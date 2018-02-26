26 февраля 2018, 07:12

Audi A8 против BMW 7-Series: немецкое дерби

Совсем скоро, в марте, в дилерских шоу-румах Audi появятся первые «живые» экземпляры флагманского A8. Как мы уже информировали, заказы уже вовсю принимаются. Дилеры говорят, что интерес к IV поколению седана налицо. Давайте вместе сравним новый большой Audi с не менее авторитетным BMW 7-Series. Бой титанов всегда впечатляет.
^
Audi A8 против BMW 7-Series: немецкое дерби Audi A8, BMW 7

Ранее мы писали
Российские дилеры Audi начали принимать заказы на седан A8 четвертого поколения. Стоимость флагманской модели ...
Читать далее
«Четвертый» A8 - типичный образец лаконичного стиля Audi, где тяжеловесная представительность гармонично сочетается с изяществом форм. Во внешности седана, как и прежде, воплощение солидности, динамичности и мощи.

«А Восьмой» у нас будет предлагаться в 2 модификациях: A8 55 TFSI со стандартной колесной базой и A8 L 55 TFSI с удлиненной колесной базой для максимального комфорта пассажиров заднего ряда. Габариты роскошные: 5172x2130x1473 мм у стандартного исполнения и 5302x2130x1485мм у длиннобазной модификации. Таким образом, новичок слегка подрос по сравнению с III генерацией. Колесная база – 2998/3128 мм. Цены соответственно - от 5 935 000 рублей (A8 55 TFSI Quattro) и от 6 715 000 рублей (A8 L 55 TFSI quattro).

В новом формате «восьмерка» сделала ставку на роскошный 340-сильный мотор 3.0 TFSI. В стандартном исполнении двигатель оборудован технологией «мягкого гибрида», которая способствует снижению расхода топлива. В ее основе - 48-вольтовая основная бортовая сеть, в состав которой входит компактная литий-ионная АКБ и стартер-генератор с ременным приводом (BSG), соединенный с коленвалом. Благодаря более высокому рабочему напряжению Audi A8 может почти бесшумно двигаться в диапазоне скоростей от 55 до 160 км/ч. Максимальная скорость ограничена электроникой – 250 км/ч. Разгон до «сотни» - 5,6 секунды.

Audi A8
Выпускается с 1994 г.
Новый от 5 935 000 до 6 715 000 Р
Отзывов: 6
В арсенале BMW 7-Series уже 6 сменившихся поколений. Актуальное (заводской индекс G11/G12) было презентовано во Франкфурте осенью 2015-го. «Баварец» чуть короче ингольштадтского конкурента - размеры со стандартной колесной базой составляют 5098x1902x1478 мм. Существует и длиннобазный вариант (G12), который при аналогичной ширине на 140 мм длиннее и на 7 мм выше. В первом случае колесная база насчитывает 3070 мм, во втором – 3210 мм. Дорожный просвет не превышает 135 мм. Цены – от 4 690 000 рублей (версия 730i), с полноприводной технологией xDrive – от 6 020 000 рублей (730d xDrive). Длиннобазная модификация 740Li xDrive стоит 6 790 000 рублей, в самой сильной версии M760Li xDrive – 10 570 000 рублей.

У «семерки» обширная гамма силовых агрегатов. Мотор, который по своим ТТХ можно сравнить с описанным выше 3.0 TFSI, монтируется на версию 740Li xDrive. У него такой же 3-дитровый рабочий объем, 326 сил мощности, «максималка» в 250 км/ч и разгон до 100 км/ч за 5,2 секунды. Если говорить о динамике, то здесь вне конкуренции модификация M760Li xDrive. Ее 6,6-литровый монстр способен разогнать тяжелый седан до «сотни» за «спорткаровские» 3,7 секунды и помогают ему в этом 609 «кобылок».

 
6
фото
  
Адаптивная пневматическая подвеска – в «базе» Audi A8. У нее роскошный диапазон характеристик: от комфортного движения до агрессивного спорта. На 120 км/ч и выше клиренс  автоматически уменьшается на 20 мм для улучшения аэродинамики. Опциональная активная подвеска Audi AI способна заранее подстраиваться под особенности дорожного покрытия, оценивая их при помощи лазерного сканера. Наличие электромоторов и волновых редукторов для каждого колеса позволяет мгновенно менять положение рычагов подвески, увеличивая или уменьшая дорожный просвет.

BMW 7
Выпускается с 1977 г.
Новый от 4 540 000 до 10 090 000 Р
Отзывов: 5
BMW 7-Series построен на модульной архитектуре CLAR. Конструкция кузова Carbon Core  представляет собой сложный «букет» из высокопрочных сталей, алюминия и углеродистого волокна, благодаря чему масса седана варьируется от 1825 до 1915 кг. У автомобиля полностью независимая ходовая часть с двойными поперечными рычагами спереди и пятирычажной схемой сзади. По умолчанию - пневматическая подвеска «по кругу» с электронноуправляемыми амортизаторами.

Пневмоподвеска - элемент базового оснащения. Специальной кнопкой слева от селектора АКПП можно на пару сантиметров поднять кузов и переехать ж/д переезд, а потом опустить железное «тело» на прежнее место. Причем, электроника делает это мягко и эластично; сидящие внутри автомобиля это преображение даже не ощутят. Та же электроника меняет угол поворота задних колес, позволяя «семерке» как по рельсам проходить поворот, сообразуя свои намерения с настройками полноприводной системы xDrive. Предельно пунктуальны в своей работе подруливающий ассистент движения в полосе, электронный помощник движения в пробках и защита от бокового столкновения.

В новом A8 впервые используется лазерное освещение Audi Laser Light, формирующее дальний свет фар HD Matrix LED. Лазерный пучок X-образной формы в верхней части фар дополнительно выделяется при помощи синей подсветки. На скорости свыше 70 км/ч лазерные споты дополняют светодиодный дальний свет и удваивают диапазон дальнего света. Сзади - фонари на органических светодиодах (OLED), которые излучают однородный и мягкий свет. Под органическими светодиодами располагается светодиодная полоса, которая адаптируется к окружающему освещению при нажатии на педаль тормоза. Аналогичным образом действуют и динамические указатели поворота, размещенные вдоль нижнего края задних фонарей. Laser Light HD Matrix LED – штука дорогущая, почти в стоимость новенькой «Гранты» (330 000 рублей).

У BMW также лазерные фары - Laserlight с неослепляющей системой управления дальним светом Selective Beam. Дальность действия светового потока – 600 метров, то есть вдвое больше того, что обеспечивают традиционные технологии. Активируются такие фары на скорости свыше 70 км/ч, при этом моргать лазером не представляется возможным. Понятно, что Laserlight – опция и, к тому же, дорогая: за возможность освещать свой путь уникальным пучком придется заплатить чуть ли не сотню тысяч.

 
6
фото
  
Салон Audi A8 по-прежнему напоминает роскошную просторную гостиную. По сравнению с предыдущей версией, его длина увеличилась на 37 мм в обеих версиях кузова. Исполнение убранства на высоте, включая кресла новой конструкции. Доступная в качестве опции функция массажа стала еще эффективнее: в спинках сидений установлено по 16 шарообразных воздушных камер, массирующих спину в соответствии с одной из 7 программ и 3 степеней интенсивности. В качестве топового решения предлагается правое заднее кресло для релаксации. Пассажир может положить ноги на опору с электроприводом, расположенную на спинке сиденья переднего пассажира, которая согревает и массирует ноги в соответствии с разнообразными параметрами.

Ранее мы писали
Южные красавицы, утрите слезу. В минувшую субботу в России дан старт официальным продажам BMW 7 Series VI ...
Читать далее
Съемная панель Rear Seat Remote позволяет пассажирам заднего ряда управлять различными функциями климат-контроля, сидений, освещения, регулировками и функциями медиа-системы с помощью сенсорного экрана с диагональю 5,7 дюйма и разрешением Full HD, созданного на основе технологии OLED. Новейшая версия MMI touch response располагает 2 мониторами на центральной панели, горизонтальной архитектурой и отсутствием традиционных кнопок. Сенсорные дисплеи предназначены для управления информационно-развлекательной системой, системой кондиционирования, функциями комфорта и ввода текстовой информации. В случае активации водителем какой-либо из функций генерируется звуковой и тактильный сигнал для подтверждения выполнения команды.

Для длиннобазного A8 L 55 TFSI в качестве базового оборудования дополнительно предлагаются: электрорегулируемые задние сиденья, обивка кожей Valcona, подогрев всех сидений, подлокотников в дверях и центрального подлокотника в передней и задней частях автомобиля, климат-контроль с индивидуальной настройкой для 4 зон салона с сенсорным управлением, автоматический режим рециркуляции с датчиком качества воздуха, противоаллергенным пылевым фильтром и дополнительными воздуховодами; автодоводчик дверей; солнцезащитные шторки с электроприводом для заднего и задних боковых стекол.

Под стать убранство представительского BMW 7-Series: благородный дизайн, выверенная эргономика, соответствующий уровень исполнения. Многофункциональное рулевое колесо,  полностью электронная комбинация приборов, презентабельная центральная консоль с крупным дисплеем мультимедийного комплекса iDrive диагональю 10.25 дюйма. Чуть ниже него -  сенсорный блок многозонной климатической установки. Вокруг атмосфера роскоши и комфорта, подчеркиваемая дорогой кожей, натуральным деревом и алюминием.

Кресла флагманского «баварца» – подогреваемые и вентилируемые, задние с функцией массажа. Пассажиры второго ряда могут привести спинку в почти горизонтальное положение, закинув ноги на подставку. В их распоряжении – мультимедийная технология с 2 крупными экранами, собственные настройки «климата», съемный планшет с 7-дюймовым дисплеем, раскладной столик.

Павел Кузин
Купить авто Ауди, БМВ А8, 7 серии, семерка
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Audi A8
Не перечисляйте деньги (И.П.Пузырев, С.) , ребята кидают не возвращают деньги за не поставленный двигатель с сентября месяца. еще вас сделают виновным за то что вы пытаетесь получить свои деньги. Эту информацию буду отправлять по всему интернету, надеюсь она кого ни будь убережет от неприятностей. ...
Андрей
Форум BMW 7
Семёрка это второй по счёту автомобиль баварской марки, которым я владею. Первая была пятёрка Е-60, 530. Пятёрку я купил почти случайно, записался на тест новой ауди А6, но придя в автосалон и осмотрев автомобиль я даже не стал испытывать машину, впечатление оказалось таким, что о покупке я передумал ...
Аркадий
Новый Audi A8 появится в России в декабре
интересна цена на машину какая будет и где можно будет узнать именно на этот модель
rus
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква BMW Автомудрость BMW АвтоПитер BMW Дизайн и тюнинг BMW Новинки и концепт кары BMW Новости и акции автосалонов BMW Автосалоны и дилеры марки BMW Аренда и прокат авто марки BMW Автоклубы и форумы автозавчастей марки BMW Автосервисы и магазины автозапчастей марки BMW
Главные материалы
Audi A8 против BMW 7-Series: немецкое дерби
На стороне ГИБДД. Тормозить машины вне постов – можно
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Audi A8
Объявления о продаже Audi A8
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Audi A8 против BMW 7-Series: немецкое дерби
{{material_122588}} «Четвертый» A8 - типичный образец лаконичного стиля Audi, где тяжеловесная представительность гармонично сочетается с изяществом форм. Во внешности седана, как и прежде, воплощение солидности, динамичности и мощи. «А Восьмой» у нас будет предлагаться в 2 модификациях: A8 55 TFSI со стандартной колесной базой и A8 L 55 TFSI с удлиненной колесной базой для максимального комфорта пассажиров заднего ряда. Габариты роскошные: 5172x2130x1473 мм у стандартного исполнения и 5302x2130x1485мм у длиннобазной модификации. Таким образом, новичок слегка подрос по сравнению с III генерацией. Колесная база – 2998/3128 мм. Цены соответственно - от 5 935 000 рублей (A8 55 TFSI Quattro) и от 6 715 000 рублей (A8 L 55 TFSI quattro).В новом формате «восьмерка» сделала ставку на роскошный 340-сильный мотор 3.0 TFSI. В стандартном исполнении двигатель оборудован технологией «мягкого гибрида», которая способствует снижению расхода топлива. В ее основе - 48-вольтовая основная бортовая сеть, в состав которой входит компактная литий-ионная АКБ и стартер-генератор с ременным приводом (BSG), соединенный с коленвалом. Благодаря более высокому рабочему напряжению Audi A8 может почти бесшумно двигаться в диапазоне скоростей от 55 до 160 км/ч. Максимальная скорость ограничена электроникой – 250 км/ч. Разгон до «сотни» - 5,6 секунды. {{model_89}} В арсенале BMW 7-Series уже 6 сменившихся поколений. Актуальное (заводской индекс G11/G12) было презентовано во Франкфурте осенью 2015-го. «Баварец» чуть короче ингольштадтского конкурента - размеры со стандартной колесной базой составляют 5098x1902x1478 мм. Существует и длиннобазный вариант (G12), который при аналогичной ширине на 140 мм длиннее и на 7 мм выше. В первом случае колесная база насчитывает 3070 мм, во втором – 3210 мм. Дорожный просвет не превышает 135 мм. Цены – от 4 690 000 рублей (версия 730i), с полноприводной технологией xDrive – от 6 020 000 рублей (730d xDrive). Длиннобазная модификация 740Li xDrive стоит 6 790 000 рублей, в самой сильной версии M760Li xDrive – 10 570 000 рублей. У «семерки» обширная гамма силовых агрегатов. Мотор, который по своим ТТХ можно сравнить с описанным выше 3.0 TFSI, монтируется на версию 740Li xDrive. У него такой же 3-дитровый рабочий объем, 326 сил мощности, «максималка» в 250 км/ч и разгон до 100 км/ч за 5,2 секунды. Если говорить о динамике, то здесь вне конкуренции модификация M760Li xDrive. Ее 6,6-литровый монстр способен разогнать тяжелый седан до «сотни» за «спорткаровские» 3,7 секунды и помогают ему в этом 609 «кобылок». {{gallery_1062}} Адаптивная пневматическая подвеска – в «базе» Audi A8. У нее роскошный диапазон характеристик: от комфортного движения до агрессивного спорта. На 120 км/ч и выше клиренс  автоматически уменьшается на 20 мм для улучшения аэродинамики. Опциональная активная подвеска Audi AI способна заранее подстраиваться под особенности дорожного покрытия, оценивая их при помощи лазерного сканера. Наличие электромоторов и волновых редукторов для каждого колеса позволяет мгновенно менять положение рычагов подвески, увеличивая или уменьшая дорожный просвет. {{model_132}} BMW 7-Series построен на модульной архитектуре CLAR. Конструкция кузова Carbon Core  представляет собой сложный «букет» из высокопрочных сталей, алюминия и углеродистого волокна, благодаря чему масса седана варьируется от 1825 до 1915 кг. У автомобиля полностью независимая ходовая часть с двойными поперечными рычагами спереди и пятирычажной схемой сзади. По умолчанию - пневматическая подвеска «по кругу» с электронноуправляемыми амортизаторами.Пневмоподвеска - элемент базового оснащения. Специальной кнопкой слева от селектора АКПП можно на пару сантиметров поднять кузов и переехать ж/д переезд, а потом опустить железное «тело» на прежнее место. Причем, электроника делает это мягко и эластично; сидящие внутри автомобиля это преображение даже не ощутят. Та же электроника меняет угол поворота задних колес, позволяя «семерке» как по рельсам проходить поворот, сообразуя свои намерения с настройками полноприводной системы xDrive. Предельно пунктуальны в своей работе подруливающий ассистент движения в полосе, электронный помощник движения в пробках и защита от бокового столкновения. В новом A8 впервые используется лазерное освещение Audi Laser Light, формирующее дальний свет фар HD Matrix LED. Лазерный пучок X-образной формы в верхней части фар дополнительно выделяется при помощи синей подсветки. На скорости свыше 70 км/ч лазерные споты дополняют светодиодный дальний свет и удваивают диапазон дальнего света. Сзади - фонари на органических светодиодах (OLED), которые излучают однородный и мягкий свет. Под органическими светодиодами располагается светодиодная полоса, которая адаптируется к окружающему освещению при нажатии на педаль тормоза. Аналогичным образом действуют и динамические указатели поворота, размещенные вдоль нижнего края задних фонарей. Laser Light HD Matrix LED – штука дорогущая, почти в стоимость новенькой «Гранты» (330 000 рублей).У BMW также лазерные фары - Laserlight с неослепляющей системой управления дальним светом Selective Beam. Дальность действия светового потока – 600 метров, то есть вдвое больше того, что обеспечивают традиционные технологии. Активируются такие фары на скорости свыше 70 км/ч, при этом моргать лазером не представляется возможным. Понятно, что Laserlight – опция и, к тому же, дорогая: за возможность освещать свой путь уникальным пучком придется заплатить чуть ли не сотню тысяч. {{gallery_1063}} Салон Audi A8 по-прежнему напоминает роскошную просторную гостиную. По сравнению с предыдущей версией, его длина увеличилась на 37 мм в обеих версиях кузова. Исполнение убранства на высоте, включая кресла новой конструкции. Доступная в качестве опции функция массажа стала еще эффективнее: в спинках сидений установлено по 16 шарообразных воздушных камер, массирующих спину в соответствии с одной из 7 программ и 3 степеней интенсивности. В качестве топового решения предлагается правое заднее кресло для релаксации. Пассажир может положить ноги на опору с электроприводом, расположенную на спинке сиденья переднего пассажира, которая согревает и массирует ноги в соответствии с разнообразными параметрами.{{material_112091}} Съемная панель Rear Seat Remote позволяет пассажирам заднего ряда управлять различными функциями климат-контроля, сидений, освещения, регулировками и функциями медиа-системы с помощью сенсорного экрана с диагональю 5,7 дюйма и разрешением Full HD, созданного на основе технологии OLED. Новейшая версия MMI touch response располагает 2 мониторами на центральной панели, горизонтальной архитектурой и отсутствием традиционных кнопок. Сенсорные дисплеи предназначены для управления информационно-развлекательной системой, системой кондиционирования, функциями комфорта и ввода текстовой информации. В случае активации водителем какой-либо из функций генерируется звуковой и тактильный сигнал для подтверждения выполнения команды. Для длиннобазного A8 L 55 TFSI в качестве базового оборудования дополнительно предлагаются: электрорегулируемые задние сиденья, обивка кожей Valcona, подогрев всех сидений, подлокотников в дверях и центрального подлокотника в передней и задней частях автомобиля, климат-контроль с индивидуальной настройкой для 4 зон салона с сенсорным управлением, автоматический режим рециркуляции с датчиком качества воздуха, противоаллергенным пылевым фильтром и дополнительными воздуховодами; автодоводчик дверей; солнцезащитные шторки с электроприводом для заднего и задних боковых стекол.Под стать убранство представительского BMW 7-Series: благородный дизайн, выверенная эргономика, соответствующий уровень исполнения. Многофункциональное рулевое колесо,  полностью электронная комбинация приборов, презентабельная центральная консоль с крупным дисплеем мультимедийного комплекса iDrive диагональю 10.25 дюйма. Чуть ниже него -  сенсорный блок многозонной климатической установки. Вокруг атмосфера роскоши и комфорта, подчеркиваемая дорогой кожей, натуральным деревом и алюминием.Кресла флагманского «баварца» – подогреваемые и вентилируемые, задние с функцией массажа. Пассажиры второго ряда могут привести спинку в почти горизонтальное положение, закинув ноги на подставку. В их распоряжении – мультимедийная технология с 2 крупными экранами, собственные настройки «климата», съемный планшет с 7-дюймовым дисплеем, раскладной столик.
2018-02-26
Автор: Павел Кузин
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Брянск Казань Нижнекамск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG