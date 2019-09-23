23 сентября 2019, 00:34
Audi A7 Sportback примерила ярко-зеленый цвет
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Фото: Carscoops
Программа Audi Exclusive позволяет сделать любой автомобиль марки по-настоящему уникальным: особая отделка интерьера, эксклюзивные материалы, уникальные цвета кузова. В одном из автосалонов появился Audi A7 Sportback в ярком лаймовом оттенке Java Green Metallic, как у BMW M.
Фото: Carscoops
Фото: Carscoops
Фото: Carscoops
Фото: Carscoops
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В салоне автомобиля светло-коричневая кожа гармонично сочетается со вставками из натурального дерева и с алькантарой на дверных панелях, обшивке потолка и стойках. Контрастная зеленая в цвет кузова прострочка присутствует на сидениях, руле и центральном подлокотнике.
Под капотом данного конкретного экземпляра Audi A7 50 TDI Quattro бьется дизельное «сердце» 3,0-литрового турбодизельного V6. Мощность агрегата составляет 286 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент равен 620 Нм. С места до 100 км/ч такой автомобиль способен разогнаться за 5,7 секунды.
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Комментарии пользователей
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