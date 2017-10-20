20 октября 2017, 11:02

Audi рассекретила A7 Sportback нового поколения

Audi представила лифтбек A7 второго поколения. Новинка базируется на современной модульной «тележке» Mlb Evo, которая также лежит в основе флагманского седана A8.
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  Audi рассекретила A7 Sportback нового поколения Audi A7 Sportback Audi рассекретила A7 Sportback нового поколения Audi A7 Sportback Audi рассекретила A7 Sportback нового поколения Audi A7 Sportback Audi рассекретила A7 Sportback нового поколения
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фото
  

Внешне Sportback похож на прошлогодний концепт Prologue. После смены поколения автомобиль оказался просторнее. Так, размер колесной базы вырос с 2914 до 2926 мм, а свободное пространство в области коленей задних пассажиров увеличилось на 21 мм. Объем багажного отделения остался прежним: 535 литра и 1390 литров при сложенных спинках задних кресел.

Audi A7 Sportback
Выпускается с 1998 г.
Новый от 3 610 000 до 4 146 000 Р

Под капотом модели оказался 3-литровый V6 мощностью 340 л. с. и 500 Нм крутящего момента. С таким агрегатом с места до 100 км/ч лифтбек разгоняется всего за 5,3 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. В дальнейшем производитель обещает вывести на рынок версии с 4- и 6-цилиндровыми дизелями и бензиновыми моторами.

Помимо этого, инженеры Audi разработали гибридную силовую установку. В основу ее войдут 3-литровые двигатели V6, которые будут работать вместе с 8-вольтовой электрической системой и стартером-генератором с ременным приводом. Он, в свою очередь, взаимодействует с литий-ионным аккумулятором и рекуперирует кинетическую энергию при торможении.

Новое поколение модели также получило полноуправляемое шасси, которое позволяет задним колесам автомобиля под углом в 5 градусов. На скорости более 60 км/ч они поворачиваются в ту же сторону, что и передние для улучшения устойчивости, а на малых скоростях – в противоположном направлении. Это улучшает маневренность автомобиля.

Производство автомобиля наладят на заводе компании в Неккарзульме. Старт продаж в Германии намерен на конец февраля следующего года, а в России автомобиль появится ближе к лету.

Новинки и концепт кары Ауди А7 Спортбэк

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Отзывы по теме
Отзыв о Audi A7 Sportback 2010 года
машина класс жалоб нет
agent007
Форум Audi A4
Владею данным автомобилем более трех лет, за это время выделил для себя его яркие достоинства: просто шикарную управляемость, хорошая мощность и отличный расход топлива. Также за все время эксплуатации автомобиль критически не ломался (были только мелкие поломки) . Ауди отлично подойдет как для семьи ...
Medichi77
Форум Audi Q5
| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
Дмитрий
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Audi рассекретила A7 Sportback нового поколения
Внешне Sportback похож на прошлогодний концепт Prologue. После смены поколения автомобиль оказался просторнее. Так, размер колесной базы вырос с 2914 до 2926 мм, а свободное пространство в области коленей задних пассажиров увеличилось на 21 мм. Объем багажного отделения остался прежним: 535 литра и 1390 литров при сложенных спинках задних кресел.{{model_3008}}Под капотом модели оказался 3-литровый V6 мощностью 340 л. с. и 500 Нм крутящего момента. С таким агрегатом с места до 100 км/ч лифтбек разгоняется всего за 5,3 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. В дальнейшем производитель обещает вывести на рынок версии с 4- и 6-цилиндровыми дизелями и бензиновыми моторами.Помимо этого, инженеры Audi разработали гибридную силовую установку. В основу ее войдут 3-литровые двигатели V6, которые будут работать вместе с 8-вольтовой электрической системой и стартером-генератором с ременным приводом. Он, в свою очередь, взаимодействует с литий-ионным аккумулятором и рекуперирует кинетическую энергию при торможении.Новое поколение модели также получило полноуправляемое шасси, которое позволяет задним колесам автомобиля под углом в 5 градусов. На скорости более 60 км/ч они поворачиваются в ту же сторону, что и передние для улучшения устойчивости, а на малых скоростях – в противоположном направлении. Это улучшает маневренность автомобиля. Производство автомобиля наладят на заводе компании в Неккарзульме. Старт продаж в Германии намерен на конец февраля следующего года, а в России автомобиль появится ближе к лету.
2017-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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