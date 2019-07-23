23 июля 2019, 16:44
Audi A7 Sportback можно купить на 500 000 рублей дешевле
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Российские дилеры Audi начали принимать заказы на более доступную версию лифтбека A7 Sportback, оснащенную 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 245 л.с. Цены начинаются от 4 065 000 рублей. Ранее единственная продаваемая в России версия 55 TFSI стоила 4 565 000 рублей.
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Список стандартного оснащения у обеих версий Audi A7 Sportback одинаков. Клиенты получат автомобиль с комбинированной отделкой салона (кожа+кожзам), электроприводом передних сидений, двухзонным климат-контролем, двумя сенсорными экранами, системой автоматической парковки, светодиодной оптикой и 18-дюймовыми колесными дисками.
Стоит Audi A7 Sportback 45 TFSI Quattro минимум 4 065 000 рублей или на 500 тысяч меньше, чем базовая комплектация A7 Sportback с мотором V6. Дилеры уже принимают заказы. Первые покупатели получат свои автомобили в октябре 2019 года.
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Комментарии пользователей
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