интеграцией ChatGPT. Модель стала самой широкой в истории семейства, а задние колеса теперь умеют поворачивать. Почему это важно для российских водителей - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей появление нового Audi A6 Allroad - не просто очередная премьера. Универсал, который сочетает в себе комфорт бизнес-класса и возможности кроссовера, теперь стал еще технологичнее и ближе к реальным потребностям водителей. В условиях, когда на рынке не хватает свежих моделей, а альтернативные каналы поставок становятся все актуальнее, такие новинки вызывают особый интерес.

Внешне Audi A6 Allroad сразу выделяется массивным черным обвесом, защитой днища и рекордной шириной кузова - 1986 мм без учета зеркал. Длина универсала - 5016 мм, а высота варьируется от 1479 до 1508 мм. Для тех, кто ценит индивидуальность, доступно восемь вариантов окраски, включая необычные оттенки «металлик». Алюминиевые рейлинги и хромированные патрубки подчеркивают статус модели, а за доплату можно выбрать серебристые акценты во внешней отделке.

Фото: Audi

Техническая начинка впечатляет: инженеры Audi усилили рулевой механизм, изменили геометрию подвески и предложили адаптивную пневмоподвеску с диапазоном регулировки клиренса в 55 мм. Теперь автомобиль сам подстраивается под дорожные условия, меняя высоту кузова автоматически. В стандартной комплектации - 19-дюймовые колеса, а в списке опций - диски до 21 дюйма и матричные фары с micro-LED.

Фото: Audi

Особое внимание заслуживает полноуправляемое шасси. На скоростях до 60 км/ч задние колеса поворачиваются в противоположную сторону от передних, что заметно облегчает маневрирование в городе. При движении быстрее задняя ось синхронизируется с передней, повышая устойчивость на трассе. Такой подход уже встречался у конкурентов: например, в обновленных Mercedes-AMG GLE 63 S и GLS 63 также реализованы схожие технологии для улучшения управляемости.

Впервые для A6 Allroad доступна подключаемая гибридная установка: двухлитровый бензиновый мотор TFSI (252 л.с.) работает в паре с электродвигателем на 105 кВт. Совокупная мощность - 367 л.с., крутящий момент - 500 Нм. Батарея на 25,9 кВт·ч позволяет проехать до 95 км на электротяге по WLTP, а разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды. Альтернативой выступает трехлитровый турбодизель V6 (299 л.с., 580 Нм) с системой MHEV Plus, где электрический компрессор устраняет турбояму, а стартер-генератор кратковременно добавляет 24 л.с. и возвращает до 25 кВт энергии при рекуперации. Дизельная версия ускоряется до сотни за 5,4 секунды.

В салоне - изогнутый OLED-комплекс MMI с 11,9-дюймовой приборкой и 14,5-дюймовым центральным экраном. Светодиодная полоса по всей ширине передней панели реагирует на действия водителя, а амбиентная подсветка создает атмосферу премиального автомобиля. Опционально доступна аудиосистема Bang & Olufsen с 3D-звуком и динамиками в подголовниках.

Управление функциями реализовано через сенсорные панели, кнопки на руле и голосового помощника Audi Assistant, который интегрирован с ChatGPT. Ассистент не только отвечает на вопросы по эксплуатации, но и взаимодействует с системами безопасности, а также постепенно изучает привычки владельца, автоматически активируя нужные функции. Например, при выезде на трассу система может предложить включить адаптивный круиз-контроль.

Для комфорта предусмотрены спортивные или анатомические сиденья с вентиляцией, массажем и электрорегулировками, панорамная крыша с изменяемой прозрачностью и четырехзонный климат-контроль. Система контроля воздуха с датчиком мелкодисперсных частиц позволяет заранее прогреть или охладить салон через приложение myAudi или интерфейс MMI. Функция «мир впечатлений» синхронизирует освещение, климат, массаж и звук под настроение водителя.

По информации Autonews, цены на новый Audi A6 Allroad стартуют от 77 250 евро (примерно 6,5 млн рублей по курсу на июнь 2026 года). В России модель может появиться через альтернативные каналы, а пока в продаже встречаются только универсалы предыдущего поколения по цене от 11,4 млн рублей. Важно отметить, что интеграция гибридных технологий и цифровых сервисов в премиум-сегменте становится трендом: это не только расширяет возможности автомобиля, но и делает его более адаптированным к современным требованиям безопасности и комфорта. Для тех, кто ищет универсал с возможностями внедорожника и уровнем оснащения бизнес-класса, новая Audi A6 Allroad выглядит как один из самых интересных вариантов на рынке.

Упомянутые модели: Audi A6 Allroad Quattro (от 3 610 000 Р)
Упомянутые марки: Audi
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