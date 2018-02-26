Audi A8 против BMW 7-Series: немецкое дерби
«А Восьмой» у нас будет предлагаться в 2 модификациях: A8 55 TFSI со стандартной колесной базой и A8 L 55 TFSI с удлиненной колесной базой для максимального комфорта пассажиров заднего ряда. Габариты роскошные: 5172x2130x1473 мм у стандартного исполнения и 5302x2130x1485мм у длиннобазной модификации. Таким образом, новичок слегка подрос по сравнению с III генерацией. Колесная база – 2998/3128 мм. Цены соответственно - от 5 935 000 рублей (A8 55 TFSI Quattro) и от 6 715 000 рублей (A8 L 55 TFSI quattro).
В новом формате «восьмерка» сделала ставку на роскошный 340-сильный мотор 3.0 TFSI. В стандартном исполнении двигатель оборудован технологией «мягкого гибрида», которая способствует снижению расхода топлива. В ее основе - 48-вольтовая основная бортовая сеть, в состав которой входит компактная литий-ионная АКБ и стартер-генератор с ременным приводом (BSG), соединенный с коленвалом. Благодаря более высокому рабочему напряжению Audi A8 может почти бесшумно двигаться в диапазоне скоростей от 55 до 160 км/ч. Максимальная скорость ограничена электроникой – 250 км/ч. Разгон до «сотни» - 5,6 секунды.
У «семерки» обширная гамма силовых агрегатов. Мотор, который по своим ТТХ можно сравнить с описанным выше 3.0 TFSI, монтируется на версию 740Li xDrive. У него такой же 3-дитровый рабочий объем, 326 сил мощности, «максималка» в 250 км/ч и разгон до 100 км/ч за 5,2 секунды. Если говорить о динамике, то здесь вне конкуренции модификация M760Li xDrive. Ее 6,6-литровый монстр способен разогнать тяжелый седан до «сотни» за «спорткаровские» 3,7 секунды и помогают ему в этом 609 «кобылок».
Пневмоподвеска - элемент базового оснащения. Специальной кнопкой слева от селектора АКПП можно на пару сантиметров поднять кузов и переехать ж/д переезд, а потом опустить железное «тело» на прежнее место. Причем, электроника делает это мягко и эластично; сидящие внутри автомобиля это преображение даже не ощутят. Та же электроника меняет угол поворота задних колес, позволяя «семерке» как по рельсам проходить поворот, сообразуя свои намерения с настройками полноприводной системы xDrive. Предельно пунктуальны в своей работе подруливающий ассистент движения в полосе, электронный помощник движения в пробках и защита от бокового столкновения.
В новом A8 впервые используется лазерное освещение Audi Laser Light, формирующее дальний свет фар HD Matrix LED. Лазерный пучок X-образной формы в верхней части фар дополнительно выделяется при помощи синей подсветки. На скорости свыше 70 км/ч лазерные споты дополняют светодиодный дальний свет и удваивают диапазон дальнего света. Сзади - фонари на органических светодиодах (OLED), которые излучают однородный и мягкий свет. Под органическими светодиодами располагается светодиодная полоса, которая адаптируется к окружающему освещению при нажатии на педаль тормоза. Аналогичным образом действуют и динамические указатели поворота, размещенные вдоль нижнего края задних фонарей. Laser Light HD Matrix LED – штука дорогущая, почти в стоимость новенькой «Гранты» (330 000 рублей).
У BMW также лазерные фары - Laserlight с неослепляющей системой управления дальним светом Selective Beam. Дальность действия светового потока – 600 метров, то есть вдвое больше того, что обеспечивают традиционные технологии. Активируются такие фары на скорости свыше 70 км/ч, при этом моргать лазером не представляется возможным. Понятно, что Laserlight – опция и, к тому же, дорогая: за возможность освещать свой путь уникальным пучком придется заплатить чуть ли не сотню тысяч.
Для длиннобазного A8 L 55 TFSI в качестве базового оборудования дополнительно предлагаются: электрорегулируемые задние сиденья, обивка кожей Valcona, подогрев всех сидений, подлокотников в дверях и центрального подлокотника в передней и задней частях автомобиля, климат-контроль с индивидуальной настройкой для 4 зон салона с сенсорным управлением, автоматический режим рециркуляции с датчиком качества воздуха, противоаллергенным пылевым фильтром и дополнительными воздуховодами; автодоводчик дверей; солнцезащитные шторки с электроприводом для заднего и задних боковых стекол.
Под стать убранство представительского BMW 7-Series: благородный дизайн, выверенная эргономика, соответствующий уровень исполнения. Многофункциональное рулевое колесо, полностью электронная комбинация приборов, презентабельная центральная консоль с крупным дисплеем мультимедийного комплекса iDrive диагональю 10.25 дюйма. Чуть ниже него - сенсорный блок многозонной климатической установки. Вокруг атмосфера роскоши и комфорта, подчеркиваемая дорогой кожей, натуральным деревом и алюминием.
Кресла флагманского «баварца» – подогреваемые и вентилируемые, задние с функцией массажа. Пассажиры второго ряда могут привести спинку в почти горизонтальное положение, закинув ноги на подставку. В их распоряжении – мультимедийная технология с 2 крупными экранами, собственные настройки «климата», съемный планшет с 7-дюймовым дисплеем, раскладной столик.
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