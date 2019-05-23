23 мая 2019, 13:13
Audi анонсировала роскошную версию седана А8
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На ежегодном собрании акционеров Audi руководство компании объявило о намерении расширить семейство A8 за счет новой исключительно роскошной и престижной модификации. Новинка поборется за внимание клиентов с Mercedes-Maybach S-Class и Bentley Flying Spur.
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Впрочем, у Horch все еще есть шансы. Например, у коллег по концерну Volkswagen Group из Skoda есть изысканная модификация Laurin & Klement, названная в честь основателей чешской компании. Ничто не мешает Audi пойти по тому же пути. Марка Horch, основанная немецким инженером Аугустом Хорьхом, существовала с 1904 по 1942 годы. В 1930-х годах Horch вместе тремя другими компаниями, Audi, DKW и Wanderer, входила в Auto Union AG. Логотипом объединенного автоконцерна стали легендарные четыре кольца, которые символизировали союз четырех марок. В те времена под брендом Horch выпускались автомобили премиум-класса. После войны несколько таких трофейных автомобилей даже попали в гараж маршала Жукова.
Премиальный седан Audi построят на базе удлиненной версии Audi A8L. Под капот автомобиля могут поместить 6,0-литровый битурбо W12 концерна Volkswagen Group, выдающий 575 л.с. или даже 635 сил, как на новых моделях Bentley – Continental GT и Bentayga Speed. Ходят слухи об оснащении, «выходящем за рамки обычного A8», изготовленных на заказ литых колесных дисках и шильдиках «Horch» на крыльях. Появление новой роскошной версии Audi A8, скорее всего, приурочат к традиционному рестайлингу в середине жизненного цикла нынешнего поколения. Если Audi A8 дебютировал в Европе в 2017 году, то обновленный седан можно ждать к 2021 году.
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