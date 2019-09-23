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23 сентября 2019, 00:34

Audi A7 Sportback примерила ярко-зеленый цвет

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Фото: Carscoops
Программа Audi Exclusive позволяет сделать любой автомобиль марки по-настоящему уникальным: особая отделка интерьера, эксклюзивные материалы, уникальные цвета кузова. В одном из автосалонов появился Audi A7 Sportback в ярком лаймовом оттенке Java Green Metallic, как у BMW M.
Audi A7 Sportback примерила ярко зеленый цвет

Фото: Carscoops

Audi A7 Sportback примерила ярко зеленый цвет

Фото: Carscoops

Audi A7 Sportback примерила ярко зеленый цвет

Фото: Carscoops

Audi A7 Sportback примерила ярко зеленый цвет

Фото: Carscoops

Audi A7 Sportback примерила ярко зеленый цвет
Audi A7 Sportback примерила ярко зеленый цвет
Audi A7 Sportback примерила ярко зеленый цвет
Audi A7 Sportback примерила ярко зеленый цвет
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В цветовой палитре BMW M зеленый «металлик» Java Green присутствует уже несколько лет. Сейчас яркий оттенок решил примерить на себя и автомобиль Audi. Причем в ярко-зеленый цвет выкрасили не «заряженный» RS7, а обычный дизельный A7 Sportback.

В салоне автомобиля светло-коричневая кожа гармонично сочетается со вставками из натурального дерева и с алькантарой на дверных панелях, обшивке потолка и стойках. Контрастная зеленая в цвет кузова прострочка присутствует на сидениях, руле и центральном подлокотнике.

Под капотом данного конкретного экземпляра Audi A7 50 TDI Quattro бьется дизельное «сердце» 3,0-литрового турбодизельного V6. Мощность агрегата составляет 286 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент равен 620 Нм. С места до 100 км/ч такой автомобиль способен разогнаться за 5,7 секунды.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Audi рассекретила A7 Sportback нового поколения
Полноуправляемое шасси - это очень интересно. А еще интереснее узнать цены на это чудо техники, а то опять будут тянуть до последнего. И еще, а кто-нибудь может отличить обновленный А7 от предыдущей генерации? Это же с лупой надо искать изменения, особенно, если по фото. Ауди вообще обновляются часто ...
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Цитата:| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня ...
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Audi A7 Sportback примерила ярко-зеленый цвет
{{material_127581}}В цветовой палитре BMW M зеленый «металлик» Java Green присутствует уже несколько лет. Сейчас яркий оттенок решил примерить на себя и автомобиль Audi. Причем в ярко-зеленый цвет выкрасили не «заряженный» RS7, а обычный дизельный A7 Sportback.В салоне автомобиля светло-коричневая кожа гармонично сочетается со вставками из натурального дерева и с алькантарой на дверных панелях, обшивке потолка и стойках. Контрастная зеленая в цвет кузова прострочка присутствует на сидениях, руле и центральном подлокотнике.Под капотом данного конкретного экземпляра Audi A7 50 TDI Quattro бьется дизельное «сердце» 3,0-литрового турбодизельного V6. Мощность агрегата составляет 286 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент равен 620 Нм. С места до 100 км/ч такой автомобиль способен разогнаться за 5,7 секунды.
2019-09-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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