Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

26 июня 2026, 14:08

Audi A6 Allroad выходит на российский рынок: цены выше Q7, сроки поставки и особенности

Audi A6 Allroad выходит на российский рынок: цены выше Q7, сроки поставки и особенности

Новый Audi A6 Allroad оказался дороже Q7 и появится у дилеров осенью

Audi A6 Allroad выходит на российский рынок: цены выше Q7, сроки поставки и особенности

Российские дилеры готовят к продаже новый Audi A6 Allroad, который уже вызвал ажиотаж среди автолюбителей. Модель обещает стать самой дорогой в своем сегменте, а сроки доставки могут удивить даже опытных покупателей. Почему универсал оказался дороже кроссоверов и какие опции доступны - разбираемся, что ждет рынок и на что обратить внимание при выборе.

Российские дилеры готовят к продаже новый Audi A6 Allroad, который уже вызвал ажиотаж среди автолюбителей. Модель обещает стать самой дорогой в своем сегменте, а сроки доставки могут удивить даже опытных покупателей. Почему универсал оказался дороже кроссоверов и какие опции доступны - разбираемся, что ждет рынок и на что обратить внимание при выборе.

Появление нового Audi A6 Allroad на российском рынке стало заметным событием для тех, кто ищет универсал премиум-класса с внедорожными возможностями. Для многих автолюбителей это не просто очередная новинка - речь идет о редкой для России модели, которая сочетает комфорт, статус и современные технологии, но при этом оказывается дороже даже популярных кроссоверов Audi Q7.

Как сообщает Autonews, интерес к новому поколению Audi A6 Allroad возник сразу после официальной премьеры. Дилеры отмечают, что уже сейчас получают множество запросов от потенциальных покупателей, хотя производство только стартовало. В «Ауди Центр Таганка» уточнили, что первые автомобили появятся ближе к осени, а стандартная логистика предполагает доставку в течение примерно трех месяцев. Однако в некоторых сетях, например, «Рольф», уверяют, что при удачном стечении обстоятельств универсал может доехать до России всего за 45 дней после старта продаж в Европе.

Стоимость нового Audi A6 Allroad стала предметом обсуждения среди экспертов и покупателей. По предварительным расчетам, цена с учетом всех расходов - логистики, таможни, утилизационного сбора и оформления - составит от 14 до 15 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Это заметно выше, чем у Audi Q7, который сейчас можно приобрести от 12,8 до 13,2 миллионов рублей. Причина - отсутствие более доступных версий из Китая: все автомобили собираются исключительно в Германии, что напрямую влияет на итоговую стоимость.

Фото: Audi

В плане оснащения Audi A6 Allroad предлагает широкий набор современных опций. Среди них - адаптивная пневмоподвеска с автоматической регулировкой клиренса, полноуправляемое шасси, цифровые матричные фары с micro-LED, а также изогнутый OLED-дисплей, объединяющий приборную панель и мультимедийную систему. Водителю доступна настройка дисплея под свои предпочтения, а голосовой помощник Audi Assistant теперь интегрирован с ChatGPT и способен отвечать на вопросы по эксплуатации автомобиля. Салон оборудован спортивными или анатомическими креслами с вентиляцией, массажем и электрорегулировками, панорамной крышей с изменяемой прозрачностью, четырехзонным климат-контролем и системой дистанционного прогрева или охлаждения через смартфон.

Технические характеристики нового универсала включают 2,3-литровый двигатель мощностью 299 или 367 л.с., роботизированную коробку передач и полный привод. Автомобиль способен буксировать прицеп массой до 2500 кг, что делает его универсальным решением для дальних поездок и активного отдыха. Для сравнения, среди конкурентов выделяются Mercedes-Benz E-Класс All-Terrain, Volvo V90 Cross Country и Volkswagen Passat Alltrack, однако прямых аналогов по концепции и оснащению на российском рынке практически не осталось. В дилерских центрах отмечают, что универсалы BMW пятой серии имеют другую философию, а предложения Mercedes-Benz E-Класс All-Terrain встречаются крайне редко.

Потенциальным покупателям дилеры советуют рассмотреть и кроссоверы Audi Q7 и Q8, которые по уровню комфорта и оснащения максимально близки к Allroad. В наличии есть автомобили с расширенной кожаной отделкой, панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем, вентиляцией и массажем сидений, а также премиальной аудиосистемой. Впрочем, в высоком ценовом сегменте большинство клиентов склоняются к кроссоверам, что подтверждается и опытом других марок. Например, владельцы Volvo XC90 отмечают, что даже возрастные кроссоверы могут приятно удивить в эксплуатации - подробнее об этом можно узнать в материале о реальном опыте владения Volvo XC90.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: Audi A6 Allroad - самая широкая модель в истории семейства, что обеспечивает дополнительный комфорт для пассажиров. Универсал комплектуется колесами диаметром от 19 до 21 дюйма, а функция «мир впечатлений» позволяет синхронизировать освещение, климат, массаж сидений и звук под настроение водителя. На фоне отсутствия прямых конкурентов и высокой стоимости, новинка может стать выбором для тех, кто ценит индивидуальность и готов ждать эксклюзивную комплектацию. По мнению экспертов, появление Audi A6 Allroad в России может оживить интерес к премиальным универсалам, несмотря на доминирование кроссоверов в этом сегменте.

Упомянутые модели: Audi A6 Allroad Quattro (от 3 610 000 Р)
Упомянутые марки: Audi
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