23 мая 2019, 13:13

Audi анонсировала роскошную версию седана А8

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На ежегодном собрании акционеров Audi руководство компании объявило о намерении расширить семейство A8 за счет новой исключительно роскошной и престижной модификации. Новинка поборется за внимание клиентов с Mercedes-Maybach S-Class и Bentley Flying Spur.
Audi анонсировала роскошную версию седана А8
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Планы выпустить премиальную модель Audi вынашивает еще с 2000-х годов, когда у более демократичной марки Volkswagen появился представительский Phaeton, буквально наступавший Audi A8 на пятки. Сейчас эти планы обретают все более реальные очертания. На собрании акционеров руководство официально подтвердило намерение пополнить семейство Audi A8 еще более богато оснащенной версией. Новинку не будут выпускать под отдельным брендом, хотя ранее ходили слухи о возрождении имени Horch для линейки премиальных автомобилей.

Впрочем, у Horch все еще есть шансы. Например, у коллег по концерну Volkswagen Group из Skoda есть изысканная модификация Laurin & Klement, названная в честь основателей чешской компании. Ничто не мешает Audi пойти по тому же пути. Марка Horch, основанная немецким инженером Аугустом Хорьхом, существовала с 1904 по 1942 годы. В 1930-х годах Horch вместе тремя другими компаниями, Audi, DKW и Wanderer, входила в Auto Union AG. Логотипом объединенного автоконцерна стали легендарные четыре кольца, которые символизировали союз четырех марок. В те времена под брендом Horch выпускались автомобили премиум-класса. После войны несколько таких трофейных автомобилей даже попали в гараж маршала Жукова.

Премиальный седан Audi построят на базе удлиненной версии Audi A8L. Под капот автомобиля могут поместить 6,0-литровый битурбо W12 концерна Volkswagen Group, выдающий 575 л.с. или даже 635 сил, как на новых моделях Bentley – Continental GT и Bentayga Speed. Ходят слухи об оснащении, «выходящем за рамки обычного A8», изготовленных на заказ литых колесных дисках и шильдиках «Horch» на крыльях. Появление новой роскошной версии Audi A8, скорее всего, приурочат к традиционному рестайлингу в середине жизненного цикла нынешнего поколения. Если Audi A8 дебютировал в Европе в 2017 году, то обновленный седан можно ждать к 2021 году.

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Форум Audi A8
Не перечисляйте деньги (И.П.Пузырев, С.) , ребята кидают не возвращают деньги за не поставленный двигатель с сентября месяца. еще вас сделают виновным за то что вы пытаетесь получить свои деньги. Эту информацию буду отправлять по всему интернету, надеюсь она кого ни будь убережет от неприятностей. ...
Андрей
Новый Audi A8 появится в России в декабре
интересна цена на машину какая будет и где можно будет узнать именно на этот модель
rus
Будущее через призму Audi
Футуризмом и "дас ис фантастиш!" - болеем не только мы... Хотелось бы увидеть это светлое будущее своими глазами... Только по перечисленным выше инновациям хочу высказать и реальную критику из недр российских условий эксплуатации ( хотя я - поклонник марки AUDI) .ИТАК: 1.Алюминиевые детали кузова - ...
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Audi анонсировала роскошную версию седана А8
{{material_123226}}Планы выпустить премиальную модель Audi вынашивает еще с 2000-х годов, когда у более демократичной марки Volkswagen появился представительский Phaeton, буквально наступавший Audi A8 на пятки. Сейчас эти планы обретают все более реальные очертания. На собрании акционеров руководство официально подтвердило намерение пополнить семейство Audi A8 еще более богато оснащенной версией. Новинку не будут выпускать под отдельным брендом, хотя ранее ходили слухи о возрождении имени Horch для линейки премиальных автомобилей.Впрочем, у Horch все еще есть шансы. Например, у коллег по концерну Volkswagen Group из Skoda есть изысканная модификация Laurin & Klement, названная в честь основателей чешской компании. Ничто не мешает Audi пойти по тому же пути. Марка Horch, основанная немецким инженером Аугустом Хорьхом, существовала с 1904 по 1942 годы. В 1930-х годах Horch вместе тремя другими компаниями, Audi, DKW и Wanderer, входила в Auto Union AG. Логотипом объединенного автоконцерна стали легендарные четыре кольца, которые символизировали союз четырех марок. В те времена под брендом Horch выпускались автомобили премиум-класса. После войны несколько таких трофейных автомобилей даже попали в гараж маршала Жукова.Премиальный седан Audi построят на базе удлиненной версии Audi A8L. Под капот автомобиля могут поместить 6,0-литровый битурбо W12 концерна Volkswagen Group, выдающий 575 л.с. или даже 635 сил, как на новых моделях Bentley – Continental GT и Bentayga Speed. Ходят слухи об оснащении, «выходящем за рамки обычного A8», изготовленных на заказ литых колесных дисках и шильдиках «Horch» на крыльях. Появление новой роскошной версии Audi A8, скорее всего, приурочат к традиционному рестайлингу в середине жизненного цикла нынешнего поколения. Если Audi A8 дебютировал в Европе в 2017 году, то обновленный седан можно ждать к 2021 году.
2019-05-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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