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23 июля 2019, 16:44

Audi A7 Sportback можно купить на 500 000 рублей дешевле

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Российские дилеры Audi начали принимать заказы на более доступную версию лифтбека A7 Sportback, оснащенную 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 245 л.с. Цены начинаются от 4 065 000 рублей. Ранее единственная продаваемая в России версия 55 TFSI стоила 4 565 000 рублей.
Audi A7 Sportback можно купить на 500 000 рублей дешевле
Audi A7 Sportback можно купить на 500 000 рублей дешевле
Audi A7 Sportback можно купить на 500 000 рублей дешевле
Audi A7 Sportback можно купить на 500 000 рублей дешевле
Audi A7 Sportback можно купить на 500 000 рублей дешевле
Audi A7 Sportback можно купить на 500 000 рублей дешевле
Audi A7 Sportback можно купить на 500 000 рублей дешевле
Audi A7 Sportback можно купить на 500 000 рублей дешевле
Audi A7 Sportback можно купить на 500 000 рублей дешевле
Audi A7 Sportback можно купить на 500 000 рублей дешевле
Audi A7 Sportback можно купить на 500 000 рублей дешевле
Audi A7 Sportback можно купить на 500 000 рублей дешевле
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Новая модификация Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro адресована тем, кому не нужен мощный 6-цилиндровый турбомотор объемом 3,0 литра и отдачей 340 сил. Новая модификация получила современную 2,0-литровую наддувную «четверку» мощностью 245 л.с. со вспомогательным стартер-генератором, 7-ступенчатым «роботом» S-tronic и системой полного привода quattro ultra с двумя муфтами подключения задней оси. На разгон с места до 100 км/ч автомобиль тратит 6,2 секунды, уступая в спринте «старшей» версии 0,9 секунды. Расход топлива равен 6,8 литра на «сотню» в смешанном цикле.

Список стандартного оснащения у обеих версий Audi A7 Sportback одинаков. Клиенты получат автомобиль с комбинированной отделкой салона (кожа+кожзам), электроприводом передних сидений, двухзонным климат-контролем, двумя сенсорными экранами, системой автоматической парковки, светодиодной оптикой и 18-дюймовыми колесными дисками. 

Стоит Audi A7 Sportback 45 TFSI Quattro минимум 4 065 000 рублей или на 500 тысяч меньше, чем базовая комплектация A7 Sportback с мотором V6. Дилеры уже принимают заказы. Первые покупатели получат свои автомобили в октябре 2019 года.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Audi рассекретила A7 Sportback нового поколения
Полноуправляемое шасси - это очень интересно. А еще интереснее узнать цены на это чудо техники, а то опять будут тянуть до последнего. И еще, а кто-нибудь может отличить обновленный А7 от предыдущей генерации? Это же с лупой надо искать изменения, особенно, если по фото. Ауди вообще обновляются часто ...
Владимир
Отзыв о Audi A7 Sportback 2010 года
машина класс жалоб нет
agent007
Форум Audi A3
Цитата:| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня ...
Никита
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Audi A7 Sportback можно купить на 500 000 рублей дешевле
{{material_123507}}Новая модификация Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro адресована тем, кому не нужен мощный 6-цилиндровый турбомотор объемом 3,0 литра и отдачей 340 сил. Новая модификация получила современную 2,0-литровую наддувную «четверку» мощностью 245 л.с. со вспомогательным стартер-генератором, 7-ступенчатым «роботом» S-tronic и системой полного привода quattro ultra с двумя муфтами подключения задней оси. На разгон с места до 100 км/ч автомобиль тратит 6,2 секунды, уступая в спринте «старшей» версии 0,9 секунды. Расход топлива равен 6,8 литра на «сотню» в смешанном цикле.Список стандартного оснащения у обеих версий Audi A7 Sportback одинаков. Клиенты получат автомобиль с комбинированной отделкой салона (кожа+кожзам), электроприводом передних сидений, двухзонным климат-контролем, двумя сенсорными экранами, системой автоматической парковки, светодиодной оптикой и 18-дюймовыми колесными дисками. Стоит Audi A7 Sportback 45 TFSI Quattro минимум 4 065 000 рублей или на 500 тысяч меньше, чем базовая комплектация A7 Sportback с мотором V6. Дилеры уже принимают заказы. Первые покупатели получат свои автомобили в октябре 2019 года.
2019-07-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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