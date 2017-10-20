Audi рассекретила A7 Sportback нового поколения
Внешне Sportback похож на прошлогодний концепт Prologue. После смены поколения автомобиль оказался просторнее. Так, размер колесной базы вырос с 2914 до 2926 мм, а свободное пространство в области коленей задних пассажиров увеличилось на 21 мм. Объем багажного отделения остался прежним: 535 литра и 1390 литров при сложенных спинках задних кресел.
Под капотом модели оказался 3-литровый V6 мощностью 340 л. с. и 500 Нм крутящего момента. С таким агрегатом с места до 100 км/ч лифтбек разгоняется всего за 5,3 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. В дальнейшем производитель обещает вывести на рынок версии с 4- и 6-цилиндровыми дизелями и бензиновыми моторами.
Помимо этого, инженеры Audi разработали гибридную силовую установку. В основу ее войдут 3-литровые двигатели V6, которые будут работать вместе с 8-вольтовой электрической системой и стартером-генератором с ременным приводом. Он, в свою очередь, взаимодействует с литий-ионным аккумулятором и рекуперирует кинетическую энергию при торможении.
Новое поколение модели также получило полноуправляемое шасси, которое позволяет задним колесам автомобиля под углом в 5 градусов. На скорости более 60 км/ч они поворачиваются в ту же сторону, что и передние для улучшения устойчивости, а на малых скоростях – в противоположном направлении. Это улучшает маневренность автомобиля.
Производство автомобиля наладят на заводе компании в Неккарзульме. Старт продаж в Германии намерен на конец февраля следующего года, а в России автомобиль появится ближе к лету.
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