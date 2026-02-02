Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

2 февраля 2026, 13:51

Audi A6 нового поколения получит уникальные шины Continental с пониженным шумом

Какие шины выбрала Audi для своей новинкии в чем их нюанс

Audi A6 следующего поколения будет комплектоваться новыми шинами Continental, которые обещают снизить шум и повысить комфорт. Какие технологии применили и что это значит для российских водителей - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей новость о том, что Audi A6 нового поколения будет оснащаться специальными шинами Continental, имеет особое значение. В условиях российских дорог и климата вопрос комфорта, безопасности и долговечности резины стоит особенно остро. Теперь производитель делает ставку на инновационные решения, которые могут изменить привычные представления о езде на премиальном седане, пишет журнал Движок.

Как сообщает пресс-служба Continental AG, для конвейерной сборки Audi A6 выбраны две модели летних шин - SportContact 7 и EcoContact 6 Q. Обе они разработаны с учетом современных требований к безопасности и акустическому комфорту. В Continental подчеркивают: ключевое отличие - в составе резиновой смеси и новом рисунке протектора. Это не просто маркетинговый ход, а реальный шаг к снижению шума при движении, что особенно актуально для городских условий и трасс с неидеальным покрытием.

SportContact 7 - это шины, ориентированные на динамичную езду и высокую управляемость. Они будут устанавливаться на Audi A6 в типоразмерах 255/40 R20 101Y XL и 255/35 R21 101Y HL. Для тех, кто ценит экономичность и экологичность, предусмотрены EcoContact 6 Q - в тех же типоразмерах. Оба варианта получили оптимизированный протектор, который, по заверениям инженеров, не только уменьшает шум, но и способствует лучшему сцеплению с дорогой в различных погодных условиях.

Интересно, что для зимней эксплуатации Audi рекомендует использовать фрикционные шины WinterContact TS 870 P. Для нового A6 доступны размеры 245/45 R19 102W и 255/40 R20 101W. Это решение подчеркивает стремление бренда обеспечить максимальную безопасность вне зависимости от сезона. В условиях российских зим такие рекомендации выглядят особенно актуальными.

В Continental отмечают, что новые шины прошли серию испытаний на различных покрытиях, включая мокрый и сухой асфальт, а также участки с неровностями. Результаты показали: уровень шума действительно снижен, а управляемость осталась на высоком уровне. Для владельцев Audi A6 это означает не только более тихую и комфортную поездку, но и дополнительную уверенность за рулем.

Стоит добавить, что выбор шин для премиального седана - это всегда компромисс между комфортом, износостойкостью и стоимостью. В данном случае Audi и Continental делают ставку на инновации, которые могут задать новый стандарт для всего сегмента. Для российских водителей это шанс получить автомобиль, адаптированный к реальным условиям эксплуатации, а не только к идеальным европейским трассам.

Таким образом, новость о сотрудничестве Audi и Continental выходит за рамки обычного обновления модельного ряда. Это пример того, как современные технологии могут сделать повседневную езду более приятной и безопасной, даже если речь идет о деталях, которые часто остаются в тени громких премьер и технических характеристик.

Упомянутые модели: Audi A6 (от 2 530 000 Р)
Упомянутые марки: Audi
