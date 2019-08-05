5 августа 2019, 17:33
Audi анонсировала 6 новых RS-моделей
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Компания Audi выпустит до конца 2019 года шесть моделей спортивной линейки RS. Некоторые из них могут представить публике в сентябре на автосалоне во Франкфурте.
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Следующий на очереди – Audi RS7 Sportback, которую впервые заметили на тестах еще два года назад. Автомобиль получит 4,0-литровый твин турбо V8, выдающий около 600 сил. А его гибридная версия может оказаться еще мощнее – до 700 сил. Компанию ему составит «заряженный» универсал RS6 Avant с аналогичными силовыми установками. Его первые шпионские снимки появились летом 2018 года. Эти две модели будут конкурировать с Mercedes-Benz AMG E63 и E63 S Estate.
Пятой новинкой с шильдиком «RS» может стать флагманский RS Q8. На днях мощный кроссовер попал в объективы фотошпионов во время тестов на Нюрбургринге. Ожидается, что автомобиль получит гибридную силовую установку на основе бензинового 4,0-литрового битурбо мотора, электродвигателя и литий-ионной батареи емкостью 14 кВт-ч. Суммарная отдача установки достигает 680 л.с. и 850 Нм крутящего момента.
По поводу шестого представителя RS-линейки определенности пока нет. Вполне вероятно, что Audi представит обновленный универсал RS4 Avant с 2,9-литровым твин-турбомотором V6 мощностью 444 лошадиные силы. Первые RS-модели Audi покажет в сентябре на мотор-шоу во Франкфурте, остальные оставит до ноябрьской выставки в Лос-Анджелесе.
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